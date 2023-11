Топ 4 несподівані звички, які можуть зіпсувати ваш сон

Часто в безсонні винні не сусіди або занадто щільна вечеря, а ваші звички. Експерт назвав чотири дивовижні звички, які можуть зіпсувати ваш сон.

Related video

Більшість людей погодяться, що комфортний міцний сон просто необхідний для того, щоб прокинутися відпочившими перед початком дня. Але низка звичок, які ви регулярно робите, можуть коштувати вам годин дорогоцінного і необхідного сну щоночі. Деякі з них можуть вас здивувати! Нейробіологиня та експертка в галузі охорони здоров'я Дорсі Стендіш розповіла про чотири дивовижні звички, які псують ваш сон. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

За даними Американської асоціації апное уві сні, кожна третя доросла людина не отримує рекомендованої кількості сну вночі. Чому ж так відбувається?

Відсутність природного сонячного світла протягом дня

Фото: Freepik

Виявляється, кількість сонячного світла, яку ви отримуєте протягом дня, може впливати на те, наскільки добре ви спите вночі. "Хороший сон — це не тільки 7-9 годин вночі, це синхронізація з циркадним ритмом Землі протягом усіх 24 годин", — пояснює Стендіш. "Коли ми залишаємося вдома весь день та втрачаємо стратегічне ранкове і вечірнє природне світло, то втрачаємо природне освітлення, яке впливає на сон, а також на травлення, здоров'я серця, настрій та енергію".

Тому протягом дня обов'язково намагайтеся виходити на вулицю, щоб насолодитися природним сонячним світлом і добре спати вночі.

Залипання на дивані перед телевізором

Фото: Freepik

Хто не любить затишно влаштуватися і подрімати на дивані під час перегляду телевізора. "Хоча під час останньої серії серіалу може виникнути спокуса влаштуватися зручніше і задрімати, звичка засинати в іншому місці впливає на якість та кількість сну", — каже Стендіш. "Вечірній сон на дивані знижує накопичений "тиск сну" або нашу біологічну потребу у відпочинку після багатьох годин неспання".

Дрімота на дивані також є основною причиною порушення сну, що може призвести до багатьох негативних проблем зі здоров'ям, оскільки вашому організму потрібен постійний відпочинок, щоб повністю відновитися. Експерт радить не псувати свій сон, дрімаючи на дивані, а лягати в ліжко одразу ж, як тільки відчуєте, що важчають повіки.

Важливо

5 причин, чому ви не можете заснути, навіть якщо дуже сильно втомилися

Приймати холодний душ перед сном

Можливо, для вас це освіжаюча звичка, але, приймаючи холодний душ, ви підвищуєте внутрішню температуру тіла, каже Стендіш. Це розбудить ваше тіло, а не розслабить його перед сном. "Якщо ви хочете загартовуватися, спробуйте прийняти холодний душ у першу половину дня, коли підвищення бадьорості також відповідатиме ритму вашого дня й підвищить вашу продуктивність. Увечері прийняття гарячої ванни або душу послужить вам краще, оскільки сприятиме зниженню температури тіла і підготовці до сну", — каже Стендіш.

Моніторинг соцмереж

Фото: Freepik

Нескінченно гортати стрічку, лежачи в ліжку, — погана звичка, від якої потрібно терміново відмовитися. Навіть якщо ви використовуєте блокувальники синього світла, взаємодія з будь-яким екраном, особливо прокрутка соціальних мереж, стимулює вашу нервову систему і будить ваше тіло, а не сигналізує про те, що настав час заспокоїтися.

"Навіть пасивна прокрутка стрічки в соціальних мережах сприяє когнітивному та емоційному залученню завдяки поєднанню непередбачуваного, часто емоційного контенту і можливості нескінченної прокрутки", — каже Стендіш.

"Якщо вам подобається переглядати фотографії, щоб розслабитися, спробуйте подивитися на свою власну фотоплівку з нещодавніми щасливими фотографіями. Таким чином, ви вступаєте в більш контрольоване і передбачуване медіасередовище, яке допомагає вам відчувати соціальну та емоційну підтримку".

Нагадаємо, дієтологи назвали 3 продукти, які не можна їсти перед сном.

Раніше Фокус писав про те, що здоровий сон для здоров'я і стрункої фігури не менш важливий, ніж правильне харчування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.