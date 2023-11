Топ 4 неожиданные привычки, которые могут испортить ваш сон

Часто в бессоннице виноваты не соседи или слишком плотный ужин, а ваши привычки. Эксперт назвал четыре удивительные привычки, которые могут испортить ваш сон.

Related video

Большинство людей согласятся, что комфортный крепкий сон просто необходим для того, чтобы проснуться отдохнувшими перед началом дня. Но ряд привычек, которые вы регулярно совершаете, могут стоить вам часов драгоценного и необходимого сна каждую ночь. Некоторые из них могут вас удивить! Нейробиолог и эксперт в области здравоохранения Дорси Стэндиш рассказала о четырех удивительных привычках, которые портят ваш сон. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

По данным Американской ассоциации апноэ во сне, каждый третий взрослый человек не получает рекомендуемого количества сна ночью. Почему же та происходит?

Отсутствие естественного солнечного света в течение дня

Фото: Freepik

Оказывается, количество солнечного света, которое вы получаете в течение дня, может влиять на то, насколько хорошо вы спите ночью. "Хороший сон — это не только 7-9 часов ночью, это синхронизация с циркадным ритмом Земли в течение всех 24 часов", — объясняет Стэндиш. "Когда мы остаемся дома весь день и упускаем стратегический утренний и вечерний естественный свет, то упускаем естественное освещение, которое влияет на сон, а также на пищеварение, здоровье сердца, настроение и энергию".

Поэтому в течение дня обязательно старайтесь выходить на улице, чтобы насладиться естественным солнечным светом и хорошо спать ночью.

Залипание на диване перед телевизором

Фото: Freepik

Кто не любит уютно устроиться и дремать на диване во время просмотра телевизора. "Хотя во время последней серии сериала может возникнуть соблазн устроиться поудобнее и задремать, привычка засыпать в другом месте влияет на качество и количество сна", — говорит Стэндиш. "Вечерний сон на диване снижает накопленное "давление сна" или нашу биологическую потребность в отдыхе после многих часов бодрствования".

Дремота на диване также является основной причиной нарушения сна, что может привести ко многим негативным проблемам со здоровьем, поскольку вашему организму необходим постоянный отдых, чтобы полностью восстановиться. Эксперт советует не портить свой сон, дремая на диване, а ложиться в постель сразу же, как только почувствуете, что веки тяжелеют.

Важно

5 причин, почему вы не можете уснуть, даже если очень сильно устали

Принимать холодный душ перед сном

Возможно, для вас это освежающая привычка, но, принимая холодный душ, вы повышаете внутреннюю температуру тела, говорит Стэндиш. Это разбудит ваше тело, а не расслабит его перед сном. "Если вы хотите закаляться, попробуйте принять холодный душ в первую половину дня, когда повышение бодрствования также будет соответствовать ритму вашего дня и повысит вашу продуктивность. Вечером принятие горячей ванны или душа послужит вам лучше, поскольку будет способствовать снижению температуры тела и подготовке ко сну", — говорит Стэндиш.

Мониторинг соцсетей

Фото: Freepik

Бесконечно листать ленту, лежа в постели, — плохая привычка, от которой нужно срочно отказаться. Даже если вы используете блокировщики синего света, взаимодействие с любым экраном, особенно прокрутка социальных сетей, стимулирует вашу нервную систему и будит ваше тело, а не сигнализирует о том, что пришло время успокоиться.

"Даже пассивная прокрутка в социальных сетях способствует когнитивному и эмоциональному вовлечению благодаря сочетанию непредсказуемого, часто эмоционального контента и возможности бесконечной прокрутки", — говорит Стэндиш.

"Если вам нравится просматривать фотографии, чтобы расслабиться, попробуйте посмотреть на свою собственную фотопленку с недавними счастливыми фотографиями. Таким образом, вы вступаете в более контролируемую и предсказуемую медиа-среду, которая помогает вам чувствовать социальную и эмоциональную поддержку".

Напомним, диетологи назвали 3 продукта, которые нельзя есть перед сном.

Ранее Фокус писал о том, что здоровый сон для здоровья и стройной фигуры не менее важен, чем правильное питание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.