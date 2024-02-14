26-річний син Шварценеггера Джозеф Баена продемонстрував своє мускулисте тіло (відео)

Відео стало популярним, користувачі підтримали Джозефа і залишили багато позитивних коментарів.

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Син знаменитого бодібілдера, актора і політика Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена продовжує активно займатися спортом. Він продемонстрував свою витончену статуру і вражаючі "кубики", опублікувавши відео на своїй сторінці в Instagram.

26-річний бодібілдер, син 76-річного Арнольда і його колишньої хатньої робітниці Петті Баена показав, як він тренується в спортзалі.

"При правильному освітленні все виглядає по-іншому" — так він підписав свій пост, який отримав понад 5 тисяч лайків. Він підтвердив фанатам у коментарях, що наразі він важить 195 фунтів (88, 45 кг).

Відео за участю культуриста-аматора в спортзалі з'явилося всього через кілька днів після того, як він з'явився на Overcome Pocast, де він розповів про зрілість.

"Люди не бажають бути відкритими до змін і нових ідей, і це справді прикро, тому що так у людей виникає величезне почуття зрілості. Тому що люди, які готові заявити свою позицію, вислухають протилежну позицію, а потім зможуть відкрито поміркувати і чесно вирішити, що правильно, а що ні. Це — правильний шлях. Не всі мають рацію в усьому, і я думаю, що найголовніше — люди постійно думають, що вони мають рацію", — заявив Джозеф.

Баена почав працювати рієлтором 2022 року і того ж року продав свій перший будинок, при цьому він все ще намагається побудувати акторську кар'єру. Однак, на відміну від свого батька, який зробив собі ім'я, знявшись у найбільших голлівудських блокбастерах, таких як "Термінатор", Баена більше цікавиться інді-індустрією. "Я вважаю, що інді-фільми трохи цікавіші, ніж фільми з великими касовими зборами", — зізнався Баена.

Коли його запитали, чому він так думає, він відповів: "У цієї історії немає жодного плану, вона просто розповідає гарну історію. Це просто класна історія, яку хотів розповісти художник, він же режисер або письменник".

Раніше, 28 грудня повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер влаштував піжамну вечірку без позашлюбного сина. Зірка голлівудських бойовиків у компанії синів і зятя запалював біля різдвяної ялинки. Чоловіки вбралися в однакові піжами та сонцезахисні окуляри.