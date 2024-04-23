Яскраві та запальні: усі пісні з "Євробачення-2024" (відео)
У шведському місті Мальме за три дні виступлять 37 учасників пісенного конкурсу. Пʼятеро з них одразу проходять до суперфіналу.
Уже за кілька тижнів відбудеться 68-й пісенний конкурс "Євробачення-2024". Цього року перспективних музикантів приймає Швеція після перемоги співачки Лорін з піснею Tattoo у 2023 році. Фокус зібрав усі пісні, які лунатимуть протягом трьох ефірів музичних змагань.
Загалом виступлять учасники з 37 країн, проте пʼятірка з них має право одразу пройти в суперфінал, адже вони з країн-засновниць "Євробачення". Мова про Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію.
Перший півфінал 7 травня 2024 року
Україна
Перший виступ українських виконавиць alyona alyona & Jerry Heil можна буде побачити вже 7 травня 2024 року. Після перемоги на Нацвідборі дует представить Україну в місті Мальме з піснею Teresa & Maria.
Австралія
Втім, розпочне перший фінал Австралія. Від імені країни виступить Electric Fields з піснею One Milkali (One Blood).
Азербайджан
Від Азербайджану виступлять одразу два виконавці. Справа в тому, що FAHREE став переможцем Нацвідбору, проте до нього на сцені у Швеції приєднається інший фіналіст конкурсу Ilkin Dovlatov.
Тому FAHREE feat. Ilkin Dovlatov виступлять 7 травня з піснею Özünlə Apar.
Велика Британія
33-річний Оллі Александер — найбільш відомий як вокаліст гурту Years & Years і своєю роллю в драматичному серіалі "Це гріх". Він виступить у Мальме з піснею Dizzy.
Кіпр
Від Кіпру виступить 17-річна виконавиця Silia Kapsis з піснею Liar.
Литва
Silvester Belt — литовський співак та автор пісень. Він представлятиме Литву на пісенному конкурсі з піснею Luktelk.
Люксембург
Зазначимо, що Люксембург візьме участь у конкурсі вперше за 31 рік. Його представить 23-річна виконавиця ізраїльського походження Талі Голергант з піснею Fighter.
Молдова
Молдовська співачка та заслужена діячка мистецтв Natalia Barbu виступить з піснею In The Middle.
Німеччина
28-річний німецький співак Ісаак виступить з піснею Always On The Run.
Польща
Польська співачка LUNA поїде в Мальме з композицією The Tower.
Португалія
Іоланда Коста — 29-річна португальська співачка та авторка пісень. Вона стала відомою завдяки участі в першому сезоні португальського талант-шоу Uma canção para tiу 2008 році. Артистка представить пісню Grito.
Сербія
Теодора Павловська виступає під псевдонімом TEYA DORA. Сербська співачка і авторка пісень представить у Мальме композицію RAMONDA.
Словенія
27-річна співачка Raiven (Сара Бришкі Цирман) виступить з піснею Veronika.
Фінляндія
Епатажний гурт Windows95man виступить з піснею No Rules!
Ісландія
Hera Björk уже брала участь у "Євробаченні-2010" з піснею Je ne sais quoi, проте тоді не перемогла. У 2024 вона заспіває композицію Scared of Heights.
Хорватія
Baby Lasagna — наразі головний претендент на перемогу в "Євробаченні-2024". Він виступить з піснею Rim Tim Tagi Dim.
Швеція
Дует Marcus & Martinus виступить у себе вдома з піснею Unforgettable.
Ірландія
Bambie Thug ідентифікує себе як небінарна особистість. Вона заспіває композицію Doomsday Blue.
Другий півфінал 9 травня 2024 року
Австрія
Kaleen (Марі-Софі Крейсль) — відома австрійська співачка, танцівниця та хореографка. Вона виступить з піснею We Will Rave.
Албанія
Беса Кокедхіма — албанська співачка та авторка пісень. Вона представить Албанію на "Євробаченні-2024" піснею TITAN.
Бельгія
Томас Мустін, відомий під псевдонімом Mustii — бельгійський співак, автор пісень, письменник, актор і режисер. Він виступить з піснею Before the Party’s Over.
Вірменія
Місцевий гурт LADANIVA виступить з піснею Jako.
Греція
Грецька співачка Marina Satti виступить з піснею ZARI.
Грузія
Співачка Nutsa Buzaladze виступить з піснею Firefighter.
Данія
Співачка SABA представить свою країну піснею SAND.
Естонія
Епатажний гурт 5MIINUST x Puuluup виступить з піснею (nendest) narkootikumidest ei tea me(küll) midagi.
Латвія
Співак Dons заспіває 9 травня композицію Hollow.
Мальта
Молода співачка Sarah Bonnici виступить з піснею Loop.
Норвегія
Gåte — норвезький гурт з Тренделагу, який грає прогресивний фолк-рок: поєднання норвезької народної музики з металом та електронікою. Вони представлять свою країну з піснею Ulveham.
Нідерланди
Молодий виконавець Joost Klein представить композицію Europapa.
Сан-Марино
Сан-Марино у Швеції представить іспанський рок-гурт Megara з піснею 11:11.
Франція
Виконавець Slimane заспіває в Мальме про кохання за допомогою композиції Mon Amour.
Чехія
Альона Ширманова-Костебелова, також відома під псевдонімом Aiko — чеська співачка та авторка пісень, яка наразі проживає в місті Брайтон, Велика Британія. Вона народилася в Москві. У Швеції артистка заспіває Pedestal.
Швейцарія
Nemo — 24-річний швейцарський репер, співак і музикант. У Мальме він заспіває композицію The Code.
Ізраїль
Ізраїль представить співачка Eden Golan з піснею Hurricane. Вона тривалий час мешкала в РФ та виступала в окупованому Криму.Важливо
Іспанія
Іспанію на "Євробаченні-2024" представить електропоп-дует Nebulossa з піснею ZORRA.
Італія
Італію вперше за багато років представить жінка. Angelina Mango заспіває композицію La noia.
Нагадаємо, де та коли дивитися "Євробачення-2024".
Також Фокус писав про одного з найбільш ймовірних переможців "Євробачення-2024".