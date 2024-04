Яскраві та запальні: усі пісні з "Євробачення-2024" (відео)

У шведському місті Мальме за три дні виступлять 37 учасників пісенного конкурсу. Пʼятеро з них одразу проходять до суперфіналу.

Related video

Уже за кілька тижнів відбудеться 68-й пісенний конкурс "Євробачення-2024". Цього року перспективних музикантів приймає Швеція після перемоги співачки Лорін з піснею Tattoo у 2023 році. Фокус зібрав усі пісні, які лунатимуть протягом трьох ефірів музичних змагань.

Загалом виступлять учасники з 37 країн, проте пʼятірка з них має право одразу пройти в суперфінал, адже вони з країн-засновниць "Євробачення". Мова про Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію.

Перший півфінал 7 травня 2024 року

Україна

Перший виступ українських виконавиць alyona alyona & Jerry Heil можна буде побачити вже 7 травня 2024 року. Після перемоги на Нацвідборі дует представить Україну в місті Мальме з піснею Teresa & Maria.

alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria

Австралія

Втім, розпочне перший фінал Австралія. Від імені країни виступить Electric Fields з піснею One Milkali (One Blood).

Electric Fields з піснею One Milkali (One Blood)

Азербайджан

Від Азербайджану виступлять одразу два виконавці. Справа в тому, що FAHREE став переможцем Нацвідбору, проте до нього на сцені у Швеції приєднається інший фіналіст конкурсу Ilkin Dovlatov.

Тому FAHREE feat. Ilkin Dovlatov виступлять 7 травня з піснею Özünlə Apar.

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov з піснею Özünlə Apar

Велика Британія

33-річний Оллі Александер — найбільш відомий як вокаліст гурту Years & Years і своєю роллю в драматичному серіалі "Це гріх". Він виступить у Мальме з піснею Dizzy.

Olly Alexander з піснею Dizzy

Кіпр

Від Кіпру виступить 17-річна виконавиця Silia Kapsis з піснею Liar.

Silia Kapsis з піснею Liar

Литва

Silvester Belt — литовський співак та автор пісень. Він представлятиме Литву на пісенному конкурсі з піснею Luktelk.

Silvester Belt з піснею Luktelk

Люксембург

Зазначимо, що Люксембург візьме участь у конкурсі вперше за 31 рік. Його представить 23-річна виконавиця ізраїльського походження Талі Голергант з піснею Fighter.

TALI з піснею Fighter

Молдова

Молдовська співачка та заслужена діячка мистецтв Natalia Barbu виступить з піснею In The Middle.

Natalia Barbu з піснею In The Middle

Німеччина

28-річний німецький співак Ісаак виступить з піснею Always On The Run.

ISAAK з піснею Always On The Run

Польща

Польська співачка LUNA поїде в Мальме з композицією The Tower.

LUNA з піснею The Tower

Португалія

Іоланда Коста — 29-річна португальська співачка та авторка пісень. Вона стала відомою завдяки участі в першому сезоні португальського талант-шоу Uma canção para tiу 2008 році. Артистка представить пісню Grito.

iolanda з піснею Grito

Сербія

Теодора Павловська виступає під псевдонімом TEYA DORA. Сербська співачка і авторка пісень представить у Мальме композицію RAMONDA.

TEYA DORA з піснею RAMONDA

Словенія

27-річна співачка Raiven (Сара Бришкі Цирман) виступить з піснею Veronika.

Raiven з піснею Veronika

Фінляндія

Епатажний гурт Windows95man виступить з піснею No Rules!

Windows95man з піснею No Rules!

Ісландія

Hera Björk уже брала участь у "Євробаченні-2010" з піснею Je ne sais quoi, проте тоді не перемогла. У 2024 вона заспіває композицію Scared of Heights.

Hera Björk з піснею Scared of Heights

Хорватія

Baby Lasagna — наразі головний претендент на перемогу в "Євробаченні-2024". Він виступить з піснею Rim Tim Tagi Dim.

Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim

Швеція

Дует Marcus & Martinus виступить у себе вдома з піснею Unforgettable.

Marcus & Martinus з піснею Unforgettable

Ірландія

Bambie Thug ідентифікує себе як небінарна особистість. Вона заспіває композицію Doomsday Blue.

Bambie Thug з піснею Doomsday Blue

Другий півфінал 9 травня 2024 року

Австрія

Kaleen (Марі-Софі Крейсль) — відома австрійська співачка, танцівниця та хореографка. Вона виступить з піснею We Will Rave.

Kaleen з піснею We Will Rave

Албанія

Беса Кокедхіма — албанська співачка та авторка пісень. Вона представить Албанію на "Євробаченні-2024" піснею TITAN.

BESA з піснею TITAN

Бельгія

Томас Мустін, відомий під псевдонімом Mustii — бельгійський співак, автор пісень, письменник, актор і режисер. Він виступить з піснею Before the Party’s Over.

Mustii з піснею Before the Party"s Over

Вірменія

Місцевий гурт LADANIVA виступить з піснею Jako.

LADANIVA з піснею Jako

Греція

Грецька співачка Marina Satti виступить з піснею ZARI.

Marina Satti з піснею ZARI

Грузія

Співачка Nutsa Buzaladze виступить з піснею Firefighter.

Nutsa Buzaladze з піснею Firefighter

Данія

Співачка SABA представить свою країну піснею SAND.

SABA з піснею SAND

Естонія

Епатажний гурт 5MIINUST x Puuluup виступить з піснею (nendest) narkootikumidest ei tea me(küll) midagi.

5MIINUST x Puuluup з піснею (nendest) narkootikumidest ei tea me(küll) midagi

Латвія

Співак Dons заспіває 9 травня композицію Hollow.

Dons з піснею Hollow

Мальта

Молода співачка Sarah Bonnici виступить з піснею Loop.

Sarah Bonnici з піснею Loop

Норвегія

Gåte — норвезький гурт з Тренделагу, який грає прогресивний фолк-рок: поєднання норвезької народної музики з металом та електронікою. Вони представлять свою країну з піснею Ulveham.

Gåte з піснею Ulveham

Нідерланди

Молодий виконавець Joost Klein представить композицію Europapa.

Joost Klein з піснею Europapa

Сан-Марино

Сан-Марино у Швеції представить іспанський рок-гурт Megara з піснею 11:11.

MEGARA з піснею 11:11

Франція

Виконавець Slimane заспіває в Мальме про кохання за допомогою композиції Mon Amour.

Slimane з піснею Mon Amour

Чехія

Альона Ширманова-Костебелова, також відома під псевдонімом Aiko — чеська співачка та авторка пісень, яка наразі проживає в місті Брайтон, Велика Британія. Вона народилася в Москві. У Швеції артистка заспіває Pedestal.

Aiko з піснею Pedestal

Швейцарія

Nemo — 24-річний швейцарський репер, співак і музикант. У Мальме він заспіває композицію The Code.

Nemo з піснею The Code

Ізраїль

Ізраїль представить співачка Eden Golan з піснею Hurricane. Вона тривалий час мешкала в РФ та виступала в окупованому Криму.

Важливо

Мама з України та виступи в Криму: хто така Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні (відео)

Eden Golan з піснею Hurricane

Іспанія

Іспанію на "Євробаченні-2024" представить електропоп-дует Nebulossa з піснею ZORRA.

Nebulossa з піснею ZORRA

Італія

Італію вперше за багато років представить жінка. Angelina Mango заспіває композицію La noia.

Angelina Mango з піснею La noia

Нагадаємо, де та коли дивитися "Євробачення-2024".

Також Фокус писав про одного з найбільш ймовірних переможців "Євробачення-2024".