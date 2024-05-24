Мадонну помітили в компанії чоловіка, молодшого за неї на 28 років: що про нього відомо

Нещодавно артистка завершила своє ювілейне турне і тепер насолоджується заслуженим відпочинком і проводить час більш ніж добре.

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65-річна американська співачка Мадонна вкотре доводить, що вік — флірту не перешкода. Попдіва чудово провела час на вечірці на честь запуску кросівок Off-White в Нью-Йорку в компанії 37-річного французького співака Еріка Лабата, пише JustJared. Артистка нещодавно завершила свій рекордний святковий тур, присвячений 40-річчю її творчої діяльності.

На заході вона була одягнена в пікантний чорний топбюстьє, коротку чорну спідницю і колготки в сітку. Образ завершували маса прикрас на шиї і високі чорні шкіряні рукавички.

Ерік Лабат здобув популярність як учасник фінального сезону Nouvelle Star, французького аналога American Idol, у 2017 році.

Ерік Лабат Фото: Eric Labat Music/Facebook

Він — не перший молодий чоловік у "колекції" Медж. Зовсім недавно Мадонну пов'язували романтичні стосунки з тренером з боксу Джошем Поппером. Учасник реаліті-шоу "Літній дім" перетнувся з попіконою, коли тренував її сина Девіда Банду у своєму боксерському залі в Нью-Йорку.

Їхній зв'язок став надбанням громадськості, коли фото артистки вперше з'явилося в Instagram Поппера в лютому 2023 року. Пізніше того ж року, у грудні, Джош приєднався до співачки на сцені під час її святкового туру в Брукліні, де вони поцілувалися на очах у натовпу, що перевищував 14 тисяч осіб. Відтоді пара більше не з'являлася разом на публіці.

Мадонна була одружена з актором Шоном Пенном з 1985 по 1989 рік, а потім — з режисером Гаєм Річі з 2000 по 2008 рік, від якого у неї є син Рокко.

Її також пов'язували романтичні стосунки з кількома молодшими партнерами, зокрема з танцюристом Брахімом Зайбатом і моделлю Кевіном Сампайо.

Останніми роками її особисте життя залишалося відносно приватним, час від часу з'являлися чутки і припущення про нові стосунки.

Тур Мадонни, який був відкладений на три місяці через боротьбу артистки з серйозною бактеріальною інфекцією наприкінці червня, завершився 4 травня грандіозним безкоштовним концертом на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, який зібрав приголомшливі 1,6 мільйона шанувальників.

За даними Economic Times, ця історична подія тепер вважається найбільшим автономним концертом за всю історію.

Раніше Фокус писав, що Мадонна приміряла одяг Фріди Кало і піддалася критиці.