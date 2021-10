Corruption Kings. Чому не варто пишатися портретами Зеленського на обкладинках світових ЗМІ

Останніми тижнями Україна стала об'єктом пильного інтересу з боку провідних світових ЗМІ. Щоправда, пишатися тут особливо нічим, оскільки фігурує вона там у вельми непривабливому і навіть принизливому світлі. Достатньо поглянути на портрети президента Зеленського на обкладинках видань.

[ + – ] Публікація у The Guardian про офшорні схеми політиків і селебрітіс, де українські політики виявилися в абсолютній більшості серед своїх колег з інших країн.

Скандал, викликаний публікацією у The Guardian про офшорні схеми політиків і селебрітіс, де українські політики виявилися в абсолютній більшості серед своїх колег з інших країн (38 з 336 згадувань) продовжився матеріалом у Forbs, де Україна була прямо названа "корупційною Саудівською Аравією".

Таким чином, автор матеріалу визнає наявність "великого потенціалу": "Це велика країна з процвітаючим ІТ-сектором, безліччю природних ресурсів, чудовим сільськогосподарським потенціалом і робочою силою з гідним рівнем освіти і навичками у важкій промисловості та технологічних секторах. За доларовими мірками це дуже дешево", — але при цьому він уточнює, — "...але вам може бути краще замість цього інвестувати в Dogecoin".

Оскільки держава не тільки нічого не робить для розвитку цього самого потенціалу, але ще і дозволяє представникам бізнес-еліти вести між собою війни.

"Щоб розвивати свою економіку, Україна використовує представників старої бізнес еліти (старих персонажів). І ці старі персонажі люблять воювати один з одним і знищувати ворогів. Одна справа, коли це роблять політики. Але в Україні цим займається ще й бізнес-еліта. Унаслідок країна стає важким місцем для ведення бізнесу", — наголошується в матеріалі Forbs.

Гірше того, значну частину публікації займає саме Пандорагейт і офшори українського президента, а також прямі висновки про те, що розвитку української економіки перешкоджає зовсім не Росія, а відсутність справедливого правосуддя і тотальна корумпованість влади, яка ніяк не зменшилася з приходом нової влади.

Ні, я розумію, що "будь-яка згадка в ЗМІ крім некролога — це PR", але може пора щось робити, щоб не з'являтися на обкладинках світових ЗМІ під плашкою "Corruption Kings" або "Number One in corruption of the World"?

Першоджерело.