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Мнения Pandora Papers: расследование офшоров Зеленского

Corruption Kings. Почему не стоит гордиться портретами Зеленского на обложках мировых СМИ

В последние недели Украина стала объектом пристального интереса со стороны ведущих мировых СМИ. Правда, гордиться тут особо нечем, так как фигурирует она там в весьма неприглядном и даже унизительном свете. Достаточно взглянуть на портреты президента Зеленского на обложках изданий.

Юрий Гаврилечко
Юрий Гаврилечко
эксперт "Украинской фабрики мысли"
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Ммровые СМИ об Украине
В последние недели Украина стала объектом пристального интереса со стороны ведущих мировых СМИ.

В последние недели Украина стала объектом пристального интереса со стороны ведущих мировых СМИ. Правда, гордиться тут особо нечем, так как фигурирует она там в весьма неприглядном и даже унизительном свете. Достаточно взглянуть на портреты президента Зеленского на обложках изданий.

Публикация в The Guardian об оффшорных схемах политиков и селебритис, где украинские политики оказались в абсолютном большинстве среди своих коллег из других стран.
Публикация в The Guardian об оффшорных схемах политиков и селебритис, где украинские политики оказались в абсолютном большинстве среди своих коллег из других стран.

Скандал, вызванный публикацией в The Guardian об оффшорных схемах политиков и селебритис, где украинские политики оказались в абсолютном большинстве среди своих коллег из других стран (38 из 336 упоминаний) продолжился материалом в Forbes, где Украина была прямо названа "коррупционной Саудовской Аравией".

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Таким образом, автор материала признает наличие "большого потенциала": "Это большая страна с процветающим ИТ-сектором, множеством природных ресурсов, великолепным сельскохозяйственным потенциалом и рабочей силой с достойным уровнем образования и навыками в тяжелой промышленности и технологических секторах. По долларовым меркам это очень дешево", — но при этом он уточняет, — "…но вам может быть лучше вместо этого инвестировать в Dogecoin".

Потому как государство не только ничего не делает для развития этого самого потенциала, но еще и позволяет представителям бизнес-элиты вести между собою войны.

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"Чтобы развивать свою экономику, Украина использует представителей старой бизнес элиты (старых персонажей). И эти старые персонажи любят воевать друг с другом и уничтожать врагов. Одно дело, когда это делают политики. Но в Украине этим занимается еще и бизнес-элита. В результате страна становится трудным местом для ведения бизнеса", — отмечается в материале Forbs.

Хуже того, значительную часть публикации занимает именно Пандорагейт и оффшоры украинского президента, а также прямые выводы о том, что развитию украинкой экономики препятствует совсем не Россия, а отсутствие справедливого правосудия и тотальная коррумпированность власти, которая никак не уменьшилась с приходом новой власти.

Нет, я понимаю, что "любое упоминание в СМИ кроме некролога – это PR", но может пора что-то делать, чтобы не появляться на обложках мировых СМИ под плашкой "Corruption Kings" или "Number One in corruption of the World"?

Первоисточник.