Біткоїн у декларації не приховаєш. Як змінилися правила декларування криптовалют в Україні

Досі вважалося, що біткоїн у чиновницькій декларації "все спише". Але часи змінюються і нині пояснити з його допомогою походження коштів або створити в декларації "кишеньку" на майбутнє стало помітно складніше.

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Адже складається враження, що я один у 2013-му не купив ті біткоїни за справжні копійки, а в 2021-му не обміняв на три мішки грошей.

Відтепер і приналежність біткоїнів, і факт наявності у вас таких доведеться доводити. Не зумів — отримай адмінштраф, а то й одразу кримінальну відповідальність.

Так, наприклад, Київський апеляційний суд нещодавно вирішив, що за брехню в декларації чиновника до адміністративної відповідальності притягнули навіть правомірно.

А завідомо недостовірний суд порахував інформацію про наявність у того чиновника біткоїнів вартістю 600 тисяч гривень.

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Ні право власності на ті біткойни, ні навіть те, що вони в нього справді є, шановний декларант підтвердити не зміг. Заявив, що публічної адреси задекларованої криптовалюти не знає через втрату планшета, на якому зберігалася дорогоцінна інформація.

На превеликий жаль декларанта, правдоподібної історії виявилося замало. Суворим контролерам не цікаві байки подавай, але документи.

Що це за документи?

По-перше, це письмовий договір, який підтверджує, що ви справді придбали криптовалюту на суму понад 340 гривень. Електронний договір, у цьому разі, цілком підійде.

По-друге, вам потрібна публічна адреса задекларованої криптовалюти. На втрату планшета, комп'ютера та телефону посилатися безглуздо, оскільки власник приватного крипто-ключа легко відновить публічний.

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Якщо ж приватний крипто-ключ успішно втрачений, то власником криптовалюти ви не є, бо відновити його вже неможливо.

Справжні у вас біткоїни або уявні — питання десяте. Перш ніж вносити їх у декларацію, постарайтеся роздобути необхідні документи. Валюта може й віртуальна, але кримінальна відповідальність за недостовірне декларування реальніше нікуди.

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