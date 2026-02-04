Нари для Юлі: як 21 рік тому Тимошенко стала прем'єркою і чому її повсякчас намагаються запроторити до в'язниці

4 лютого, рівно 21 рік тому чинна нардепка та незмінна очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала першою прем’єркою-жінкою в історії незалежної України. Наразі ж вона є фігуранткою гучної корупційної справи і звинувачується слідством у підкупі діючих парламентарів задля "правильних" голосувань. Чи можуть її зрештою відправити за ґрати і яким загалом видається політичне майбутнє "Юлі", з’ясовував Фокус.

Юлія Тимошенко вперше очолила Кабінет міністрів 4 лютого 2005 року – невдовзі після президентської перемоги Віктора Ющенка, яка стала можливою завдячуючи Помаранчевій революції. Того дня депутатський корпус Верховної Ради (ВР) затвердив її кандидатуру рекордною більшістю голосів. Зокрема, своє «Так» пані Тимошенко як очільниці українського уряду сказали 373 власника депутатських мандатів при тому що конституційна більшість де-юре складає триста голосів.

Перше, але не останнє прем’єрство Юлії Тимошенко (вона також очолювала Кабмін у період з 18 грудня 2007 року по 3 березня 2010-го) тривало майже сім місяців. 8 вересня 2005 року президент Ющенко відправив її уряд у відставку, попутно звинувативши у використанні високої владної посади задля захисту бізнес-інтересів компанії, яку вона колись очолювала. Ще однією причиною відставки став гострий конфлікт Тимошенко з тодішнім секретарем РНБО Порошенком, якого також було звільнено, після скандального зізнання покійного Олександра Зінченка – ексголови виборчого штабу Ющенка та державного секретаря України (фактичний аналог посади очільника Офісу президента – Фокус).

Через два з гаком десятиліття Юлія Тимошенко все ще залишається у вищій політичній лізі України. Вона очолює парламентську фракцію «Батьківщина», яка станом на сьогодні налічує 24 парламентаря.

Незадовго до дебютного прем’єрського ювілею фігура пані Тимошенко опинилася у фокусі уваги силових структур. Відомій політикині висунули звинувачення за підозрою у спробі підкупу народних депутатів (ч. 4 ст. 369 КК України). НАБУ та САП стверджують, що лідерка «Батьківщини» пропонувала хабарі ($10–20 тис. на місяць) за «правильні» голосування та розвал монобільшості. За вчинене їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

16 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід — заставу понад 33 млн грн., а також зобов’язав здати закордонний паспорт і обмежив спілкування з окремими нардепами.

Юлія Тимошенко відкидає усі звинувачення. Вона називає справу політично мотивованою та сфабрикованою і пов’язує її з критикою антикорупційних органів.

Хто і навіщо повернув Тимошенко з маргінесу на політичний олімп

Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи Фокусу кримінальні зиґзаґи політичної біографії колишньої прем’єрки, зауважує наступне: «Завдяки новій кримінальній справі Юлія Володимирівна повернулася в політичний порядок денний, що безумовно грає їй на користь, оскільки про неї почали забувати, а зараз ця історія повертає її, скажімо так, на перші шпальти. Це не значить, що саме вона ініціювала дане розслідування, але вона точно може подякувати спецслужбам за нього, позаяк це дійсно прекрасний політичний подарунок. З досвіду попередніх років, коли Тимошенко при президентстві Януковича також «ходила» під кримінальними справами, можу припустити, що й зараз навряд чи це завершиться для неї чимось серйозним. Ця історія, думаю, ще певний час буде на слуху, але не думаю, що надто довго».

Принагідно нагадавши, що спеціальні органи звинувачують Тимошенко у «купівлі-продажі» депутатських голосів, експерт додав: «Оскільки в парламенті зараз не така вже солідна монобільшість, то цілком ймовірно, що вона могла за певну нагороду голосувати так, як це потрібно владі. Зрозуміло, що тут фактично був певний шантаж з її боку, якщо знову ж таки вірити спецорганам. Той факт, що це розслідування почалось, певною мірою створює з однієї сторони проблеми для влади в сенсі забезпечення голосів, але з іншого боку це може посприяти тому, що буде більше домовленостей напряму, тобто без керівництва її фракції, а з депутатами за ті рішення, які потрібні. Тобто тут і так, і так може зіграти ситуація. Але, повторюю, що Юлія Володимирівна повернулася в порядок денний, про неї говорять і говорять багато та гучно. Інше питання, що поки будуть вибори, а будуть вони нескоро, то про цю історію всі забудуться».

Юлія Тимошенко, вважає Іван Ус, все ще не відмовилася від мрії про своє третє прем’єрство, проте шанси на нього є мінімальними.

«Між тим, дати сто відсотків, що Юлія Володимирівна знову не отримає ключі від кабінету глави уряду не беруся, тому що у 2009 році колишній спічрайтер Віктора Ющенка, на той момент президента України, казав мені, ось, мовляв, побачиш, про Яценюка вже можна забути. Втім, як показала історія, Яценюк ще не раз, після 2009 року, з’являвся на верхівці української політики. А зараз так само, здається, що Юлія Тимошенко вже не повернеться, але вона поверталася і не раз тоді, коли здавалося б, що вона вже точно нічого не досягне», - підкреслює Іван Ус.

Експерт вказує на те, що Юлія Тимошенко має у своєму активі так званий ядерний електорат, котрий за будь-якої політичної погоди голосуватиме за неї та її політсилу. Однак це, на думку Івана Уса навряд чи зможе забезпечити її третє прем’єрське пришестя.

Чому корупційний скандал з Тимошенко грає не проти неї, а навпаки

Водночас політолог, викладач у Київського політехнічного інституту Олексій Якубін у розмові з Фокусом акцентує: «Парадоксальним чином ця ситуація, яка відбувається зараз у Верховній Раді, ці звинувачення на адресу Тимошенко, як мені здається, виступили своїм своєрідним push up для неї. Тобто це повернуло і підсвітило її роль та вагу в українській політиці. Так, вона і до цього намагалася щось там з ФОПами вирішувати, намагаючись відмінити заплановані 20% податки. Але в цілому, маємо визнати, що Тимошенко є довгожителем українського політики, яку нові корупційні обвинувачення повернули в інформаційний фокус».

Експерт вважає, що нинішні корупційні обвинувачення не стануть для Юлії Тимошенко електорально фатальними: «Її звинувачують давно і звинувачують різні президенти. Була історія з Януковичем, пізнім Кучмою, тощо. Але їй і її прихильникам не звикати до обвинувачень. Втім, у даному контексті, мені здається, що Тимошенко, не була ключовим об’єктом, тому що НАБУ в цілому розслідує справи проти депутатів від «Слуги народу», і Тимошенко, ймовірно, просто попала під приціл серед інших, а саме серед представників влади».

Окреслюючи подальше кар’єрне майбутнє пані Тимошенко політолог зауважив, що нова справа НАБУ проти неї, дала їй нову путівку у велику політику. Глобально, наголошує експерт, електоральному ядру Юлії Володимирівни не звикати до будь-яких обвинувачень на її адресу з боку силових структур, а відтак чергова карна справа суттєво не вплине на її рейтингові позиції.

До речі, якщо говорити про рейтингові позиції, то, на переконання Олексія Якубіна, Юлія Тимошенко «точно входить у топ-10 українських політиків, яких знають у всіх куточках світу, хоча б через її знамениту косу». Загалом, подальший судовий процес, прогнозує політолог, колишня прем’єрка активно використовуватиме як додатковий привід «прокачувати» себе в інформаційному полі, що апріорі відіб’ється на її електоральних позиціях зі знаком плюс.