Нары для Юли: как 21 год назад Тимошенко стала премьером и почему ее постоянно пытаются упрятать в тюрьму

4 февраля, ровно 21 год назад действующий нардеп и бессменная руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала первой премьером-женщиной в истории независимой Украины. Сейчас же она является фигуранткой громкого коррупционного дела и обвиняется следствием в подкупе действующих парламентариев для "правильных" голосований. Могут ли ее в конце концов отправить за решетку и каким в целом представляется политическое будущее "Юли", выяснял Фокус.

Юлия Тимошенко впервые возглавила Кабинет министров 4 февраля 2005 года — вскоре после президентской победы Виктора Ющенко, которая стала возможной благодаря Оранжевой революции. В тот день депутатский корпус Верховной Рады (ВР) утвердил ее кандидатуру рекордным большинством голосов. В частности, свое "Да" госпоже Тимошенко как руководительнице украинского правительства сказали 373 владельца депутатских мандатов при том, что конституционное большинство де-юре составляет триста голосов.

Первое, но не последнее премьерство Юлии Тимошенко (она также возглавляла Кабмин в период с 18 декабря 2007 года по 3 марта 2010-го) длилось почти семь месяцев. 8 сентября 2005 года президент Ющенко отправил ее правительство в отставку, попутно обвинив в использовании высокой властной должности для защиты бизнес-интересов компании, которую она когда-то возглавляла. Еще одной причиной отставки стал острый конфликт Тимошенко с тогдашним секретарем СНБО Порошенко, который также был уволен, после скандального признания покойного Александра Зинченко — экс-главы избирательного штаба Ющенко и государственного секретаря Украины (фактический аналог должности главы Офиса президента — Фокус).

Спустя два с лишним десятилетия Юлия Тимошенко все еще остается в высшей политической лиге Украины. Она возглавляет парламентскую фракцию "Батькивщина", которая по состоянию на сегодня насчитывает 24 парламентария.

Незадолго до дебютного премьерского юбилея фигура госпожи Тимошенко оказалась в фокусе внимания силовых структур. Известному политику предъявили обвинение по подозрению в попытке подкупа народных депутатов (ч. 4 ст. 369 УК Украины). НАБУ и САП утверждают, что лидер "Батькивщины" предлагала взятки ($10-20 тыс. в месяц) за "правильные" голосования и развал монобольшинства. За совершенное ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

16 января 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Юлии Тимошенко меру пресечения — залог более 33 млн грн, а также обязал сдать загранпаспорт и ограничил общение с отдельными нардепами.

Юлия Тимошенко отвергает все обвинения. Она называет дело политически мотивированным и сфабрикованным и связывает его с критикой антикоррупционных органов.

Кто и зачем вернул Тимошенко с маргинеса на политический олимп

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя Фокусу уголовные зигзаги политической биографии бывшего премьера, отмечает следующее: "Благодаря новому уголовному делу Юлия Владимировна вернулась в политическую повестку дня, что безусловно играет ей на пользу, поскольку о ней начали забывать, а сейчас эта история возвращает ее, скажем так, на первые полосы. Это не значит, что именно она инициировала данное расследование, но она точно может поблагодарить спецслужбы за него, поскольку это действительно прекрасный политический подарок. По опыту предыдущих лет, когда Тимошенко при президентстве Януковича также "ходила" под уголовными делами, могу предположить, что и сейчас вряд ли это завершится для нее чем-то серьезным. Эта история, думаю, еще некоторое время будет на слуху, но не думаю, что слишком долго".

Попутно напомнив, что специальные органы обвиняют Тимошенко в "купле-продаже" депутатских голосов, эксперт добавил: "Поскольку в парламенте сейчас не такое уж солидное монобольшинство, то вполне вероятно, что она могла за определенную награду голосовать так, как это нужно власти. Понятно, что здесь фактически был определенный шантаж с ее стороны, если опять же верить спецорганам. Тот факт, что это расследование началось, в определенной степени создает с одной стороны проблемы для власти в смысле обеспечения голосов, но с другой стороны это может поспособствовать тому, что будет больше договоренностей напрямую, то есть без руководства ее фракции, а с депутатами за те решения, которые нужны. То есть здесь и так, и так может сыграть ситуация. Но, повторяю, что Юлия Владимировна вернулась в повестку дня, о ней говорят и говорят много и громко. Другой вопрос, что пока будут выборы, а будут они нескоро, то об этой истории все забудутся".

Юлия Тимошенко, считает Иван Ус, все еще не отказалась от мечты о своем третьем премьерстве, однако шансы на него минимальны.

"Между тем, дать сто процентов, что Юлия Владимировна снова не получит ключи от кабинета главы правительства не берусь, потому что в 2009 году бывший спичрайтер Виктора Ющенко, на тот момент президента Украины, говорил мне, вот, мол, увидишь, о Яценюке уже можно забыть. Впрочем, как показала история, Яценюк еще не раз, после 2009 года, появлялся на верхушке украинской политики. А сейчас так же, кажется, что Юлия Тимошенко уже не вернется, но она возвращалась и не раз тогда, когда казалось бы, что она уже точно ничего не достигнет", — подчеркивает Иван Ус.

Эксперт указывает на то, что Юлия Тимошенко имеет в своем активе так называемый ядерный электорат, который при любой политической погоде будет голосовать за нее и ее политсилу. Однако это, по мнению Ивана Уса вряд ли сможет обеспечить ее третье премьерское пришествие.

Почему коррупционный скандал с Тимошенко играет не против нее, а наоборот

В то же время политолог, преподаватель Киевского политехнического института Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "Парадоксальным образом эта ситуация, которая происходит сейчас в Верховной Раде, эти обвинения в адрес Тимошенко, как мне кажется, выступили своим своеобразным push up для нее. То есть это вернуло и подсветило ее роль и вес в украинской политике. Да, она и до этого пыталась что-то там с ФОПами решать, пытаясь отменить запланированные 20% налоги. Но в целом, должны признать, что Тимошенко является долгожителем украинской политики, которую новые коррупционные обвинения вернули в информационный фокус".

Эксперт считает, что нынешние коррупционные обвинения не станут для Юлии Тимошенко электорально фатальными: "Ее обвиняют давно и обвиняют разные президенты. Была история с Януковичем, поздним Кучмой и так далее. Но ей и ее сторонникам не привыкать к обвинениям. Впрочем, в данном контексте, мне кажется, что Тимошенко, не была ключевым объектом, потому что НАБУ в целом расследует дела против депутатов от "Слуги народа", и Тимошенко, вероятно, просто попала под прицел среди других, а именно среди представителей власти".

Очерчивая дальнейшее карьерное будущее Тимошенко политолог отметил, что новое дело НАБУ против нее, дало ей новую путевку в большую политику. Глобально, отмечает эксперт, электоральному ядру Юлии Владимировны не привыкать к любым обвинениям в ее адрес со стороны силовых структур, а затем очередное уголовное дело существенно не повлияет на ее рейтинговые позиции.

Кстати, если говорить о рейтинговых позициях, то, по убеждению Алексея Якубина, Юлия Тимошенко "точно входит в топ-10 украинских политиков, которых знают во всех уголках мира, хотя бы из-за ее знаменитой косы". В общем, дальнейший судебный процесс, прогнозирует политолог, бывший премьер будет активно использовать как дополнительный повод "прокачивать" себя в информационном поле, что априори отразится на ее электоральных позициях со знаком плюс.