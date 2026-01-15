"Юлягейт": что подсветил и скрыл коррупционный скандал с Тимошенко

Не успело украинское общество окончательно отойти от никчемного во всех смыслах "Миндичгейта", как воюющее государство всколыхнул новый коррупционный скандал с вероятной куплей-продажей депутатских голосов при принятии решений в Верховной Раде. Как и почему бывшая глава правительства Юлия Тимошенко оказалась в эпицентре уголовной истории, и каким образом данный тематический кейс в конце концов отразится на геополитических позициях Киева, выяснял Фокус.

На фоне без преувеличения критической ситуации в энергетической сфере, как уже сообщал Фокус, Украину "накрыл" коррупционный скандал, где фигурирует имя Юлии Тимошенко. Дважды экс-премьера и действующего лидера фракции ВР "Батькивщина" НАБУ и САП обвиняют в подкупе коллег — нардепов за "правильные" голосования.

Согласно данным следствия, в доказательной базе этого коррупционного дела содержатся аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос госпожи Тимошенко, якобы обсуждает с парламентариями механизм голосований в Верховной Раде в обмен на неправомерную выгоду. "В отличие от единичных эпизодов, речь идет о системном механизме, который был рассчитан на длительный период", — отметили в НАБУ. Отдельно в антикоррупционных структурах акцентируют на том, что подозрение, выдвинутое Юлии Тимошенко касается части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (УКУ) — предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, что может повлечь за собой серьезные юридические последствия.

Сама же Юлия Тимошенко все упреки в свой адрес категорически отвергает, заявляя, что эта история якобы шита заказно-избирательными нитками по заказу власти.

Попутно заметим, что в последние годы Юлия Тимошенко и ее партийные соратники систематически критиковали работу НАБУ и САП, а летом 2025 года глава "Батькивщины" поддержала резонансный законопроект об ограничении их полномочий, который, как известно, вызвал уличные протесты в столице и ряде других регионов Украины.

Почему коррупционный скандал с Тимошенко на самом деле играет на пользу Украине

Комментируя Фокусу громкий коррупционный скандал, где ключевой фигуранткой является Юлия Тимошенко, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "На самом деле, следует понимать, что вопрос коррупции был и остается актуальным во всех странах мира. К примеру, рейтинг Transparency International свидетельствует о том, что даже лучшая страна в мире, где практически нет коррупции — Дания — получила 90% из ста. То есть, даже лучшие из лучших не безупречны. Показатель Украины же гораздо хуже. Из 184 стран наше государство занимает 105 место. США, кстати, если не ошибаюсь на 27-й строчке, так что также там не идеал. Если же говорить конкретно о громкой истории с госпожой Тимошенко в частности и практикой парламентской коррупции в целом, то, к сожалению, я здесь пессимист и не считаю, что нам когда-то удастся избавиться от позорной практики продажных голосований в Верховной Раде. Здесь все будет зависеть от того, насколько будут построены независимые институты по борьбе с коррупцией, которые конфликтуют постоянно с государственной властью, поскольку по сути являются параллельной властью".

"Докажу в суде": Тимошенко отрицает, что на пленках НАБУ звучит ее голос на пленках

Наряду с тем, по убеждению эксперта, НАБУ и САП не являются инструментами, которые можно обвинить в совместных "играх с властью". "Многие наши политики привыкли к, скажем так, не очень легальному поведению и когда антикоррупционные структуры сейчас начинают это, как говорится, подсвечивать, они прогнозируемо нервничают, списывая это на какие-то избирательные спекуляции. Впрочем, понятно, что во время военного положения, которое накануне было продлено еще на три месяца, никто никаких выборов проводить не будет. Я считаю, что в данном случае речь идет о том, что несмотря на полномасштабную войну наши антикоррупционные органы работают, демонстрируя систематически результаты, которые не нравятся как власти, так и представителям политикума, который сейчас не находится у властного руля", — подчеркивает Иван Ус.

Аналитик считает, что в целом история с вероятными коррупционными деяниями Юлии Тимошенко является "позитивно-оздоравливающей для парламентаризма, поскольку война закончится, а Украина будет существовать в дальнейшем". "И в этой поствоенной Украине чрезвычайно важно, чтобы влияние коррупционной составляющей было сведено к минимуму. В целом, когда у нас появляются громкие коррупционные истории даже с участием людей, приближенных к президенту — это скорее играет в плюс для Украины, чем в минус, потому что в данном случае подсвечивается не факт коррупции, а факт борьбы с ней. Я думаю, что если мы и в дальнейшем будем держать эту линию, наши иностранные партнеры, видя эту борьбу, будут предоставлять нам и в дальнейшем со спокойной душой финансовую помощь", — заключает Иван Ус.

Действительно ли оправдания Тимошенко не выдерживают никакой критики

В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом констатирует: "Практика парламентской коррупции в Украине всегда имела место и больше всего "расцвела" во времена президентства Януковича. Но параллельно с этим существует практика и "миграции" депутатов за деньги. В частности, неоднократно имели место истории, когда отдельные депутаты умудрялись за один созыв побывать чуть ли не во всех фракциях и группах. Но тот факт, что впервые в истории правоохранительные органы смогли всерьез заняться парламентским "купи-продай" — безусловный позитив. Выдвижение подозрения Юлии Тимошенко означает, что следователи как минимум собрали серьезную доказательную базу, необходимую для осуществления этого процессуального шага".

В контексте скандала с экс-премьером, политолог обращает внимание и на другие формы парламентского "поощрения": "Здесь следует вспомнить и о "схематозах" с государственными заказами, а для мажоритарщиков — выделение дополнительных субвенций на округ, и тому подобное. К примеру, недавно всплыла история с господином Левочкиным, который купил землю в Карпатах по очень привлекательной цене, что тоже может быть частью таких "подарков" за голосование, потому что ОПЗЖ, давайте, будем честными — постоянно поддерживает монобольшинство, как только может, подставляя ему плечо. Поэтому, когда мы говорим о депутатском подкупе, следует констатировать, что он имеет разные формы и измерения".

"Переходит все границы": Тимошенко с трибуны Рады прокомментировала подозрение и обыски НАБУ

Эксперт отвергает версию Юлии Тимошенко о том, что НАБУ и САП действуют в интересах Банковой, подчеркивая, что параллельно существуют другие, не менее громкие дела с другими фигурантами, так или иначе приближенными к Офису президента (ОП).

"В стране, которая находится в состоянии войны, вообще таких историй не должно было бы быть априори и после скандала с госпожой Тимошенко будем надеяться, что теперь подобные позорные парламентские "бартеры" не будут происходить настолько прямо и бесстыдно", — резюмирует Александр Леонов.

Между тем, по мнению эксперта, в целом громкая коррупционная история при вероятном непосредственном участии в ней бывшей главы правительства и действующего нардепа Юлии Тимошенко, как и кейсы с приближенными к Банковой людей, наглядно демонстрируют западным, в частности, европейским партнерам, что в Украине, несмотря на войну, происходит борьба с коррупционным злом. При этом чрезвычайно важным нюансом, констатирует Александр Леонов, является то, чтобы НАБУ и САП довели эту историю до судебного приговора. В данном контексте политолог отдельно отмечает, что у вышеуказанных антикоррупционных структур есть все возможности для этого, поскольку сейчас госпожа Тимошенко, "которая за руку привела в большую политику "смотрящего за судами" покойного Портнова" уже не имеет фактического влияния на третью ветвь власти — судебную.