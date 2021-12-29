Топ-10 найбільш захопливих археологічних відкриттів 2021 року

Незважаючи на всі труднощі, пов'язані з карантином і пандемією COVID-19, археологи змогли знайти цьогоріч безліч знахідок, які дивують своєю різноманітністю.

Найстаріша карта Європи, втрачене "Золоте місто" в Єгипті, потужний геогліф в Індії — це лише невелика частина захопливих археологічних відкриттів, зроблених у 2021 році, пише Live Science.

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Незважаючи на всі труднощі, пов'язані з пандемією COVID-19, учені розкопали велику кількість артефактів. Фокус розповість про найкращі історичні й археологічні відкриття 2021 року.

1. Масивний геогліф в Індії

Геогліф — це стародавній наземний малюнок у вигляді геометричного або фігурного візерунка, створений людьми із землі або каменю.

Масивний геогліф, знайдений в індійській пустелі Тар, за припущеннями вчених, може бути найбільшим у світі. Геометричний візерунок займає площу майже 20,8 га неподалік кордону Індії з Пакистаном.

За оцінками вчених, вік геогліфу становить приблизно 150 років, проте яка мета його створення поки що не зрозуміла. Він складається з декількох спіралей і звивистої лінії, що проходить туди-сюди. Прогулянка лініями креслення зайняла б 48 км.

Геогліф важко розгледіти із землі, й уперше його знайшли групою вчених, які аналізували ландшафт за допомогою проєкту компанії Google — Google Планета Земля.

2. Загублене "Золоте місто"

Загублене "Золоте місто" археологи знайшли поблизу міста Луксор, на східному березі Нілу на півдні Єгипту. Загублене місто було відоме як "Підвищення Атона" та засноване фараоном Аменхотепом III, котрий правив у період між 1391 і 1353 рр. до н. е.

У процесі розкопок дослідники знайшли в місті численні будинки, адміністративні будівлі, велику пекарню, ділянку з виробництва глинобитної цегли та кілька поховань. Поселення було настільки багате та величне, що в літописах його називали "Золотим містом".

Про існування міста було відомо з історичних записів, але виявлено воно було лише цьогоріч.

3. Рештки розп'ятого чоловіка з цвяхом у п'яті

У процесі розкопок, що проводилися в британському графстві Кембриджшир, археологи знайшли тіло чоловіка, в кістку п'яти якого було вбито цвях. Його розіп'яли, коли йому було від 25 до 35 років.

Археологи з'ясували, що кістки чоловіка були дуже тонкі. Це свідчить про те, що мученика перед смертю закули в кайдани або пов'язали.

Провівши аналіз, учені також з'ясували, що знайдена ними людина була, швидше за все, рабом. Його зріст становив 1 м 70 см, а помер він десь між 130 та 360 рр. н. е. — за часів, коли на території сучасної Англії правила Римська імперія.

Незважаючи на те, що розп'яття було досить поширене в стародавніх римських поселеннях, археологічні свідчення такого виду страти трапляються дуже рідко.

4. Найстаріша карта Європи

У 1900 році археолог Поль дю Шательє знайшов кам'яну плиту, про яку незабаром забули на більше ніж пів століття. Проте нещодавно вчені знайшли її знову.

Дослідники з'ясували, що серія гравюр на кам'яній плиті 4000-річної давності у Франції насправді є найстарішою картою Європи. Плита має ряд ліній, які представляють річку Одет і долину, що її оточує, на заході Франції — площа приблизно 30 на 21 км.

Нещодавнє дослідження гравюр, у якому використовувалася фотограмметрія для створення високодеталізованого 3D-зображення плити, показало, що гравюри утворюють карту.

Учені не заперечують, що вона могла використовуватись принцом або королем для демонстрації території, якою вони правили.

5. Пара закоханих

Коли археологи знайшли рештки пари, їх обійми залишалися зімкнутими, незважаючи плин часу. Як зазначають вчені, це перша пара, знайдена в любовних обіймах. Нічого подібного раніше в Китаї не знаходили.

Чоловікові зростом 1 м 61 см було від 29 до 35 років, і в нього було кілька травм, зокрема зламана рука та відсутній палець на правій руці. Вік жінки становив від 35 до 40 років, а зріст 1 м 57 см. У неї було кілька проблем із зубами, враховуючи карієс, але жодних видимих ушкоджень, які могли спричинити смерть.

Дослідники припускають, що після смерті чоловіка жінка, яка носила обручку на безіменному пальці лівої руки, наклала на себе руки, щоб її поховали разом із чоловіком.

6. Найстаріший цвинтар домашніх тварин

2000-річний цвинтар домашніх тварин, який є найстарішим у світі, було знайдено в місті Береніка, в порту на узбережжі Червоного моря в Єгипті.

Домашні вихованці, поховані на цьому кладовищі, померли від природних причин, і до них зверталися з любов'ю та турботою на відміну від інших поховань тварин, яких часто приносили в жертву.

На цьому цвинтарі дослідники знайшли безліч тварин, зокрема велику собаку, загорнуту в циновку з пальмового листя. Також були знайдені беззубі собаки та кішки, які на момент смерті були дуже старими і, можливо, потребували допомоги господарів, щоб їсти.

7. Будівля зі стовпами у формі фалосів

Доісторична 11 000-річна будівля в Туреччині, яка зараз називається Карахантепе, використовувалася стародавніми людьми в церемоніальних цілях. Будівля є частиною більшого комплексу. Головною його особливістю є стовпи у формі фалосів, а також різьблені зображення людських голів, змій і лисиці.

Це місце датується тим самим часом, що й Гебеклі-Тепе, ще одна археологічна пам'ятка з великими будівлями та різьбленими зображеннями тварин і людських голів. Обидва об'єкти є двома із найстаріших відомих монументальних споруд, збудованих людьми.

8. Старовинна золота маска

У китайській провінції Сичуань археологи знайшли скарб, що складається з артефактів віком майже 3000 років. Серед виявлених знахідок найбільше виділявся фрагмент золотої маски.

На думку вчених, маска була створена спеціально для жертвопринесення, оскільки вона виявилася занадто масивною, щоб її могла носити людина.

Виріб складається майже на 84% із чистого золота і загалом важить пів кілограма. Це одна з найважчих золотих масок, знайдених у Китаї того періоду.

Інші артефакти з цього місця враховують два види шовку, вироби з бронзи із зображеннями звірів і птахів, різьблення зі слонової кістки та різні золоті прикраси.

9. Череп раніше невідомої стародавньої людини

Китайські дослідники відкрили новий вид стародавньої людини, яку вони назвали Homo longi, що означає "людина-дракон". Археологи натрапили на його череп у 1933 році. Він був захований у колодязі під час японської окупації Китаю, де він пролежав 85 років, доки не був знову знайдений і вивчений.

Знайдений череп — найбільший з усіх відомих черепів людей. На думку деяких учених, "людина-дракон" може бути найближчим спорідненим виглядом Homo sapiens.

Поки незрозуміло, коли саме вперше з'явилася "людина-дракон" і коли вона вимерла, проте вчені з'ясували, що сам череп датується десь між 309 000 та 138 000 років тому.

10. Найстаріший малюнок привиду

Учені визначили гравюру на вавилонській табличці 3500-річної давності як найстаріше відоме зображення привида. На давній табличці написано інструкцію, як позбутися небажаного гостя.

На табличці привид є сердитим чоловіком із бородою, він йде з витягнутими руками, пов'язаними мотузкою, яку тримає жінка, котра супроводжує його в підземний світ.

На табличці написано заклинання, призначене для вигнання привида. Це заклинання перетворює привидів на статуетку і закликає бога сонця Шамаша допомогти йому перейти в потойбічне життя. Останній рядок ритуалу попереджає: "Не озирайся назад".