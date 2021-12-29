Топ-10 самых захватывающих археологических открытий 2021 года

Несмотря на все трудности, связанные с карантином и пандемией COVID-19, археологи смогли обнаружить в этом году множество находок, которые удивляют своим разнообразием.

Старейшая карта Европы, потерянный "Золотой город" в Египте, массивный геоглиф в Индии — это лишь небольшая часть захватывающих археологических открытий, сделанных в 2021 году, пишет Live Science.

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Несмотря на все трудности, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, ученые раскопали большое количество артефактов. Фокус расскажет о лучших исторических и археологических открытиях 2021 года.

1. Массивный геоглиф в Индии

Геоглиф — это древний наземный рисунок в виде геометрического или фигурного узора, созданный людьми из земли или же из камня.

Массивный геоглиф, найденный в индийской пустыне Тар, по предположениям ученых, может быть самым большим в мире. Геометрический узор занимает площадь около 20,8 га недалеко от границы Индии с Пакистаном.

По оценкам ученых, возраст геоглифа составляет около 150 лет, однако какая цель его создания — пока неясно. Он состоит из нескольких спиралей и извилистой линии, проходящей взад и вперед. Прогулка по линиям чертежа заняла бы 48 км.

Геоглиф трудно разглядеть с земли, и впервые он был обнаружен группой ученых, которые анализировали ландшафт с помощью проекта компании Google — Google Планета Земля.

2. Затерянный "Золотой город"

Затерянный "Золотой город" археологи нашли близ города Луксор, на восточном берегу Нила на юге Египта. Затерянный город был известен как "Возвышение Атона" и основан фараоном Аменхотепом III, правившим в период между 1391 и 1353 гг. до н.э.

В ходе раскопок исследователи нашли в городе многочисленные дома, административные здания, большую пекарню, участок по производству глинобитных кирпичей и несколько захоронений. Поселение было настолько богатым и величественным, что в летописях его называли "Золотым городом".

О существовании города было известно из исторических записей, но обнаружен он был только в этом году.

3. Останки распятого мужчины с гвоздем в пятке

В ходе раскопок, проводившихся в британском графстве Кембриджшир, археологи обнаружили тело мужчины, в пяточную кость которого был вбит гвоздь. Его распяли, когда ему было от 25 до 35 лет.

Археологи обнаружили, что кости мужчины были очень тонкими. Это свидетельствуют о том, что мученика перед смертью заковали в кандалы или связали.

Проведя анализ, ученые также выяснили, что найденный ими человек был, скорее всего, рабом. Его рост составлял 1 м 70 см, а умер он где-то между 130 и 360 гг. н.э. — во времена, когда на территории современной Англии правила Римская империя.

Несмотря на то, что распятие было довольно распространено в древних римских поселениях, археологические свидетельства такого вида казни встречаются крайне редко.

4. Самая старая карта Европы

В 1900 году археолог Поль дю Шателье нашел каменную плиту, о которой вскоре забыли на более полувека. Однако недавно ученые нашли ее снова.

Исследователи обнаружили, что серия гравюр на каменной плите 4000-летней давности во Франции на самом деле является старейшей картой Европы. Плита имеет ряд линий, которые представляют реку Одет и окружающую ее долину на западе Франции — площадь около 30 на 21 км.

Недавнее исследование гравюр, в котором использовалась фотограмметрия для создания высокодетализированного 3D-изображения плиты, показало, что гравюры образуют карту.

Ученые не исключают, что она могла использоваться принцем или королем для демонстрации территории, которой они правили.

5. Пара влюбленных

Когда археологи нашли останки пары, их объятия оставались сомкнутыми, несмотря на течение времени. Как отмечают ученые, это первая, пара, найденная в любовных объятиях. Ничего подобного ранее в Китае не находили.

Мужчине ростом 1 м 61 см было от 29 до 35 лет, и у него было несколько травм, в том числе сломанная рука и отсутствующий палец на правой руке. Возраст женщины составлял от 35 до 40 лет, а рост 1 м 57 см. У нее было несколько проблем с зубами, включая кариес, но никаких видимых повреждений, которые могли стать причиной смерти.

Исследователи предполагают, что после смерти мужчины женщина, носившая кольцо на безымянном пальце левой руки, покончила с собой, чтобы ее похоронили вместе с мужем.

6. Самое старое кладбище домашних животных

2000-летнее кладбище домашних животных, которое является самым старым мире, было обнаружено в Беренике, в порту на побережье Красного моря в Египте.

Домашние питомцы, похороненные на этом кладбище умерли от естественных причин, и с ними обращались с любовью и заботой в отличие от других захоронений животных, которых часто приносили в жертву.

На этом кладбище исследователи обнаружили множество животных, в том числе большую собаку, завернутую в циновку из пальмовых листьев. Также были найдены беззубые собаки и кошки, которые на момент смерти были очень старыми и, возможно, нуждались в помощи хозяев, чтобы есть.

7. Здание со столбами в форме фаллосов

Доисторическое 11 000-летнее здание в Турции, которое сейчас называется Карахантепе, использовалось древними людьми в церемониальных целях. Строение является частью более крупного комплекса. Главной его особенностью являются столбы в форме фаллосов, а также резные изображения человеческих голов, змей и лисы.

Это место датируется тем же временем, что и Гебекли-Тепе, еще один археологический памятник с большими зданиями и резными изображениями животных и человеческих голов. Оба объекта являются двумя из старейших известных монументальных сооружений, построенных людьми.

8. Старинная золотая маска

В китайской провинции Сычуань археологи нашли клад, состоящий из артефактов возрастом около 3000 лет. Среди обнаруженных находок больше всего выделялся фрагмент золотой маски.

По мнению ученых, маска была создана специально для жертвоприношения, так как она оказалась слишком массивной, чтобы ее мог носить человек.

Изделие состоит почти на 84% из чистого золота и в целом весит полкилограмма. Это одна из самых тяжелых золотых масок, обнаруженных в Китае того периода.

Другие артефакты с этого места включают два вида шелка, изделия из бронзы с изображениями зверей и птиц, резьбу из слоновой кости и различные золотые украшения.

9. Череп ранее неизвестного древнего человека

Китайские исследователи открыли новый вид древнего человека, который они назвали Homo longi, что означает "человек-дракон". Археологи наткнулись на его череп в 1933 году. Он был спрятан в колодце во время японской оккупации Китая, где он пролежал 85 лет, пока не был вновь обнаружен и изучен.

Найденный череп — самый большой из всех известных черепов людей. По мнению некоторых ученых, "человек-дракон" может быть самым близким родственным видом Homo sapiens.

Пока неясно, когда именно впервые появился "человек-дракон" и когда он вымер, однако ученые выяснили, что сам череп датируется где-то между 309 000 и 138 000 лет назад.

10. Самый старый рисунок привидения

Ученые определили гравюру на вавилонской табличке 3500-летней давности как старейшее известное изображение призрака. На древней табличке написана инструкция, как избавиться от нежелательного гостя.

На табличке призрак представляет собой сердитого мужчину с бородой, он идет с вытянутыми руками, связанными веревкой, которую держит женщина, сопровождающая его в подземный мир.

На табличке написано заклинание, предназначенное для изгнания призрака. Это заклинание превращает призрака в статуэтку и призывает бога солнца Шамаша помочь ему перейти в загробную жизнь. Последняя строка ритуала предупреждает: "Не оглядывайся назад".