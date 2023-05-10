Гігантська картоплина. Вчені створили першу 3D-карту відомої галактики M87 (фото)

У центрі цієї еліптичної галактики розташована знаменита надмасивна чорна діра, яку кілька років тому вперше змогли сфотографувати астрономи.

Related video

Уперше вченим вдалося створити тривимірну карту величезної еліптичної галактики M87, і завдяки цьому стало зрозуміло, що вона формою нагадує гігантську картоплину, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За допомогою даних космічного телескопа "Габбл" та Обсерваторії Кека на Гавайських островах учені створили першу 3D-карту однієї з найбільших відомих галактик – М87. Вона розташована на відстані 55 млн світлових років від нас, і в її центрі перебуває вже знаменита надмасивна чорна діра M87*. Ця чорна діра стала першою в історії, яку змогли сфотографувати безпосередньо.

Завдяки новим даним учені з'ясували, що одна з найближчих до нас величезних еліптичних галактик не має симетричної форми. Натомість галактика M87 має тривісну форму, чим дуже нагадує звичайну картоплю.

Уже 100 років астрономи класифікують галактики за їхньою формою. Але форму еліптичних галактик визначити дуже складно. Але вченим із Каліфорнійського університету в Берклі, США, нарешті вдалося це зробити.

Вчені створили першу 3D-карту відомої галактики M87 Фото: space.com

Вчені створили 3D-карту галактики M87, вивчивши рух зірок навколо її центральної надмасивної чорної діри. Ці дані також допомогли точніше з'ясувати масу чорної діри M87*. Якщо попередні дослідження показували, що її маса в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця, то нові розрахунки показали, що маса чорної діри в 5,4 млрд разів більша за масу Сонця.

Раніше Фокус вже писав про те, що астрономи змогли значно покращити знімок чорної діри M87*, що надало їм нові важливі дані.

За словами вчених, маса галактики М87 приблизно в 10 разів більша за масу Чумацького Шляху, тобто нашої галактики. Астрономи вважають, що ця галактика виросла до своїх гігантських розмірів завдяки поглинанню сусідніх галактик меншого розміру. Внаслідок таких злиттів відбулося об'єднання кількох центральних чорних дір, тому сформувався такий гігантський чорний монстр як M87*.

Фокус вже писав про те, що вивчення екзопланети, схожої на Юпітер, допомогло з'ясувати, що вона порушує всі відомі орбітальні правила. Цей газовий гігант обертається довкола своєї зірки дуже незвичайним чином.

Також Фокус писав про те, що спостереження за молодою зіркою допомогло вченим побачити, як могла сформуватись наша Сонячна система мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл зробив знімок злиття двох галактик. Але світло їх дуже активних ядер, як це зазвичай буває в таких випадках, не затьмарює собою світло решти галактики. І на це є причина.