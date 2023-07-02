Знайшли драконів в Австралії. Грандіозні плани з порятунку майже зниклого виду

Вікторіанський луговий безвухий дракон (Tympanocryptis pinguicolla), якого не бачили з 1969 року, нещодавно виявили на захід від Мельбурна, Австралія. Попри назву, цей дракон не становить жодної загрози, оскільки у дорослому віці досягає максимальної довжини лише 15 см.

Related video

Повторне відкриття цього виду надає чудову можливість його врятувати, а також вселяє надію на виявлення інших втрачених скарбів, таких як тасманійський тигр. Проте, повторне відкриття видів відбувається лише тоді, коли популяція стає настільки малочисельною, що навіть найдосвідченішим експертам важко знайти її місцезнаходження, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб запобігти вимиранню вікторіанського лугового безвухого дракона, необхідні:

Інтенсивна терапія : створити природоохоронний розплідник з контрольованим кліматом і відсутністю хвороб, щоб зберегти генетичне різноманіття виду, що залишилося. Вкрай важливо розвести достатню кількість особин для подальшого випуску в дику природу.

: створити природоохоронний розплідник з контрольованим кліматом і відсутністю хвороб, щоб зберегти генетичне різноманіття виду, що залишилося. Вкрай важливо розвести достатню кількість особин для подальшого випуску в дику природу. Охорона ареалу : охорона та збереження середовища існування дракона, яке має все необхідне для самопідтримки популяції.

: охорона та збереження середовища існування дракона, яке має все необхідне для самопідтримки популяції. Відновлення та управління оселищами: впроваджувати заходи з відновлення та ефективного управління ареалами. Це передбачає зменшення загроз, реінтродукцію драконів у дику природу та ретельний моніторинг результатів для забезпечення довготривалого виживання виду.

Початковим кроком є створення природоохоронного розплідника, схожого на відділення інтенсивної терапії, яким керуватимуть фахівці з охорони природи. На жаль, це необхідність — переселити кілька особин, що залишилися, з дикої природи, щоб забезпечити їхнє майбутнє. Як тільки це рішення приймуть, забезпечення найкращого можливого догляду стає вкрай важливим.

На щастя, Мельбурн може похвалитися фахівцями, які мають досвід у будівництві та управлінні такими об'єктами, реінтродукції видів у їхні природні місця існування та моніторингу прогресу їхнього відновлення.

За останнє десятиліття зоопарк Вікторія та його співробітники успішно запобігли вимиранню різних видів, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема гірського карликового опосума, рівнинного свинцевого опосума, шоломоносного медоїда, жаби Бау-Бау, південної жаби корроборі та плямистої деревної жаби.

Створення та утримання розплідника, а також пошук і передача особин для розведення в неволі, є складним процесом. Спираючись на досвід роботи з жабами, що перебувають під загрозою зникнення, та враховуючи додаткові витрати на вольєри на відкритому повітрі, оціночні витрати протягом наступних п'яти років становлять приблизно 2 мільйони австралійських доларів.

Розвиток знищив більшу частину пасовищних біотопів по всьому колишньому ареалу проживання дракона Фото: Commonwealth DCCEEW, CC BY 3.0

Наукові дослідження показують, що для виживання дракона протягом наступних 50 років необхідно щонайменше шість незалежних, самодостатніх популяцій. Навіть за умови ретельного управління деякі популяції неминуче стикатимуться з такими викликами, як хвороби, хижацтво, лісові пожежі чи інші непередбачувані події. Оскільки ареали стали фрагментованими, природна міграція між територіями більше не можлива.

На жаль, місця, які слугують критично важливим середовищем існування дракона, продовжують зменшуватися через легальну та нелегальну вирубку лісів, інвазивний ріст бур'янів, вивезення каміння та інші чинники. Крім того, за останнє десятиліття уряд штату Вікторія відмовився від своїх зобов'язань зарезервувати значну частину пасовищних угідь на західних рівнинах.

Придбання нових природоохоронних територій виявиться дорогим задоволенням, зважаючи на конкуренцію за землю. Однак уряд отримав компенсаційні платежі від забудовників за законне знищення луків під час будівництва житла. Зараз вкрай важливо використати ці кошти для створення заповідників, які зможуть забезпечити виживання дракона та інших зникаючих лугових видів.

За прогнозами, створення щонайменше шести ділянок, кожен площею не менш як 100 гектарів, коштуватиме понад 30 мільйонів доларів США. Цими заповідниками необхідно активно управляти, щоб зменшити загрози та сприяти відновленню ареалів.

Точна оцінка витрат на придбання, відновлення та управління пасовищами вимагає врахування численних невизначеностей.

За оцінками, комплексна програма коштуватиме приблизно 56 мільйонів доларів протягом десятиліття. Більш ніж половина цього бюджету виділяється на придбання найбільш затребуваних об'єктів. Хоча це може здатися значною сумою, варто врахувати, що австралійці щорічно витрачають понад 30 мільярдів доларів на догляд за домашніми тваринами.

Раніше Фокус писав про докази складної взаємодії між круками та людьми. Вони давніші за перші поселення.

А також ми розповідали, де живуть дракони. На одному з найстаріших глобусів відмічено місце проживання казкових істот.