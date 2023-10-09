Ковток легкості. Учені з'ясували, що популярний напій без цукру сприяє схудненню

Хоча багато хто з нас звик пити багато напоїв, додаючи в них цукор, нове дослідження стверджує, що, вилучивши його зі складу одного з них, ми можемо почати спалювати зайві калорії ефективніше.

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Схоже, що в науки є чергова чудова новина для всіх любителів гарячого, ароматного і терпкого популярного напою. Звичайно ж ідеться про каву. Вживання цього несолодкого напою може виявитися на вашому боці, коли йдеться про контроль ваги, йдеться в недавньому дослідженні, про яке пише Medical News.

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Багато людей у всьому світі щодня п'ють каву. Крім приємного аромату і смаку, кава має низку корисних властивостей. Вважається, що вона знижує ймовірність розвитку низки захворювань, таких як серцево-судинні, діабет другого типу і деякі види раку. Крім того, кава сприяє підвищенню рівня енергії, що дає змогу спалювати більше калорій.

Але ось у чому заковика: якщо сама кава корисна, то те, що ми часто додаємо в неї, наприклад, цукор і вершки, може просто зводити всі її переваги нанівець. Деякі дослідження, проведені в минулому, натякають на те, що якщо ми додаємо в каву ці добавки, то, можливо, знижуємо користь цього напою для здоров'я.

Дослідники вирішили розібратися в цьому питанні глибше. Вони використовували дані трьох великих досліджень, у яких брали участь медичні працівники та медсестри. Учасники заповнювали анкети про своє харчування, зокрема про звичку пити каву, протягом кількох років. Проаналізувавши ці дані, дослідники змогли з'ясувати, як зміни у звичці пити каву можуть бути пов'язані зі зміною ваги.

На підставі даних, отриманих від більш ніж 150 000 учасників, можна зробити такі висновки:

У середньому учасники досліджень за чотири роки трохи набрали вагу, але залежно від того, в якій саме групі вони перебували, це дещо різнилося.

Щоденне вживання однієї чашки несолодкої кави, незалежно від того, містить вона кофеїн чи ні, було пов'язане з тим, що за чотири роки учасники набирали трохи менше ваги — близько 0,12 кг.

З іншого боку, щоденне додавання всього однієї чайної ложки цукру в їжу або напої призводило до збільшення ваги приблизно на 0,09 кг за той самий період. При цьому вершки, схоже, не мають істотного впливу на набір і втрату ваги.

Цей зв'язок між несолодкою кавою і меншим набором ваги був ще помітнішим у людей з надмірною вагою або у молодших учасників дослідження.

Цікаво, що якщо розглядати кофеїн сам по собі, то щоденне споживання додаткових 100 мг кофеїну (приблизно стільки міститься в середній чашці кави) призводить до зниження ваги на 0,08 кг протягом чотирьох років. Дослідники вжили додаткових заходів для того, щоб переконатися, що ці результати не були випадковістю або впливом інших дієтичних звичок.

Якщо ви намагаєтеся контролювати свою вагу, то збільшення споживання несолодкої кави, як звичайної, так і без кофеїну, може вам допомогти. Однак необхідно пам'ятати про те, що цукор додають не тільки до кави, а й до інших продуктів і напоїв. Хоча різниця у вазі може здатися незначною, з часом вона може збільшитися. Тому наступного разу, коли ви будете варити каву, подумайте двічі, перш ніж діставати контейнер із цукром, радять учені.

Раніше Фокус писав про те, чи є сенс у тривалих паузах між вживанням кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Також Фокус писав про те, чи лікує кава головний біль, чи викликає його. Дослідники кажуть, що психоактивна речовина впливає на головний мозок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.