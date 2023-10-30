Зміцнює тіло і розум. Бойове мистецтво тайцзи знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що стиль ведення бою під назвою тайцзи не тільки допомагає зміцнити руховий апарат, а й покращує показники когнітивних здібностей.

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Бойові мистецтва, схоже, не просто дають нам можливість захистити себе під час нападів і вивчити щось нове, а й захистити наше майбутнє здоров'я. Так, у нещодавно проведеному дослідженні йдеться про потенційну користь тайцзи, традиційного бойового мистецтва, для пом'якшення симптомів спорадичної хвороби Паркінсона — неспадкової форми цього захворювання, пише ScienceAlert.

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Дослідницька група відібрала людей з діагнозом спорадичної хвороби Паркінсона, виключивши тих, хто мав інші проблеми зі здоров'ям, що могли б завадити заняттям тайцзи. У дослідженні взяли участь 330 осіб віком у середньому 66 років, з рівномірним розподілом за статтю. Усі випробовувані перебували на ранніх стадіях хвороби Паркінсона, середня тривалість діагнозу становила 4 роки.

Учасників було розділено на дві групи: 187 осіб у контрольній групі і 143 особи в групі тайцзи. Учасники групи тайцзи відвідували п'ять занять з 2016 по 2018 рік і отримували рекомендації займатися по годині двічі на тиждень. Дослідники відстежували симптоми захворювання з 2019 по 2021 рік.

Результати показали, що в учасників, які вивчали тайцзи, покращилися рухові функції. У контрольній групі, навпаки, спостерігалося більш швидке погіршення рухових функцій, включно з ходьбою і рівновагою, а також більший прийом ліків від хвороби Паркінсона під час дослідження.

Аналіз нерухомих симптомів також виявився на користь групи тайцзи, виявивши поліпшення якості життя, сну, когнітивних функцій і загального самопочуття.

Це дослідження є унікальним у плані демонстрації довгострокових переваг тайцзи для пацієнтів із хворобою Паркінсона, оскільки попередні дослідження обмежувалися короткостроковими результатами протягом шести місяців. Однак дослідження зіткнулося з труднощами, включаючи нерандомізований розподіл за групами, що могло внести похибки.

Для полегшення симптомів хвороби Паркінсона вивчали різні вправи, як-от високоінтенсивні інтервальні тренування, ходьба і плавання. Точна причина ефективності тайцзи залишається незрозумілою, але його практика пов'язана з появою в крові протизапальних маркерів, що може протистояти хронічному запаленню, яке спостерігається в пацієнтів із хворобою Паркінсона та може призвести до втрати нейронів.

Хоча необхідні подальші дослідження, особливо на пізніх стадіях хвороби Паркінсона, наявні дані дають змогу припустити, що тайцзи може доповнити традиційні плани лікування, впливаючи як на психічні, так і на фізичні аспекти захворювання. Як завжди, перед початком нових методів лікування рекомендується проконсультуватися з медичними працівниками.

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