Вберегти й зміцнити мозок: 4 способи уникнути когнітивних порушень у більш зрілому віці

Наслідки пандемії COVID-19 продовжують переслідувати нас, відкриваючи все нові таємниці ціни, яку було сплачено за можливість звести нанівець страшне захворювання. Згідно з новим дослідженням, одними з тих, хто заплатив і платитиме більшу ціну, є люди у віці.

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Когнітивні здібності, на жаль, часто знижуються в міру нашого старіння, тоді як потреба в спілкуванні зростає. І схоже, що ці два фактори не є чимось роздільним, а цілком взаємопов'язані. Останні дослідження показують, що в людей, старших за 50 років, спостерігається значне зниження когнітивних здібностей, що може бути пов'язано з вимушеною зміною способу життя під час пандемії, незалежно від того, заразилися вони COVID-19 чи ні, пише The Standard.

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Учені з Ексетерського університету й Інституту психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона проаналізували дані 3142 британських учасників у віці від 50 до 90 років із дослідження Protect. Найвираженіше погіршення когнітивних функцій спостерігалося в перший рік пандемії, до того ж важчі наслідки були в тих, у кого до пандемії спостерігалися легкі когнітивні порушення.

Лікарка Сьюзан Мітчелл наголосила, що вимушена зміна способу життя під час пандемії потенційно вплинула на здоров'я мозку нації, та виступила за вжиття проактивних заходів для підтримання функцій мозку.

Хоча точного показника здоров'я мозку не існує, час реакції може слугувати надійним індикатором, оскільки він відображає швидкість обробки інформації центральною нервовою системою. Професор Метт Гентельман, старший автор дослідження MindCrowd, підкреслює взаємозв'язок між швидкістю обробки інформації та когнітивним здоров'ям.

Кароліна Абрахамс із організації Age UK підкреслює, що для боротьби з когнітивними порушеннями важливо підтримувати фізичну та розумову активність, тим паче що під час пандемії вона була сильно обмежена для багатьох літніх людей.

Для поліпшення здоров'я мозку Age UK рекомендує таке:

Дотримуватися середземноморської дієти, яка пов'язана з поліпшенням когнітивних функцій і зниженням ризику розвитку деменції; Надавати перевагу якісному сну, дотримуючись послідовного графіка сну та мінімізуючи вплив цифрових екранів і синього світла на очі перед сном; Підвищувати фізичну активність, оскільки звичка займатися фізичними вправами протягом усього життя корелює з поліпшенням когнітивного здоров'я в більш зрілому віці; Вивчати додаткові мови. У двомовних або багатомовних людей деменція настає пізніше, і в них більше шансів відновити когнітивні функції після інсульту.

За твердженнями фахівців, такий спосіб життя сприяє здоровішому старінню мозку та може допомогти протистояти негативним наслідкам пандемії, які, схоже, ще не скоро перестануть спливати навіть у нашому повсякденному житті.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує черговий штам коронавірусу під назвою Пірола новою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, укотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може взагалі не бути пов'язаний із Covid-19. Дослідники кажуть, що затяжний ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.