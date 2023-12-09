Топ 10 тварин-вампірів: від кровожерливих равликів до страхітливих метеликів (відео)

Вампіри стали популярними завдяки фільмам жахів, але в основі цих істот ночі закладені реальні аналоги в дикій природі, які нишпорять у темряві та харчуються кров'ю своїх жертв.

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Багато хто з нас здригається від думки про постільних клопів. Але світ моторошних повзучих істот, спраглих нашої крові, виходить далеко за рамки цих домашніх шкідників. Наука пропонує нам зануритися в захопливе царство кровосисних тварин і надає кілька інтригуючих і трохи моторошнуватих фактів про найвідоміших гематофагів природи, пише Listverse.

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Перш за все, поговоримо про кажанів-вампірів. Ці кажани, що мешкають у Центральній і Південній Америці, розробили кілька хитрих стратегій, щоб харчуватися кров'ю, залишаючись непоміченими. Вони використовують теплові датчики, щоб знайти здобич, і мають гострі як бритва зуби, щоб зробити невеликий надріз для харчування. Цікаво, що в їхній слині міститься речовина, яка знеболює місце порізу і запобігає згортанню крові, що дає їм змогу харчуватися протягом 30 хвилин, не завдаючи болю і не виявляючи себе.

Кажани-вампіри здатні залишатися непоміченими до 30 хвилин, харчуючись кров'ю жертви

Є ще міноги — стародавні риби, схожі на щось із науково-фантастичного фільму. Ці істоти існують з Юрського періоду і використовують свої зубасті пащі, щоб чіплятися за інших риб і харчуватися їхньою кров'ю.

Міноги повільно ростуть протягом кількох років, зарившись у пісок

Триатомові клопи можуть здатися милими, але це далеко не так. Ці великі комахи харчуються кров'ю і можуть передавати хворобу Шагаса — серйозне захворювання, яке може призвести до ушкодження серця і навіть смерті.

Триатомові клопи можуть досягати 2.54 см у довжину

Буйволові шпаки в Африці можуть виглядати так, ніби вони допомагають великим ссавцям, поїдаючи кліщів, але вони також клюють рани, щоб пити кров. Ці птахи — класичний приклад складності природи, адже вони споживають не лише кров, а й лусочки шкіри та вушну сірку.

Довгий час вважалося, що птахи просто допомагають іншим тваринам

Самки гедзів — ще один приклад природних кровопивців. Їм потрібна кров для розвитку яєць, і вони відомі своїми болісними укусами, які далекі від безболісного підходу кажанів-вампірів.

Ґедзі — корисні істоти для багатьох видів рослин

В океані мускатний горіх Купера, різновид морського равлика, віддає перевагу крові електричних скатів. Незважаючи на здатність скатів виробляти електричні імпульси, ці равлики сміливо досягають успіху в харчуванні їхньою кров'ю.

Мускатний горіх Купера наближається до електричних променеперих риб, коли вони відпочивають на океанському дні Фото: Wikimedia Commons

У річці Амазонці мешкає кандіру — маленька рибка, відома тим, що паразитує на сомах і харчується їхньою кров'ю. Хоча існують міфи про те, що вони нападають на людей, вони здебільшого не мають під собою підстав.

Давно ходять чутки, що чоловіки наражаються на небезпеку нападу кандирусу

Навіть комарі, сумно відомі як розповсюджувачі хвороб, в Африці самі стають здобиччю стрибучого павука Evarcha culicivora. Ці павуки віддають перевагу комарам, які нещодавно харчувалися кров'ю, і можуть бути корисними для людства в боротьбі з популяцією комах-шкідників.

Лабораторні дослідження показали, що павуки використовують як нюх, так і зір, щоб розрізняти комарів

Здавалося б, метелики — це краса і нектар, але деякі метелики, наприклад Calyptra thalictra, іноді харчуються кров'ю ссавців, зокрема людей. Вони роблять це, щоб отримати поживні речовини для розмноження.

Самці цього виду іноді нападають на ссавців — зокрема й на людей

І, нарешті, вампірський земляний в'юрок на Галапагоських островах харчується кров'ю більших птахів, як-от олуш, коли їжі не вистачає. Вони навіть харчуються яйцями, демонструючи дивовижну адаптивність свого раціону.

Коли починає бракувати звичної їжі, ці птахи виправдовують свою назву

Світ природи сповнений захопливих, а іноді й тривожних прикладів істот, які пристосувалися до виживання найнезвичайнішими способами. Ці приклади нагадують нам про неймовірну різноманітність і складність життя на Землі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.