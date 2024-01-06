Не сип мені сіль на трасу: популярний спосіб боротьби з обмерзанням приносить більше шкоди

Дорожня сіль є універсальним засобом боротьби з травмами і подіями на дорогах уже багато десятків років, але вчені вважають, що вона приносить набагато більше шкоди, ніж користі.

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Зимові обмерзлі дороги являють собою справжню дилему для держав багатьох країн. Протягом багатьох років відповідь здавалася простою: розсипати тонни дорожньої солі, щоб запобігти аваріям. Але у цієї благонаміреної стратегії є приховані витрати, які позначаються не тільки на наших кишенях, а й на навколишньому світі і навіть на нашому здоров'ї, пише SlashGear.

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Починаючи з 1940-х років дорожня сіль є одним із найпоширеніших методів боротьби з ожеледицею в багатьох країнах, причому в одному тільки штаті Пенсільванія, США, щорічно використовується понад 800 000 тонн. Це призвело до помітного збільшення солоності в прісноводних екосистемах. Дослідження, зокрема проведені Геологічною службою США, засвідчили, що у 84 % міських струмків рівень хлоридів підвищився через використання дорожньої солі, а в 29 % узимку він досягає небезпечного для пиття рівня.

Дорожня сіль — це насамперед хлорид натрію, а це погана новина для дикої природи. Вона утворює щільний шар у водоймах, знижуючи рівень кисню і завдаючи шкоди водним мешканцям. Прісноводні риби, мідії, жаби і черепахи страждають в умовах високого вмісту солі, що порушує природні екосистеми.

Щорічно в деяких країнах використовується близько 25 мільйонів тонн солі, що призводить до збільшення її кількості в прісноводних джерелах. Це забруднює питну воду, мобілізуючи такі шкідливі хімічні речовини, як радон, ртуть і свинець. Дорожня сіль також сприяла виділенню свинцю з труб.

Іони натрію і хлориду, що містяться в солі, витісняють найважливіші мінерали ґрунту, завдаючи шкоди здоров'ю рослин. Вони збільшують ущільнення ґрунту і підвищують рівень pH, що призводить до дефіциту поживних речовин і негативно позначається на рості рослин.

Хоча цей мінерал використовується для забезпечення безпеки руху, він також може створювати небезпечні ситуації. Соляний розчин, що потрапив у приміщення, робить підлогу слизькою, а домашні тварини можуть проковтнути шкідливі хімічні речовини, злизуючи його з лап. Крім того, дикі тварини приваблюються до покритих сіллю доріг, що підвищує ризик нещасних випадків.

Дорожня сіль також підвищує рівень натрію в місцевих водних джерелах, що сприяє виникненню таких проблем зі здоров'ям, як високий кров'яний тиск, серцеві захворювання та інсульт. Багато людей і так споживають занадто багато солі, а забруднення доріг сіллю посилює цю проблему.

Також вона сприяє забрудненню повітря взимку, виділяючи хлористі гази. Дослідження, проведені в Анн-Арборі, штат Мічиган, засвідчили, що частинки дорожньої солі значно збільшують вміст нітрилхлориду в повітрі, що впливає на якість повітря і здоров'я людей.

Дорожня сіль також пошкоджує інфраструктуру, включно з транспортними засобами, дорогами та мостами. За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища США, щорічні витрати на ремонт через дорожню сіль становлять близько 5 мільярдів доларів. Ці витрати підкреслюють необхідність використання більш екологічних методів боротьби з ожеледицею. Її ефективність також знижується за температури нижче -3 градусів. У холодніших умовах необхідні альтернативи, такі як ацетат кальцію-магнію, але вони часто ігноруються через вартість.

Нарешті, ця сіль прискорює корозію автомобілів, особливо металевих деталей. Це призводить до збільшення витрат на технічне обслуговування та ремонт для їхніх власників.

Хоча сіль забезпечує безпеку доріг у зимовий період, не можна ігнорувати її довгострокові наслідки для навколишнього середовища, дикої природи, інфраструктури та здоров'я людей. Ці дані вимагають переоцінки наших методів утримання зимових доріг і пошуку більш екологічних альтернатив.

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