Виявлено найдавнішу піщану скульптуру тварини, створену предками людини (фото)

Учені вважають, що це найстаріший приклад того, як стародавні люди зображували інших істот.

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На південному узбережжі Південно-Африканської республіки вчені знаходять дуже багато ознак життя тут древніх людей приблизно 35 000-400 000 років тому в епоху плейстоцену. Ці ознаки являють собою скам'янілості, які називаються еоліаніти. Автори дослідження, опублікованого в журналі Rock Art Research, виявили дуже цікавий камінь у цьому регіоні, який був надзвичайно симетричним і за формою нагадував ската, тільки без хвоста, пише Phys.

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Вчені, після ретельного дослідження, припускають, що цей камінь являє собою піщану скульптуру блакитного ската (Dasyatis chrysonata). І створення цієї скульптури могло початися з накреслення образу морської тварини на піску.

Автори дослідження припускають, що це найдавніший приклад зображення предками людини образу іншої істоти, адже ця скульптура була створена приблизно 130 тисяч років тому. Це означає, що подібний вид мистецтва вже існував у середині кам'яного віку.

Вчені виявили дуже цікавий камінь у цьому регіоні, який був надзвичайно симетричним і за формою нагадував ската, тільки без хвоста Фото: phys.org

Майже ідеальні обриси і пропорції очевидні при порівнянні цього каменю з обрисами синього ската. На зворотному боці каменю видно додаткову симетрію, а також щось схоже на обрубок хвоста ската.

Автори дослідження припускають, що скульптура розміром майже 30 см спочатку була чітко окреслена за допомогою трупа ската, перш ніж художник перейшов до повного зображення морської істоти. На це вказує як розмір скульптури, так і майже ідеальна її форма, яка збігається з формою ската. Множинні рівні симетрії трапляються не тільки в обрисах каменю, а й у візерунку, вигравіруваному на його поверхні.

Вчені, після ретельного дослідження, припускають, що цей камінь являє собою піщану скульптуру блакитного ската (Dasyatis chrysonata). Фото: phys.org

На основі отриманих даних, вчені дійшли висновку, що малювання на піску могло стати сходинкою між абстрактними зображеннями і зображеннями істот, створеними з нуля. Плоска тварина, така як скат, могла б стати підходящою моделлю для порівняння з більш тривимірними видами. Такий вид мистецтва міг згодом перетвориться на щось ширше, наприклад, на появу наскельного живопису, вважають вчені. Концепція того, що початкове світове мистецтво знаходиться в піску, а пісок, таким чином, є початковим полотном, дає достатньо часу для того, щоб предки людини відточили свої навички протягом наступних тисячоліть.

За словами вчених, мистецтво є важливою частиною нашого існування, як людей. Це означає, що уявлення про те, як і коли воно зародилося, цікавить багатьох дослідників. Якщо припущення авторів дослідження правильне, то виявлена скульптура відсуває час появи перших творів мистецтва подібного виду.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли споруди неоліту у вулканічних полях Саудівської Аравії. Під час археологічних досліджень вчені знайшли докази заселеності місцевості Харрат Хайбар. Вони вважають, що це місце, яке зараз є безплідною пустелею, могло колись бути значно комфортнішим для життя.