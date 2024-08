Знайшли відповідь у несподіваному місці: вчені навчилися боротися зі смертельними наслідками COVID-19

Офіційно вважається, що пандемія Covid-19 закінчилася. Однак небезпечний вірус досі забирає життя багатьох людей. Вивчаючи реакцію нашого серця на один популярний препарат, вчені випадково виявили метод захисту від смертельних наслідків хвороби.

Related video

Нещодавнє великомасштабне клінічне дослідження виявило неочікувані переваги популярного препарату для боротьби з ожирінням в одночасній боротьбі з серйозними наслідками COVID-19. Під час пандемії у людей, які приймали його, значно знизилася смертність від вірусу, причому, згідно з результатами дослідження, ризик смерті зменшився на 33% порівняно з тими, хто приймав плацебо, пише The New York Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Захисний ефект, виявлений вченими під час дослідження, опублікованого в журналі Journal of the American College of Cardiology, спостерігався ще до того, як учасники значно схудли, що свідчить про те, що ефект не залежить від втрати ваги, якій сприяє препарат, що перевіряється, — вегові. У дослідженні, спочатку призначеному для оцінки його впливу на серцево-судинне здоров'я, взяли участь 17 604 людини із серцево-судинними захворюваннями та індексом маси тіла 27 або вище.

Дослідження, що проводилося понад три роки, зіткнулося з труднощами, викликаними пандемією, але продовжилося, адаптуючи свої процедури під нові реалії. Учені додали у своє дослідження збір даних, пов'язаних із COVID-19, включно з рівнем інфікування і статусом вакцинації. Серед 4 258 учасників, які заразилися COVID-19, різниця в смертності була відчутною: 78 смертей у групі вегові проти 106 у групі плацебо.

Крім впливу на смертність від COVID-19, дослідження також показало, що вегові знизив загальний рівень смертності на 19%, що є рідкісним результатом у клінічних випробуваннях нових методів лікування. Цей результат дає змогу припустити, що нижча тривалість життя, яку спостерігають у людей з ожирінням, може бути безпосередньо пов'язана із самим захворюванням і може бути поліпшена за допомогою ефективного лікування, заявили автори. Експерти вже назвали ці результати повними потенціалу. Доктор Харлан Крумхольц, кардіолог з Єльського університету, відзначив надійність доказів завдяки рандомізованому характеру дослідження. Воно порушило важливі питання про механізми захисних ефектів вегові, які, схоже, виходять за рамки зниження ваги. Точні причини, через які вегові й аналогічні агоністи GLP-1 знижують смертність, особливо від COVID-19, залишаються незрозумілими. Деякі дослідники припускають, що ці препарати можуть покращувати загальний стан здоров'я завдяки зниженню хронічного запалення, яке часто підвищене у людей з ожирінням.

Результати цього випробування заклали основу для глибшого розуміння того, як лікування ожиріння може збільшити тривалість життя і захистити від важких захворювань у, здавалося б, зовсім не пов'язаних між собою ситуаціях.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.