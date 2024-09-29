Перегони на час: ракета Falcon 9 знову зіткнулася з невдачею напередодні двох важливих місій

Космічна компанія SpaceX намагається усунути серйозну проблему, що виявилася під час останніх випробувань Falcon 9. Це особливо важливо для компанії і всієї спільноти, оскільки вже скоро ці ракети будуть використані у двох важливих місіях.

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Ракетний парк Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска втретє за останні три місяці було відправлено на посадку через несправність другого ступеня ракети, запущеної 27 вересня 2024 року. У той час як капсула Dragon Freedom успішно досягла орбіти, доставивши двох членів екіпажу на Міжнародну космічну станцію, спуск другого ступеня, призначеного для безпечної деорбітації, не вдався, пише Spaceflight Now.

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Ступінь Falcon 9 впала за межами запланованої зони в океан, що змусило SpaceX призупинити подальші польоти на час розслідування проблеми. Це відбувається в критичний момент для SpaceX, оскільки компанія готується до двох великих місій у жовтні: місії ЄКА Hera до системи астероїдів Дідімос і місії НАСА Europa Clipper до місяця Юпітера — Європи. Обидві місії спираються на ракети Falcon з вузьким стартовим вікном, і будь-які затримки у розв'язанні проблем із другим ступенем можуть поставити під загрозу ці запуски.

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У важкій ракеті Falcon Heavy, запланованій для місії Europa, використовується той самий другий ступінь, що і в Falcon 9, що викликає додаткові побоювання. Останнім часом SpaceX вже стикалася з подібними невдачами, включно з втратою 20 супутників Starlink у липні та аварійною посадкою першого ступеня в серпні. У відповідь на ці інциденти SpaceX швидко виявила й усунула причини, але третя посадка на мілину свідчить про повторювану модель, яка може вплинути на репутацію компанії в плані надійності.

Компанія заявила, що запуски відновляться, щойно буде повністю з'ясовано першопричину цієї останньої проблеми. Очікується, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA), яке контролює ліцензії SpaceX на запуски, проведе розслідування інциденту. Наразі SpaceX веде суперечку з FAA через штрафи, пов'язані з експлуатацією Falcon 9 у Космічному центрі Кеннеді, і затримки у видачі дозволів на випробувальні польоти зорельотів.

Астрофізик Джонатан Макдауелл припустив, що згоряння другої ступені, ймовірно, було дещо недостатнім, внаслідок чого ракета повернулася на далеку відстань, але все ще в межах безпеки. Ці проблеми привернули увагу до ракетної програми SpaceX, тоді як компанія стикається зі зростаючим попитом на свої послуги з боку як комерційних, так і державних організацій. Оскільки на горизонті маячать дві важливі дослідницькі місії, компанія SpaceX змушена розв'язувати проблеми та забезпечувати надійність свого ракетного парку Falcon якомога швидше та надійніше.

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