Доставлять точно і без побічних ефектів: учені розробили унікальний спосіб введення ліків

Сучасні способи введення ліків в організм мають серйозний недолік — потрапляючи в нього, вони зачіпають багато його ділянок одразу. Для боротьби з цим і побічними ефектами, що виникають, вчені створили магнітних роботів помічників.

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Вчені з Наньянського технологічного університету (NTU) в Сінгапурі розробили новий тип м'яких роботів розміром із зерно, якими можна керувати за допомогою магнітних полів. Ці роботи, призначені для адресної доставки ліків, являють собою прорив у галузі медицини, здатний значно підвищити точність лікування і звести до мінімуму побічні ефекти, пише News Medical.

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Міні-роботи, створені вченими з використанням інтелектуальних магнітних композитних матеріалів, здатні транспортувати і вивільняти до чотирьох різних ліків у програмованій послідовності, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Materials. Це крок вперед порівняно з попередніми роботами, які могли перевозити тільки три види ліків і не мали можливості програмувати порядок їхнього випуску.

Доцент Лум Го Чжан, провідний дослідник проекту, як джерело натхнення навів науково-фантастичний фільм 1960-х років "Фантастична подорож", де мініатюрний підводний човен був відправлений у людське тіло для медичних цілей. Лум наголосив, що ця інновація може перевершити традиційні методи доставки ліків, як-от таблетки або ін'єкції, даючи змогу роботам доставляти ліки саме туди, де вони необхідні в організмі. Ці роботи дуже спритні, вони здатні орієнтуватися в складних середовищах усередині тіла, чого не вистачало попереднім версіям, заявили вчені.

У лабораторних випробуваннях роботи успішно переміщалися в умовах, що імітують людське тіло, доставляючи ліки з точністю і мінімальним витоком протягом восьми годин. Такі можливості роблять їх ідеальними кандидатами для лікування, що вимагає складного режиму прийому ліків, наприклад, під час лікування раку. Крім дослідників NTU, великий потенціал у цій розробці бачать і інші фахівці-медики. Доктор Йео Леонг Літт Леонард, старший консультант Національного університетського госпіталю, назвав роботів потенційним ключовим елементом у сфері мінімально інвазивних процедур майбутнього, що пропонує безпечнішу альтернативу наявним методам, у яких використовують катетери або стенти.

Команда NTU має намір доопрацювати технологію, зробивши роботів ще меншими й ефективнішими для використання в лікуванні таких захворювань, як пухлини мозку і рак сечового міхура і товстої кишки. Перш ніж роботи почнуть використовуватися в клінічних умовах, необхідно провести додаткові випробування на органах-на-чіпі та тваринних моделях, щоб переконатися в їхній безпеці та ефективності. Ця технологія може зробити революцію в галузі доставки ліків і малоінвазивної хірургії, і вона чудово відображає зростаючий перетин робототехніки та медицини. Такі досягнення здатні розв'язати багато поточних проблем у сфері медичного лікування, відкриваючи нові двері для точної терапії для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про створення керованої камери-таблетки, як альтернативи ендоскопії. Вчені вперше випробували мікро-камеру з магнітним управлінням, завдяки якій сканування шлунка стає таким же простим, як проковтування таблетки.

Також Фокус писав про те, що більшість людей неправильно приймають таблетки. Як зазначають експерти, майже всі люди п'ють пігулки однаково — ковтаючи ліки стоячи, проте такий спосіб не найефективніший і найшвидший.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.