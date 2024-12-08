Важкощі, що заспокоюють: лікарі розповіли, наскільки ефективними є обважнювальні ковдри

Проблеми зі сном є поширеними в усьому світі, настільки ж поширеними є й різні методи їх лікування. Нещодавно лікарі вивчили ефективність одного з них, що виступає в особі важких ковдр, які обіцяють міцний сон.

Обтяжені ковдри, в яких для надання додаткової ваги використовуються такі матеріали, як скляні намистини або бавовна, стають дедалі популярнішими, особливо зі зниженням температури. Ці ковдри часто рекламуються як засіб для поліпшення сну і зняття тривоги, проте лікарі вирішили точно з'ясувати, чи дійсно вони ефективні в досягненні кращого нічного відпочинку, пише Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У той час як багато історій розповідають про заспокійливий ефект таких ковдр, науковий консенсус залишається непереконливим щодо їх загальної ефективності. Деякі експерти припускають, що вага і твердий тиск цих ковдр можуть чинити заспокійливу дію, зменшуючи реакцію мозку на боротьбу або втечу і потенційно збільшуючи виділення окситоцину, гормону, пов'язаного зі зменшенням тривожності.

Важливо

Пропущена година поставить хрест на серці: вчені застерегли людей, які мало сплять

Доктор Ніл Валіа з UCLA Health підтримує ці ідеї, наголошуючи, що рівномірно розподілена вага може імітувати відчуття безпеки. Однак не всім це може бути однаково корисно, оскільки на комфорт впливають такі чинники, як уподобання у вазі та сезонні температури.

Людям, які вирішили придбати її, рекомендується вибирати обтяжену ковдру, пропорційну масі їхнього тіла, в ідеалі близько 10%. Такі ковдри не підходять для немовлят і дітей молодшого віку з міркувань безпеки, а також потребують обережності для людей із проблемами дихання або апное уві сні. Незважаючи на потенціал розслаблення, вони можуть бути дорогою інвестицією: їхня ціна варіюється від 50 до 300 доларів.

Дослідження ефективності обважнених ковдр обмежені й часто зосереджені на конкретних групах населення. Так, наукове дослідження, проведене на людях з безсонням і опубліковане в журналі Frontiers in Psychiatry, показало поліпшення якості сну під час використання таких ковдр, у той час як інше дослідження, в якому брали участь діти з аутизмом, не виявило значного впливу на сон, хоча сім'ї надавали перевагу обтяженим ковдрам, а не звичайним.

У дорослих, які страждають на хронічні болі, результати показали, що важчі ковдри краще знімають біль, але не покращують сон. Незважаючи на обмежені дані, фахівці зі сну вважають обтяжені ковдри варіантами з низьким ризиком, які варто спробувати, особливо після застосування інших засобів без будь-якого ефекту. Їхня ефективність як засобів для сну може варіюватися, але для декого вони дійсно є заспокійливим засобом від періодичного стресу або занепокоєння.

Раніше Фокус писав про 5 простих способів поліпшення сну. Експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.