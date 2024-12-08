Успокаивающая тяжесть: врачи рассказали насколько эффективны утяжеляющие одеяла

Проблемы со сном являются распространенными по всему миру, настолько же распространены и различные методы их лечения. Недавно врачи изучили эффективность одного из них, выступающего в лице тяжелых одеял, обещающих крепкий сон.

Утяжеленные одеяла, в которых для придания дополнительного веса используются такие материалы, как стеклянные бусины или хлопок, становятся все более популярными, особенно с понижением температуры. Эти одеяла часто рекламируются как средство для улучшения сна и снятия тревоги, однако врачи решили точно выяснить, действительно ли они эффективны в достижении лучшего ночного отдыха, пишет Medical Xpress.

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В то время как многие истории рассказывают об успокаивающем эффекте таких одеял, научный консенсус остается неубедительным в отношении их общей эффективности. Некоторые эксперты предполагают, что вес и твердое давление этих одеял могут оказывать успокаивающее действие, уменьшая реакцию мозга на борьбу или бегство и потенциально увеличивая выделение окситоцина, гормона, связанного с уменьшением тревожности.

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Доктор Нил Валиа из UCLA Health поддерживает эти идеи, подчеркивая, что равномерно распределенный вес может имитировать чувство безопасности. Однако не всем это может быть одинаково полезно, поскольку на комфорт влияют такие факторы, как предпочтения в весе и сезонные температуры.

Решившим приобрести его людям рекомендуется выбирать утяжеленное одеяло, пропорциональное массе их тела, в идеале около 10%. Такие одеяла не подходят для младенцев и детей младшего возраста по соображениям безопасности, а также требуют осторожности для людей с проблемами дыхания или апноэ во сне. Несмотря на потенциал расслабления, они могут быть дорогостоящей инвестицией: их цена варьируется от 50 до 300 долларов.

Исследования эффективности утяжеленных одеял ограничены и часто сосредоточены на конкретных группах населения. Так, научная, проведенная на людях с бессонницей и опубликованная в журнале Frontiers in Psychiatry, показало улучшение качества сна при использовании таких одеял, в то время как другое исследование, в котором участвовали дети с аутизмом, не выявило значительного влияния на сон, хотя семьи предпочитали утяжеленные одеяла обычным.

У взрослых, страдающих хроническими болями, результаты показали, что более тяжелые одеяла лучше снимают боль, но не улучшают сон. Несмотря на ограниченные данные, специалисты по сну считают утяжеленные одеяла вариантами с низким риском, которые стоит попробовать, особенно после применения других средств без какого либо эффекта. Их эффективность как средств для сна может варьироваться, но для некоторых они действительно являются успокаивающим средством от периодического стресса или беспокойства.

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