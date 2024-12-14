Перша діагностика може збрехати: вчені з'ясували, як діабетикам виявити проблеми з печінкою

Поширений діабет 2-го типу може впливати на наше здоров'я найнепередбачуванішим чином. Так, він може непомітно накликати смертельну небезпеку на нас через печінку, тож учені розробили спосіб точнішого виявлення такої проблеми.

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Нещодавнє дослідження, проведене Каролінським інститутом у Швеції, вказало на можливість виявлення ушкоджень печінки у людей з діабетом 2-го типу під час регулярних обстежень очних хвороб. Такий незвичайний, на перший погляд, спосіб виявлення проблем із далеким від очей органом може стати інструментом порятунку мільйонів людей, які не підозрюють про небезпечне ускладнення в їхньому організмі, пише Karolisnka Institutet.

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Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology, виявило поширеність жирової хвороби печінки серед діабетиків, яка часто не діагностується через її безсимптомність на ранніх стадіях. Якщо хворобу не лікувати, вона може прогресувати до фіброзу, цирозу або раку печінки. Міжнародні рекомендації вже радять проводити скринінг груп ризику, включно з діабетиками, на предмет фіброзу печінки.

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Автор дослідження, Ханнес Хагстрем, ад'юнкт-професор Каролінського інституту і консультант з гепатології, наголошує на необхідності раннього виявлення. "На жаль, важкі захворювання печінки часто виявляються пізно, коли прогноз уже несприятливий", — сказав він, зазначивши наявність методів лікування жирової хвороби печінки з фіброзом. Інтеграція скринінгу фіброзу печінки в наявні програми сканування сітківки ока може стати значним кроком уперед у запобіганні важким ускладненням з боку печінки, вважають автори.

У їхньому дослідженні вивчали можливість поєднання скринінгу печінки зі скануванням сітківки ока за допомогою еластографії — швидкого неінвазивного ультразвукового методу виявлення проблем. Було опитано понад 1300 учасників з діабетом 2 типу, і 77% з них висловили готовність пройти подвійний скринінг. Початкові результати вказували на фіброз печінки в 15,8% випадків і прогресуючий фіброз — у 5%, але після повторних тестів ці цифри були переглянуті до 7,4% і 2,9% відповідно.

Хагстрем пояснив початковий високий рівень хибнопозитивних результатів частково недотриманням вимог до голодування під час першого обстеження. Як наступний крок дослідники планують провести медико-економічний аналіз, щоб визначити економічну ефективність поєднання цих скринінгів.

Діабет 2 типу є серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я: за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі налічується понад 420 мільйонів випадків захворювання. На жирову хворобу печінки страждає близько 25% населення планети, що робить її перетин з діабетом найважливішою проблемою громадської охорони здоров'я. Стратегії раннього виявлення, подібні до запропонованої, можуть істотно скоротити загальні витрати на охорону здоров'я і поліпшити результати лікування пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.