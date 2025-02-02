Знайшли причину сильного псоріазу: вчені виявили шкідливий білок у нашому тілі

Псоріаз — це серйозне захворювання, яке не лише змінює нас фізично, а й пригнічує морально. Однак нещодавно вчені виявили білок, заблокувавши який, можна перемогти хворобу.

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Нове дослідження вчених виявило раніше непомічуваний фактор, який може посилювати симптоми псоріазу — хворобливого і хронічного захворювання шкіри, від якого страждають мільйони людей у всьому світі. Дослідники з Медичної школи Західного резервного університету Кейса виявили особливий білок, NF-kB c-Rel, який відіграє найважливішу роль у розвитку запалення під впливом сигналів імунної системи, пише Case Western Reserve University .

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У дослідженні, опублікованому в журналі eBioMedicine, вчені розглядали, як c-Rel впливає на тип імунних клітин, які називаються дендритними клітинами. Ці клітини допомагають контролювати імунну відповідь організму. Дослідники зосередилися на рецепторі під назвою TLR7, який допомагає виявити такі загрози, як віруси та бактерії. Коли TLR7 спрацьовує, він активує c-Rel, що посилює симптоми псоріазу.

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Однак під час дослідження у мишей, генетично модифікованих для відсутності c-Rel, запалення було набагато меншим, а шкіра залишалася більш здоровою. Це змусило вчених припустити, що c-Rel є ключовим елементом у серйозних спалахах псоріазу. Парамсваран Рамакрішнан, провідний науковий співробітник дослідження, пояснив, чому це відкриття має велике значення. "Ми вважаємо, що, зосередившись на c-Rel і TLR7, вчені зможуть створити більш цілеспрямовані методи лікування, які зменшать запалення і полегшать симптоми псоріазу", — сказав він.

Команда вчених дослідила зразки шкіри пацієнтів із псоріазом і порівняла їх із мишами, які були модифіковані для імітації захворювання. В ураженій псоріазом шкірі рівень c-Rel був значно вищим, що підтвердило його роль у погіршенні стану. Анжела Лю, ще одна авторка дослідження, зазначила, що їхня робота наочно демонструє вплив c-Rel. "Наше дослідження показує, що c-Rel відіграє набагато важливішу роль у запаленні за умови псоріазу", — сказала вона, — "ми побачили вищий рівень c-Rel за умови псоріазу; миші, позбавлені c-Rel, були значно захищені від розвитку псоріазу і демонстрували менше запалення".

Ці результати дають змогу припустити, що вплив на c-Rel може стати новим способом лікування псоріазу, не зачіпаючи всю імунну систему. Дослідження також виявило зв'язок між деякими вірусами і псоріазом. Деякі віруси, включно з ВІЛ, ВПЛ і гепатитом С, активують TLR7, який потім запускає c-Rel. Це може пояснити, чому в деяких людей із цими вірусами симптоми псоріазу посилюються.

За словами Рамакрішнана, щоб зрозуміти, як відбувається цей процес, необхідно провести додаткові дослідження. Він також припустив, що c-Rel і TLR7 можуть відігравати роль в інших захворюваннях, таких як вовчак і повільне загоєння ран під час діабету, що робить їх важливими темами для майбутніх наукових робіт.

За даними консорціуму Всесвітнього дня псоріазу, на цю хворобу страждають близько 125 мільйонів людей у всьому світі. Її лікування включає в себе креми, світлотерапію та імунопригнічувальні препарати, але вони підходять не всім. Розуміння того, як такі білки, як c-Rel, впливають на запалення в нашому організмі, може призвести до створення більш ефективних методів лікування, спрямованих на усунення причин захворювання без ослаблення всієї імунної системи.

Наразі вчені шукають способи безпечного блокування c-Rel, щоб допомогти людям із псоріазом і, можливо, іншими запальними захворюваннями.

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