Нашли причину сильного псориаза: ученые обнаружили вредный белок в нашем теле

Псориаз — это серьезное заболевание, которое не только изменяет нас физически, но и подавляет морально. Однако недавно ученые обнаружили белок, заблокировав который, можно победить болезнь.

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Новое исследование ученых выявило ранее не замечаемый фактор, который может усиливать симптомы псориаза — болезненного и хронического заболевания кожи, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Исследователи из Медицинской школы Западного резервного университета Кейса выявили особый белок, NF-kB c-Rel, который играет важнейшую роль в развитии воспаления под воздействием сигналов иммунной системы, пишет Case Western Reserve University .

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В исследовании, опубликованном в журнале eBioMedicine, учеными рассматривалось, как c-Rel влияет на тип иммунных клеток, называемых дендритными клетками. Эти клетки помогают контролировать иммунный ответ организма. Исследователи сосредоточились на рецепторе под названием TLR7, который помогает обнаружить такие угрозы, как вирусы и бактерии. Когда TLR7 срабатывает, он активирует c-Rel, что усугубляет симптомы псориаза.

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Однако в ходе исследования у мышей, генетически модифицированных для отсутствия c-Rel, воспаление было намного меньше, а кожа оставалась более здоровой. Это заставило ученых предположить, что c-Rel является ключевым элементом в серьезных вспышках псориаза. Парамсваран Рамакришнан, ведущий научный сотрудник исследования, объяснил, почему это открытие имеет большое значение. "Мы считаем, что, сосредоточившись на c-Rel и TLR7, ученые смогут создать более целенаправленные методы лечения, которые уменьшат воспаление и облегчат симптомы псориаза", — сказал он.

Команда ученых исследовала образцы кожи пациентов с псориазом и сравнила их с мышами, которые были модифицированы для имитации заболевания. В пораженной псориазом коже уровень c-Rel был значительно выше, что подтвердило его роль в ухудшении состояния. Анжела Лю, еще один автор исследования, отметила, что их работа наглядно демонстрирует влияние c-Rel. "Наше исследование показывает, что c-Rel играет куда более важную роль в воспалении при псориазе", — сказала она, — мы увидели более высокий уровень c-Rel при псориазе; мыши, лишенные c-Rel, были значительно защищены от развития псориаза и демонстрировали меньшее воспаление".

Эти результаты позволяют предположить, что воздействие на c-Rel может стать новым способом лечения псориаза, не затрагивая всю иммунную систему. Исследование также выявило связь между некоторыми вирусами и псориазом. Некоторые вирусы, включая ВИЧ, ВПЧ и гепатит С, активируют TLR7, который затем запускает c-Rel. Это может объяснить, почему у некоторых людей с этими вирусами симптомы псориаза усиливаются.

По словам Рамакришнана, чтобы понять, как происходит этот процесс, необходимо провести дополнительные исследования. Он также предположил, что c-Rel и TLR7 могут играть роль в других заболеваниях, таких как волчанка и медленное заживление ран при диабете, что делает их важными темами для будущих научных работ.

По данным консорциума Всемирного дня псориаза, этой болезнью страдают около 125 миллионов человек во всем мире. Ее лечение включает в себя кремы, светотерапию и иммуноподавляющие препараты, но они подходят не всем. Понимание того, как такие белки, как c-Rel, влияют на воспаление в нашем организме, может привести к созданию более эффективных методов лечения, направленных на устранение причин заболевания без ослабления всей иммунной системы.

Сейчас ученые ищут способы безопасного блокирования c-Rel, чтобы помочь людям с псориазом и, возможно, другими воспалительными заболеваниями.

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