Пікантний нюанс молодості: вчені розкрили секрет чоловіків-довгожителів

Недавнє дослідження виявило, що якість сперми чоловіка може бути тісно пов'язана з тривалістю його життя. Дослідники з Копенгагенської університетської лікарні проаналізували дані майже 80 000 чоловіків за 50-річний період, звертаючи увагу на різні параметри сперми, такі як концентрація і рухливість сперматозоїдів. Вони виявили, що чоловіки з її вищою якістю живуть у середньому майже на три роки довше, ніж інші.

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Про це пише Health.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Лерке Пріскорн, наукової співробітниці Університетської лікарні Копенгагена, опублікованому в журналі Human Reproduction, взяли участь чоловіки, які проходили аналіз сперми в період із 1965 до 2015 року в рамках оцінки фертильності в районі Копенгагена. За 50-річний період спостереження близько 8 600 таких чоловіків померли.

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Дослідники виявили, що тривалість життя чоловіків з найвищими показниками загальної кількості рухомих сперматозоїдів становила 80,3 року порівняно з 77,6 роками для чоловіків з найнижчими показниками. При цьому з'ясувалося, що ці результати залишалися незмінними навіть після врахування наявних захворювань і рівня освіти.

Хоча дослідження встановлює кореляцію між якістю сперми і тривалістю життя, воно не передбачає причинно-наслідкового зв'язку. Експерти застерігають від рутинного аналізу сперми виключно для прогнозування тривалості життя. Натомість вони підкреслюють, що оцінка фертильності може послужити можливістю виявити й усунути потенційні ризики для здоров'я на ранній стадії.

Підтримання здорового способу життя, наприклад, збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від паління та надмірного вживання алкоголю, може сприяти поліпшенню якості сперми та загального самопочуття.

Попередні дослідження вже пов'язували фактори способу життя, як-от дієта, стрес і вплив токсинів навколишнього середовища, зі зміною якості сперми. Наприклад, раціон, багатий переробленим м'ясом і трансжирами, був пов'язаний з більш низькою якістю сперми, в той час як споживання фруктів, овочів і цільного зерна показало

Таким чином, якість сперми є потенційним показником загального чоловічого здоров'я і довголіття, проте для повного розуміння механізмів, що лежать в його основі, необхідні подальші дослідження, вважають автори.

Однак чоловікам, занепокоєним своїм репродуктивним здоров'ям і тривалістю життя, слід звернутися до медичних працівників за індивідуальною консультацією та розглянути можливість проведення комплексної оцінки стану здоров'я, не обмежуючись аналізом сперми.

Раніше Фокус писав про те, що фізичне навантаження позитивно впливає на фертильність чоловіків. Дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи, засвідчило, що у чоловіків, які регулярно піднімають важкі предмети на роботі, кількість сперматозоїдів вища.

Також Фокус писав про потенційний прорив у лікуванні безпліддя. Вченим вдалося створити мишей із двома батьками, використовуючи тільки чоловічі клітини.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.