Глава Мінцифри про Е-паспорт: прирівняється до звичайного документа

Михайло Федоров відповів на питання, що стосуються діджиталізації документів.

4 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про електронний паспорт.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Фокусу детально розповів, що нового привнесе цей документ після остаточного ухвалення парламентом.

За його словами, впровадження електронних паспортів переслідує кілька цілей.

"Міжнародна — для бренду України як цифрової держави. Ми будемо першою країною в світі, яка легалізує електронні паспорти. Були спроби в Китаї, але там електронні документи не використовуються в такій великій кількості в різних життєвих ситуаціях. З точки зору внутрішніх процесів спроститься процедура впровадження тих продуктів, які ми запускаємо. Тому що особливі бюрократи весь час говорять, що електронного паспорта немає в законі, тому і немає сенсу його пред'являти. Тепер буде інакше", — перерахував Михайло Федоров.

Міністр відповів на уточнювальне запитання, що це дасть простим українцям.

"Українці вже можуть користуватися електронним паспортом у будь-яких життєвих ситуаціях — від оформлення посилок на пошті до пред'явлення в магазинах. Але після ухвалення закону він на законодавчому рівні прирівняється до звичайного паспорту. Скрізь, де діє звичайний паспорт, діятиме електронний", — пояснив чиновник.

До того ж, зазначив глава Мінцифри, для перевірки справжності документа не буде потрібно ніяких зчитувальних пристроїв.

"Ми впроваджуємо принцип people-to-people. Я можу завдяки своєму смартфону перевірити справжність вашого паспорта: навести камеру свого телефону на QR-код на вашому електронному паспорті та побачити, дійсний ваш паспорт чи ні. Під час такої перевірки йде запит до реєстру в режимі реального часу. Тобто підробити документ неможливо ніяк", — запевнив Михайло Федоров.

Міністр уточнив, що Е-паспорти вводяться лише для використання всередині країни, за кордон за допомогою нього поїхати не вдасться.

"У цілому закордонний паспорт має таку ж юридичну силу, як і внутрішній. Його можна використовувати в багатьох життєвих ситуаціях: під час отримання посилок, проїзду, фінансових послуг тощо. Зокрема для внутрішніх переміщень, крім виїзду за кордон. Зараз документи в "Дії" приймають вже 10 міжнародних аеропортів: Бориспіль, Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Івано-Франківськ, Херсон і Дніпропетровськ", — резюмував Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що український паспорт входить в ТОП-50 в Індексі паспортів за можливостями.

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що українці отримуватимуть так звані "паспорти вакцинації", так само, як і громадяни Європейського союзу.

Фокус писав про те, що для громадян України введуть режим перетину кордону з Молдовою за ID-карткою.