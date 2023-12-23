Навіщо прикрашати будинок "павуком": українські різдвяні традиції (фото)

Згідно з українськими народними повір'ями, різдвяний "павук" захищає дім від злих духів та очищує простір від негативної енергії. Цю символічну прикрасу можна легко змайструвати разом із дітьми, щоб прикрасити дім до свят.

Related video

Важливим символом новорічних свят, поряд з плетеним з колосків і трав Дідухом, у наших предків був "павук" — особлива прикраса з соломинок, яка, за повір'ями, має магічну силу. Про те, навіщо прикрашати дім на Різдво "павуком" і як його змайструвати самостійно, розповіла "Майстерня Магди Дзвін".

Різдвяний павук Фото: Facebook

Що символізує різдвяний павук

Різдвяний "павук", або "ткач" — це, легка символічна прикраса у вигляді комбінації чотирикутників, що плететься із соломи та ниток. Для нас, сучасних українців, така назва для святкової прикраси видається, як мінімум, дивною. Але різні стилізовані зображення павука — одного з найдавніших символів Всесвіту — характерні для української народної творчості.

Достовірної інформації про те, звідки пішов цей звичай, невідомо. Але до наших днів збереглася традиція плести павука і вішати його під стелею в будинку на Різдво.

У давні часи наші пращури вважали, що різдвяний павук відганяє від оселі зло й очищує простір від негативної енергії. Вішали павука навпроти вхідних дверей, щоб потік повітря (з яким у дім могли потрапити злі духи) змушував його "оживати", ворушитися на протязі та збирати негатив.

Якщо в домі починалася сварка або хтось злився, його відправляли постояти під павуком, щоб заспокоїтися і позбутися злих думок.

Павука тримали в будинку до Водохреща, після чого спалювали.

Різдвяний павук Фото: Facebook

Як сплести різдвяного павука

Плести павука можна всією сім'єю. Залучіть до цього заняття дітей, щоб спільними зусиллями прикрасити будинок до свята. Для цього вам знадобиться:

соломинки — мінімум 12 штук або число кратне 4;

нитки;

ножиці;

довга голка.

За допомогою голки з ниткою з'єднайте соломинки по 4 штуки в ромби або квадрати. Чим їх буде більше, тим краще.

Як зробити різдвяного павука Фото: Facebook

Коли чотирикутники зібрані, починайте з'єднувати їх між собою в довільну композицію. Щоб "павук" гарно колихався, зробіть звисаючі частини композиції — "лапки", якими він "ловитиме злих духів" і створюватиме чарівну різдвяну атмосферу.

Різдвяний павук Фото: Facebook

Нагадаємо, 6 чарівних варіантів, як загадати бажання на Новий рік, щоб воно збулося напевно. Новий Рік — це час, коли навіть найвідчайдушніші скептики вірять у дива. Давньою традицією загадувати бажання в останні секунди року, що минає, не нехтує практично ніхто.

Раніше Фокус писав, що віщує сніг у новорічну ніч. Якщо вірити зимовим народним прикметам, сніг 31 грудня може не тільки змусити вас змінити плани на Новий рік, але й дасть змогу планувати літню відпустку.