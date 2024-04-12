Звільнення з військової служби за сімейними обставинами: які потрібні документи

Згідно із законодавством, військовий може надати підтверджувальні документи і залишити службу на певний термін.

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У солдатів, які перебувають на службі, можуть виникнути нові обставини, включно із сімейними, які можуть надати право на звільнення. Для цього необхідно надати необхідні документи. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

За даними ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець може отримати право на звільнення у зв'язку із сімейними обставинами.

Залежно від конкретних сімейних обставин, які надають право на звільнення з військової служби, список необхідних документів може відрізнятися. Оскільки кожна ситуація є унікальною, необхідно враховувати індивідуальні обставини та вимоги для надання документів.

Наприклад, якщо солдату необхідно піти з військової служби для догляду за родичами з інвалідністю I або II групи, йому може знадобитися надати такі документи:

копію довідки МСЕК про призначення групи інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю відповідної групи (номер, серія, ким і коли видано);

копію документа, що посвідчує особу (паспорт або інший документ);

копію документа, що підтверджує родинні зв'язки між батьками та військовослужбовцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт військовослужбовця, його дружини або батьків, військовий квиток).

Також необхідно завірити нотаріально копії зазначених документів.

Які бувають сімейні обставини для звільнення з військової служби

Військовослужбовці мають право на звільнення за сімейними обставинами, такими як:

догляд за хворою дружиною, власними батьками або батьками дружини, дитиною за результатами медичного висновку МСЕК або ВВК;

самостійне виховання неповнолітньої дитини;

виховання 3 або більше неповнолітніх дітей;

вагітність жінки-військовослужбовця;

відпустка для догляду за дитиною, поки вона не досягне 3-річного віку;

виховання дитини, яка хворіє на онкологічні хвороби, церебральний параліч, хвороби нирок 4 ступеня, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний);

наявність дружини або своїх чи батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи;

догляд за людиною з інвалідністю І або ІІ групи за висновком МСЕК або ЛКК (якщо більше нікому за нею доглядати).

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий розповів, що заява президента України Володимира Зеленського про потребу в мобілізації приблизно 500 тисяч чоловіків не відповідає дійсності, оскільки насправді потрібно призвати більше людей.

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