Просто втекти не вийде: яка відповідальність чекає на ухилянтів за незаконний виїзд з України

За інформацією Держприкордонслужби, кількість ухилянтів постійно збільшується. І хоча законодавством передбачена відповідальність за незаконний перетин кордону, влада планує карати таких осіб ще більш суворо.

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Нещодавно народному депутату України від депутатської групи "Відновлення України" Артему Дмитруку вдалось незаконно виїхати з України. Пішки він перетнув кордон з Молдовою, згодом в місцевому відділенні поліції попросив про захист, після чого йому вдалось тимчасово отримати притулок. За цим фактом Офіс Генпрокурора вже розпочав кримінальне провадження. "Фокус" проаналізував, як чоловікам вдається незаконно перетнути кордон та яка відповідальність загрожує їм за незаконний виїзд з країни.

Зазначимо, що Артем Дмитрук далеко не перший, кому вдалося незаконно виїхати з України. Зокрема, в жовтні 2023 року футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Распутько виїхав на гру проти "Антверпена" у Юнацькій лізі УЄФА та не повернувся в Україну. Пізніше, в грудні 2023 року країну залишив український журналіст Олексій Печій.

Це не поодинокі випадки незаконного перетину кордону. Держприкордонслужба постійно фіксує випадки виїзду з України під сидінням автомобіля та інші різноманітні схеми. Був навіть своєрідний "рекорд": одного разу було зафіксовано відразу 40 порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

Що таке незаконний перетин державного кордону України

Зі статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) можна зробити висновок, що перетинання або спроба перетинання державного кордону України — це перетин будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади

Заборона перетину кордону чоловікам мобілізаційного віку почала діяти з запровадженням воєнного стану. Нагадаємо, що не так давно парламент продовжив і строк дії воєнного стану, і загальну мобілізацію населення. Водночас трапляються випадки, коли їм можна виїжджати за кордон — наприклад, батькам трьох і більше дітей, студентам вищих навчальних закладів, людям з інвалідністю. Всі ці статуси мають підтверджуватися відповідними документами.

Кількість людей, які незаконно перетинають кордон, збільшується

В ЗМІ дедалі частіше з'являються повідомлення від Державної прикордонної служби України щодо незаконного перетину кордону громадянами призовного віку. Їх затримують по зеленій ділянці кордону, поблизу річкових ділянок та контрольно-пропускних пунктів. Дуже часто ухилянти намагаються здійснити підкуп інспекторів, перетнути кордон за підробними документами або ж навіть звертаються за допомогою до підлітків — і ті долучаються до відповідних схем. За послугу пропонують від трьох до десяти тисяч доларів, а найбільше спроб спостерігається на ділянках з Молдовою та Румунією.

З початку дії воєнного стану Держприкордонслужба вже викрила більш ніж 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на обіцянках сприяння в незаконному перетині громадянам. І ця тенденція тільки збільшується — у 2024 році майже удвічі збільшилася кількість спроб незаконного перетину кордону громадянами з використанням підроблених документів.

Цю статистику підтверджує і молодший інспектор ДПСУ Іван Войчук. В інтерв'ю "Суспільне Чернівці" він зазначив, що від початку дії нового закону про мобілізацію в Чернівецькій області збільшилась кількість чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Збільшення спроб незаконного перетину кордону в гірській місцевості помічають і з початком туристичного сезону — чоловіки мобілізаційного віку намагаються перетнути кордон із Румунією під виглядом відпочивальників. А от на рівнинній території ухилянти частіше вдаються до підробки документів.

Реакція влади на збільшення кількості втікачів

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня зазначив, що український уряд по-різному діятиме щодо біженців, які законно перетнули кордон України, та щодо тих, хто зробив це з порушеннями. Тут маються на увазі зокрема чоловіки призовного віку, які ухилилися від мобілізації, та зловмисники-втікачі.

За словами голови держави, наразі над проблемою повернення "держзрадників, колаборантів тощо" працюють відповідні державні органи, надсилають прохання про екстрадицію. А от щодо осіб, які незаконно перетнули кордон, наприклад, чоловіків призовного віку, мають бути домовленості з урядами інших країн.

"Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом із прикордонниками. І що може бути, як з цим боротись, я з вами погоджуюсь, що це виклики та це велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за 2 тижні. Принаймні будемо розуміти як це посилити: і контроль, і відповідальність", — додав Зеленський.

Водночас ще 31 січня 2024 року народними депутатами від слуги народу Сергієм Кузьміних, Олександром Горенюком та Анатолієм Остапенком був внесений законопроєкт № 10453 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу. Проєктом пропонувалось:

посилити кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України під час дії воєнного стану;

встановити кримінальну відповідальність за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

врегулювати на законодавчому рівні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності осіб за перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу у разі добровільного повернення таких осіб на територію України.

Законопроєкт ще 2 лютого 2024 року був наданий на ознайомлення до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. На момент написання статті більше руху по законопроєкту не відбувалось.

Законопроек щодо посилення відповідальність за перетинання кордону

Яка відповідальність передбачена за незаконний перетин кордону

Як вже було згадано вище, чинним законодавством передбачається адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону. Зазначена вже стаття 204-1 КУпАП передбачає за таке порушення штраф від 200 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Якщо ж ці дії вчинені групою осіб або особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, то особу покарають штрафом на суму від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або накладуть на неї адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

А от з кримінальною відповідальністю дещо складніше, бо тут все залежить від обставин та способів незаконного перетину державного кордону. Зокрема, кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України може наставати:

за статею 332-2 в разі перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості. В такому разі особа може бути засудження до позбавлення волі;

в разі перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості. В такому разі особа може бути засудження до позбавлення волі; якщо ж особа використала для перетину кордону підроблені документи, то її також можна притягнути за статтею 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

"Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". якщо ж особа призовного віку намагається підкупити прикордонника, то відповідальність може настати за статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Однак прикордонникам все ж таки часто вдається затримувати ухилянтів під час перетину державного кордону і деколи — завдяки службовим собакам. Саме вони зупиняють людей, хапаючи їх за руки та ноги. Самі ж втікачі лякаються собак та одразу лягають на землю.