Просто убежать не получится: какая ответственность ждет уклонистов за незаконный выезд из Украины

По информации Госпогранслужбы, количество уклонистов постоянно увеличивается. И хотя законодательством предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы, однако власти планируют наказывать таких лиц еще более строго.

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Недавно народному депутату Украины от депутатской группы "Восстановление Украины" Артему Дмитруку удалось незаконно выехать из Украины. Пешком он пересек границу с Молдовой, впоследствии в местном отделении полиции попросил о защите, после чего ему удалось временно получить убежище. По данному факту Офис Генпрокурора уже начал уголовное производство. "Фокус" проанализировал, каким образом мужчинам удается незаконно пересечь границу и какая ответственность грозит им за незаконный выезд из страны.

Отметим, что Артем Дмитрук далеко не первый, кому удалось незаконно выехать из Украины. В частности, в октябре 2023 года футболист донецкого "Шахтера" Александр Распутько выехал на игру против "Антверпена" в Юношеской лиге УЕФА и не вернулся в Украину. Позже, в декабре 2023 года страну покинул украинский журналист Алексей Печий.

Это не единичные случаи незаконного пересечения границы. Госпогранслужба постоянно фиксирует случаи выезда из Украины под сиденьем автомобиля и другие разнообразные схемы выезда из страны. Был даже своеобразный "рекорд": однажды было зафиксировано сразу 40 нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Венгрию.

Что такое незаконное пересечение государственной границы Украины

Из статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) можно сделать вывод, что пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины — это пересечение любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти

Запрет пересечения границы мужчинам мобилизационного возраста начал действовать с введением в действие военного положения. Напомним, что не так давно парламент продлил и срок действия военного положения, и всеобщую мобилизацию населения. При этом существуют случаи, когда им можно выезжать за границу — например, родителям трех и более детей, студентам высших учебных заведений, людям с инвалидностью. Все эти статусы должны подтверждаться соответствующими документами.

Количество людей, которые незаконно пересекают границу, увеличивается

В СМИ все чаще появляются сообщения от Государственной пограничной службы Украины относительно незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста. Их задерживают по зеленому участку границы, вблизи речных участков и контрольно-пропускных пунктов. Очень часто уклонисты пытаются осуществить подкуп инспекторов, пересечь границу по поддельным документам или даже обращаются за помощью к подросткам — и те приобщаются к соответствующим схемам. За услугу предлагают от трех до десяти тысяч долларов, а больше всего попыток наблюдается на участках с Молдовой и Румынией.

С начала военного положения Госпогранслужба уже разоблачила более 480 преступных групп, которые специализировались на обещаниях содействия в незаконном пересечении гражданам. И эта тенденция только увеличивается — в 2024 году "почти вдвое" увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов.

Эту статистику подтверждает и младший инспектор ГПСУ Иван Войчук. В интервью "Общественное Черновцы" он отметил, что с начала действия нового закона о мобилизации в Черновицкой области увеличилось количество мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Увеличение попыток незаконного пересечения границы в горной местности замечают и с началом туристического сезона — мужчины мобилизационного возраста пытаются пересечь границу в Румынию под видом отдыхающих. А вот на равнинной территории уклонисты чаще прибегают к подделке документов.

Реакция властей на увеличение количества беглецов

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа отметил, что украинское правительство будет по-разному действовать в отношении беженцев, которые законно пересекли границу Украины, и в отношении тех, кто сделал это с нарушениями. Здесь имеются в виду в частности мужчины призывного возраста, которые уклонились от мобилизации, и злоумышленники-беглецы.

По словам главы государства, сейчас над проблемой возвращения "госизменников, коллаборационистов и т.д." работают соответствующие государственные органы, присылают просьбы об экстрадиции. А вот в отношении лиц, которые незаконно пересекли границу, например, мужчин призывного возраста, должны быть договоренности с правительствами других стран.

"Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. И что может быть, как с этим бороться, я с вами согласен, что это вызовы и это большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат через 2 недели. По крайней мере будем понимать как это усилить: и контроль, и ответственность", — добавил Зеленский.

При этом еще 31 января 2024 года народными депутатами от слуги народа Сергеем Кузьминых, Александром Горенюком и Анатолием Остапенко был внесен законопроект № 10453 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу. Проектом предлагалось:

усилить уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины во время действия военного положения;

установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период;

урегулировать на законодательном уровне вопрос об освобождении от уголовной ответственности лиц за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу в случае добровольного возвращения таких лиц на территорию Украины.

Законопроект еще 2 февраля 2024 года был предоставлен на ознакомление в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. На момент написания статьи больше движения по законопроекту не происходило.

Законопроект по усилению ответственности за пересечение границы

Какая ответственность предусмотрена за незаконное пересечение границы

Как уже было упомянуто выше, действующим законодательством предусматривается административная ответственность за незаконное пересечение границы. Указанная уже статья 204-1 КУоАП предусматривает за такое нарушение штраф от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Если же эти действия совершены группой лиц или лицом, которое в течение года уже было подвергнуто административному взысканию такое же нарушение, то лицо накажут штрафом на сумму от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или наложат на него административный арест на срок от 10 до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

А вот с уголовной ответственностью несколько сложнее, потому что здесь все зависит от обстоятельств и способов незаконного пересечения государственной границы. В частности, уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины может наступать:

по статье 332-2 в случае пересечения государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или по документам, содержащим недостоверные сведения. В таком случае лицо может быть осуждено к лишению свободы;

в случае пересечения государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или по документам, содержащим недостоверные сведения. В таком случае лицо может быть осуждено к лишению свободы; если же лицо использовало для пересечения границы поддельные документы, то его также можно привлечь по статье 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

"Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". если же лицо призывного возраста пытается подкупить пограничника, то ответственность может наступить по статье 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Однако пограничникам все же часто удается задерживать уклонистов при пересечении государственной границы, и порой — благодаря служебным собакам. Именно они останавливают людей, хватая их за руки и ноги. Сами же беглецы при этом пугаются собак и сразу ложатся на землю.