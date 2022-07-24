Нові виклики для Ірану. Децентралізація осі опору

Створюючи "вісь опору" на Близькому Сході, Кассем Сулеймані досяг стратегічного консенсусу між різнорідними організаціями, які не обов'язково мали прямі ідеологічні зв'язки з Іраном. Незважаючи на суто ручне керування мережею, він зумів закласти основу для створення децентралізованої моделі, що формується в наші дні.

Після того як союзники Ірану втратили свої позиції на нещодавніх виборах у Лівані та Іраку, міжнародні спостерігачі почали ставити питання: чи не слабшає регіональний вплив Тегерана.

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15 травня ліванські виборці позбавили "Хезболлу" та її союзників більшості, яких партія мала останні 15 років. Декількома місяцями раніше близький союзник Ірану в Іраку — альянс "Фатех" — також зазнав нищівного удару, оскільки його противники створили проти нього явну парламентську більшість. Проте, і "Хезбалла", і коаліція "Фатех" в абсолютному вираженні отримали значно більше голосів, ніж опоненти, і все ж таки можуть формувати післявиборчу політику за своїм бажанням.

Ці події, безперечно, відображають нові виклики для Ірану. Але вони також віщують новий, більш децентралізований підхід до управління так званою віссю опору, який може допомогти захистити іранські інтереси у довгостроковій перспективі.

Фокус переклав новий текст Ненсі Еззеддін та Хамід-Реза Азізі, присвячений децентралізованій стратегії управління Ірану та його проксі силам.

Протягом багатьох років Іран майстерно знаходив тактичні відповіді на регіональні події. Він підтримав іракців, коли їм загрожував наступ "Ісламської держави" у 2014 році, і зумів продовжити спонсорувати ХАМАС, незважаючи на ізраїльську блокаду Гази. Однак коло партнерів Ірану, що швидко зростає, у поєднанні з мінливими регіональними і внутрішніми реаліями все більше ускладнюють для Тегерана реагування на загрози, що виникають.

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Наприклад, вибори в Іраку та Лівані відбулися за широкомасштабними протестами в Багдаді та Бейруті, які вимагали радикальних політичних реформ та усунення іноземних гравців, серед яких був і Іран. Це змусило деяких партнерів Ірану дистанціюватися від Тегерана чи то політично, чи то на словах, щоб зберегти свою легітимність для внутрішнього виборця. На додаток до цього Іран вже зіткнувся з проблемами, викликаними надмірним розширенням його регіональної мережі, слабкою економікою та розбіжностями у спільноті шиїтів з приводу доктринального статусу іранських священнослужителів.

В результаті ця "вісь опору" перетворюється з ієрархічної, зосередженої на Ірані мережі до децентралізованої горизонтальної структури, що сприяє більшій автономії її членів. Втрата Тегераном контролю цілком може призвести до того, що партнери вживатимуть нескоординованих дій, що загрожують іранським інтересам. Але вигоди для Ірану та його мережі також залишаються суттєвими. Велика автономія дає Ірану можливість відсторонитися від провокацій своїх партнерів і водночас заручитися їхньою підтримкою у разі потреби.

Причини децентралізації

Іранська вісь опору складається з мережі політичних партій та збройних формувань, що охоплюють Палестину, Ліван, Сирію, Ірак, Афганістан та Ємен. Ідеологічно вона пов'язана спільною боротьбою цих гравців проти Ізраїлю, США та їхніх союзників, а оперативну підтримку їй надають сили "Кудс" — зовнішня гілка Корпусу вартових ісламської революції. Різні вузли цієї мережі завжди були так чи інакше пов'язані з Тегераном, але останнім часом вони стали автономнішими.

Цьому сприяли три основні чинники.

По-перше, масштаби осі та сила її членів значно зросли. Тегерану все складніше підтримувати єдність ідеологічних принципів та політичних пріоритетів у межах цієї мережі.

По-друге, централізована організація мережі зробила її вразливою під час усунення старших командирів, таких як генерал-майор Кассем Сулеймані.

Зрештою, для партнерів Ірану політична влада також принесла нові проблеми. Приєднуючись до правлячих коаліцій, наприклад, у Лівані та Іраку, вони ставали частиною корумпованих політичних систем та розглядалися як співучасники несправедливості, з якою нібито боролися.

[ + – ] Іранська вісь опору складається з мережі політичних партій та збройних формувань, що охоплюють Палестину, Ліван, Сирію, Ірак, Афганістан та Ємен. Фото: скриншот

Парадокс влади

Історично склалося так, що різні складові осі опору виникли незалежно одна від одної у відповідь на проблеми різних груп населення шиїта: ізраїльська окупація південного Лівану в 1982 році; вторгнення Саддама Хусейна до Ірану 1980 року; пригнічення та відчуження шиїтської громади Іраку після 1991 року; піднесення Ісламської держави у 2014 році; ворожа позиція монархій Перської затоки щодо шиїзму, що нещодавно спричинило страти понад 40 шиїтів-громадян у Саудівській Аравії. Іран грав провідну роль у вирощуванні місцевого опору, який підкріплювався загальною ідеологією шиїтів страждань і соціальної справедливості.

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Проте в останні десятиліття політичні позиції населення шиїта значно покращилися, особливо після падіння іракського режиму Баас в 2003 році і звільнення Південного Лівану "Хезболлою" в 2005 році. З розширенням можливостей шиїтів у всьому регіоні саме поняття "опору гнобленню" втратило свою актуальність. Так, деякі з могутніх союзників Ірану, такі як організація "Бадр" та "Асаїб ахль аль-Хак" в Іраку, звільнилися від керівництва Тегерана і дедалі частіше обирають свій власний курс. Ліванська "Хезболла" також стала більш незалежною у низці аспектів, включаючи підхід до внутрішньої політики та ведення військових операцій.

Втрата централізованого контролю Ірану також помітна у Сирії. У листопаді 2021 року головного командира сил "Кудс" генерала Джавада Гаффарі було усунуто зі своєї посади. Хоча пов'язані з Корпусом вартою ісламської революції ЗМІ стверджували, що Гаффарі після завершення своєї місії залишив Сирію, за наявними даними, його усунення сталося на прохання президента Сирії Башара аль-Асада.

У Ємені відносини між Тегераном та хуситами, які й так були слабшими, ніж з іншими союзниками, ще більше погіршилися після відмови Ірану підтримати напад хуситів на Об'єднані Арабські Емірати у січні 2022 року. Оскільки напад стався саме тоді, коли Іран прагнув покращити двосторонні відносини з Абу-Дабі, Тегеран висловив своє невдоволення хуситами, заявивши, що "воєнні удари не є вирішенням єменської кризи".

Загрози ієрархії

Вбивство Сулеймані у січні 2020 року створило серйозну проблему для ієрархічної мережі. Сулеймані мав безпрецедентний вплив на іранських партнерів, що давало йому можливість спрямовувати їх рішення відповідно до іранських інтересів. Але цей вплив був особистим і не інституціоналізованим у силах "Кудс" або поза їх межами. Будучи архітектором мережі, Сулеймані особисто виконував функції головного командира та політичного координатора збройних груп, що підтримуються Іраном. Наступними в ланцюзі командування були вищі польові командири, які діяли під безпосереднім керівництвом Сулеймані, такі як генерал Корпуса вартових ісламської революції Хосейн Хадамаді в Сирії (убитий у 2015 році), Абу Махді аль-Мухандіс в Іраку (убитий у 2020 році) Лівані (убитий у 2008 році). Усі ці вбивства підірвали стратегічну узгодженість та оперативну ефективність мережі, побудованої на особистих зв'язках.

Нинішній наступник Сулеймані, бригадний генерал Есмаїл Гаані, щосили намагається керувати мережею, яку не створював. Головна сила "осі" перетворилася на її головну слабкість.

Ефект відсутності Сулеймані в Іраку посилився одночасним вбивством аль-Мухандиса, який підтримував рівновагу між різними групами шиїтів країни. Для Гаані це виявляється непосильним завданням. Щоб відновити вплив Ірану, довелося втрутитися кільком високопоставленим іранським представникам, включаючи секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані, колишнього голову розвідки Корпусу вартових ісламської революції Хосейна Таєба, колишнього міністра розвідки Махмуда Алаві та делегатів від ліванської "Хезболли".

Незважаючи на це, під час кількох недавніх інцидентів Іран зіткнувся з непокорою своїх іракських партнерів. Вони відкинули прохання Тегерана про спокій під час ядерних переговорів зі США, а також попереднє прохання вичекати закінчення терміну президента Дональда Трампа, не створюючи приводу для американського втручання. Найгучнішим із непокірних голосів був Кайс аль-Хазалі, лідер іракської організації "Асаїб Ахль аль-Хак". У своїх публічних заявах він прямо спростував директиви Ірану, заявивши, що продовжуватиме нападати на американських "окупантів" і що це таке рішення Іраку.

[ + – ] Генерал Кассем Сулеймані

Невиконання обіцянок

Члени "осі опору" все частіше зазнають труднощів у роботі зі своїми місцевими виборцями. Хоча шиїтські громади Лівану та Іраку пережили свого роду політичне відродження під керівництвом союзних Ірану груп, ці військові та політичні перемоги не призвели до суттєвих соціально-економічних досягнень. Наприкінці 2019 року в обох країнах спалахнули демонстрації проти корупції та відсутності економічних реформ.

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Ці протести уразили шиїтські міста та селища (особливо в Іраку), показавши, що союзники Ірану не можуть досягти результатів навіть для своїх прихильників — не кажучи вже про громадян загалом. Іран і його партнери, які десятиліттями пишалися своїм захистом знедолених і боротьбою з несправедливістю, тепер самі стали частиною корумпованих політичних режимів у Лівані, Сирії та Іраку, які працюють проти народу.

В Іраку шиїтські групи, що підтримуються Іраном, такі як "Бадр", "Асаїб" і "Катаїб Хізбалла", бояться втратити свій вплив і політичну значущість після поразок на недавніх виборах. Тим часом найважливіший регіональний союзник Ірану, "Хезболла", також опинився під безпрецедентним внутрішнім та зовнішнім тиском. Опоненти все частіше звинувачують цю ліванську організацію у тяжких політичних та економічних кризах у країні. Це стало основною причиною перемоги опозиції проти "Хезболли" на виборах у травні 2022 року.

Децентралізована вісь у дії

Однак ці події не означають розпаду іранської осі. Навпаки, вона перетворюється з високоцентралізованої мережі на більш активну та децентралізовану. В останні роки "взаємодопомога" між партнерами Ірану зросла. "Хезболла", наприклад, грає вирішальну роль у консолідації осі: вона приєдналася до ХАМАС, відкинувши арабські угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем, і працювала над відновленням зв'язків із сирійським режимом. "Хезболла" також виступала посередником між шиїтськими фракціями Іраку минулого року і, за повідомленнями, впливає на переговори між хуситами та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Співпраця між партнерами Ірану — не нова тенденція. Ще в грудні 1983 року ліванська "Хезболла" та іракські бойовики "Дава" спільно атакували низку цілей у Кувейті. Але останніми роками Іран свідомо заохочує такі зусилля, особливо обмін військовим досвідом та тактикою ведення асиметричної війни.

Нині іракські та ліванські угруповання розгорнули експедиційні сили в Сирії та інших країнах, одночасно забезпечуючи передову підготовку інших сил шиїтів. "Хезболла" навчала хуситів користуватися безпілотниками з вибухівкою та вести партизанську війну. В інтерв'ю авторам статті бойовики-хусити стверджували, що це угруповання проводило навчання та консультування членів палестинського руху "Хамас" на місцях під час ізраїльського наступу на Газу у травні 2021 року. Нещодавно іракські угруповання продемонстрували свою підтримку хуситів, розпочавши одну зі власних атак проти ОАЕ всупереч Ірану.

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Нові фінансові обмеження також стимулюють співпрацю. З 2018 року уряд США проводить політику "максимального тиску", спрямовану на зміну курсу зовнішньої та безпекової політики Ірану. Ця стратегія значною мірою спирається на санкції, які спонукали пов'язані з Іраном групи до диверсифікації джерел фінансування. Тепер вони все частіше включають такі види діяльності, як контрабанда наркотиків та продаж контрафактної продукції.

Побічним ефектом цього стало глибше вбудовування цих груп у місцеву політичну економіку та розвиток внутрішньоосьових контактів незалежно від Ірану.

Як повідомило минулого року розслідування New York Times, четверта бронетанкова дивізія сирійської армії, якою командує молодший брат Башира аль-Асада, співпрацювала із сирійськими спецслужбами та іншими пов'язаними з режимом польовими командирами для створення мережі контрабанди каптагону по всьому Близькому Сходу. Представники ліванських та іракських правоохоронних органів кажуть, що "Хезболла" все частіше вдається до торгівлі наркотиками за допомогою сирійського режиму, щоб платити своїм бійцям, купувати зброю та надавати соціальні послуги. Відомо, що різні проіранські воєнізовані угруповання в Іраку, такі як "Катаїб Хезболла", використовують наркоторгівлю з аналогічною метою.

До того ж, оскільки санкції та ізраїльські авіаудари ускладнили передачу зброї та технологій, союзники Ірану співпрацюють один з одним для розвитку власних можливостей із виробництва ракет. Наприклад, зусилля "Хізбалли" з самостійного виробництва високоточних керованих ракет призвели до розвитку низки військових виробництв у Лівані та Сирії. У 2019 році Іран вихвалявся своєю здатністю оснастити ракетною технікою партнерів у секторі Газа. У єменському Сааді створили завод з виробництва наземних мін, що випускає близько 20 тонн мін на день. В Іраку шиїтські групи опору збудували власні безпілотні літальні апарати. Хоча ці групи продовжуватимуть користуватися іранською військовою допомогою, їхня залежність від іранської зброї та комплектуючих знижується в міру розширення самостійного виробництва.

Така міжгрупова допомога поглиблює взаємні зобов'язання між членами осі, одночасно значно знижуючи залежність від Ірану щодо оперативної та фінансової підтримки. Це означає, що атака на один з вузлів мережі з великою ймовірністю призведе до атаки у відповідь з боку інших партнерів. Нарешті завдяки диверсифікації ресурсів, доступних як Ірану, так і іншим членам осі, зростає можливість протистояти санкціям, тиску або прямим атакам.

[ + – ] Оскільки санкції та ізраїльські авіаудари ускладнили передачу зброї та технологій, союзники Ірану співпрацюють один з одним для розвитку власних можливостей з виробництва ракет.

Висновок

Створюючи "вісь опору" на Близькому Сході, Кассем Сулеймані досяг стратегічного консенсусу між різнорідними організаціями, які не обов'язково мали прямі ідеологічні зв'язки з Іраном. Незважаючи на суто ручне керування мережею, він зумів закласти основу для створення децентралізованої моделі, що формується в наші дні. Сулеймані був зацікавлений у створенні групи повністю залежних довірених осіб. Натомість він прагнув допомогти регіональним партнерам розвинути власну оборонну промисловість та інтегруватися в політичне та економічне життя своїх країн.

Парадоксально децентралізація знижує безпосередню користь осі як інструменту зовнішньої політики Ірану, при цьому підвищуючи її стабільність і можливості. Партнери можуть здійснити дії, що суперечать іранським інтересам — наприклад, напади, що загрожують майбутньому ядерної угоди або зближенню з ОАЕ. Але при цьому Іран отримує щільнішу оборонну мережу з менш очевидними взаємозв'язками, що дозволяє відповідати на погрози противників.

Проте реалізація переваг цієї нової організаційної моделі потребує збереження певного ступеня ідеологічної та політичної узгодженості. Внутрішні потрясіння та розбіжність інтересів створять нові проблеми для осі опору. Оскільки члени організації стають все більш незалежними і можуть задіяти горизонтальні мережі для отримання підтримки, їх мотивація дотримуватися директив Ірану, швидше за все, знизиться.

Наприклад, якщо Іран знову приєднається до ядерної угоди, деякі його партнери можуть відмовитися виконувати необхідні умови. Поки що вісь залишається достатньо узгодженою, щоб усі її учасники отримували зиск. Але місцевий політичний опір та посилення міжнародних опонентів можуть настільки децентралізувати вісь, що вона просто розпадеться.

Про авторів

Ненсі Еззеддін — наукова співробітниця відділу дослідження конфліктів Клінгендейла. Вона досліджує політику ідентичності та використання релігії як засобу політичної мобілізації у Леванті. Її нещодавня робота присвячена взаємодії між виборчими округами, політикою патронажу та транснаціональними мілітарними групами в Іраку та Лівані.

Хамід-Реза Азізі — доктор наук, науковий співробітник Відділу дослідження конфліктів Клінгендейла та науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки в Берліні. До сфери його наукових інтересів входять питання безпеки та геополітики на Близькому Сході та в Центральній Євразії, зовнішня політика Ірану та ірано-російські відносини. Азізі має ступінь доктора в галузі регіональних досліджень Тегеранського університету. Був доцентом кафедри регіональних досліджень в Університеті Шахіда Бехешті (2016-2020) та запрошеним лектором кафедри регіональних досліджень Тегеранського університету (2016-2018).