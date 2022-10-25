Мобілізований росіянин загинув від пияцтва дорогою на війну проти України

Житель Туви помер після вживання спиртних напоїв у новосибірському військовому таборі, стверджує місцева влада. Це вже третій випадок смерті серед мобілізованих у місті.

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Мобілізований росіянин із міста Тува помер у Новосибірську після розпивання алкоголю в таборі. Це вже третій випадок смерті, зафіксований у регіоні серед мобілізованих. Про це повідомляє видання "Тайга.інфо".

Місцева влада повідомила, що, попередньо, чоловік помер у результаті "вживання спиртних напоїв". За даними ЗМІ, інцидент, імовірно, стався в таборі біля Новосибірського вищого командного училища. Чиновники стверджують, що ведеться слідство, проте за якою саме статтею відкрито провадження не вказується.

Журналісти нагадали, що на початку жовтня в Новосибірському училищі було знайдено труп ще одного мобілізованого, а раніше на території установи загинув 35-річний мобілізований із Братська Олександр Колтун. Родичі стверджують, що на його тілі помітили сліди побоїв, хоча, за офіційною версією, чоловік помер від серцевого нападу.

Видання "Медуза" підрахувало, що станом на 21 жовтня загинув 41 мобілізований, частина цих втрат — небойові: люди помирали в навчальних центрах, на полігонах, а також у військових частинах до відправлення на фронт.

15 жовтня стало відомо, що громадяни Таджикистану, мобілізовані кількома днями раніше, розстріляли своїх товаришів зі служби. У результаті загинули 11 людей. Водночас свідки стверджують, що жертв удвічі більше.

Також ми писали про те, як наприкінці вересня 25-річний мобілізований в Іркутській області розстріляв військового комісара Олександра Єлісєєва.