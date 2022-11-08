Взяли на повідець. Чому Росія більше не помічниця у ядерній угоді з Іраном

До вторгнення в Україну Москва активно підтримувала дипломатичні зусилля щодо стримування ядерних амбіцій Ірану. Тепер, коли Москва стає все залежнішою від Тегерана в економічному та військовому плані, позиція Росії, ймовірно, ставатиме все безпораднішою. Це погана новина для зусиль США щодо відновлення іранської ядерної угоди та для справи глобального нерозповсюдження ядерної зброї загалом.

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Протягом 2021 року Росія активно виступала за відновлення Спільного всеосяжного плану дій. Для цього російські дипломати стали посередниками між його сторонами, кілька разів запобігали розриву відносин Ірану з МАГАТЕ і навіть публічно засуджували Іран за порушення та зволікання з поверненням за стіл переговорів. Після вторгнення в Україну Росія перестала добиватися будь-якого прогресу на ядерних переговорах, не відокремлюючи їх від ширшої геополітичної напруги. На тлі загострення у відносинах із Заходом кожен раз більші зв'язки Москви з Тегераном не залишають Кремлю ні бажання, ні можливості публічно критикувати Іран або підштовхувати його до згоди на відновлення ядерної угоди.

Фокус переклав новий текст Ханни Нотте, присвячений співробітництву Росії та Ірану.

Москва та Тегеран. Коли Росія приносила користь

Адміністрація Байдена вступила на посаду у січні 2021 року з наміром відновити Спільний всеосяжний план дій — приблизно через два з половиною роки після того, як президент Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди. Після шести раундів переговорів у Відні в період з квітня по червень 2021 року на посаду президента Ірану обрали Ебрагіма Райсі. Це викликало перерву в переговорах, яка завершилася лише за два місяці до вторгнення Росії в Україну. Протягом усього цього періоду Іран знижував рівень дотримання ядерної угоди, розвиваючи порушення після травня 2019 року. У лютому 2021 року він також призупинив виконання Додаткового протоколу, який надавав Міжнародному агентству з атомної енергії розширений доступ до інформації та об'єктів усередині країни.

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На цьому фоні російські офіційні особи, зокрема постійний представник Росії при МАГАТЕ та міжнародних організаціях у Відні, посол Михайло Ульянов, стали головними прихильниками відновлення ядерної угоди. Ульянов грав активну роль у підтримці ядерних переговорів на належному рівні, зокрема часто взаємодіючи з іранськими та американськими переговорниками на двосторонній основі. У низці випадків російська дипломатія відіграла важливу роль у запобіганні зриву віденських переговорів — за деякими оцінками, "півдюжини разів" тільки в другій половині 2021 року. Наприклад, у грудні 2021 року Ульянов виступив посередником у прийнятті рішення, що регулює доступ інспекторів агентства на іранський завод зі збирання центрифуг у Караджі, що дозволило відновити переговори у Відні того ж місяця. За три місяці до цього Росія також сприяла ув'язненню у вересні "гарячої угоди" щодо перевірки агентства в Ірані.

Росія подбала і про те, щоб ізолювати іранські ядерні переговори від контексту погіршення відносин із Заходом. Протягом 2021 року контакти між Москвою та західними столицями ставали все напруженішими. Проте американські офіційні особи продовжували оцінювати свою взаємодію з російськими колегами щодо іранської ядерної угоди як конструктивну. Ульянов також високо оцінив свій діалог з американськими чиновниками в контексті ядерних переговорів, назвавши його "інтенсивним", "корисним" та "діловим" та охарактеризувавши підхід Вашингтона як доказ "єдності цілей" з Росією.

[ + – ] Путін та Хаменеї – старі знайомі. Фото 2007 року Фото: Getty Images

Щобільше, Росія не уникала критики Ірану. У лютому 2021 року, як тільки Міжнародне агентство з атомної енергії розкрило факт виробництва Іраном металевого урану, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков закликав Тегеран "проявити стриманість та відповідальний підхід". Через два місяці, коли іранське керівництво оголосило про початок збагачення урану до 60-відсоткової чистоти, російські експерти охарактеризували це рішення як "можливо, найрадикальніший крок", зроблений Тегераном останнім часом. На тлі напруженості у відносинах між Іраном та МАГАТЕ щодо доступу агентства на ядерні об'єкти в країні Ульянов обережно порадив Ірану забезпечити збереження відеоматеріалів, записаних камерами агентства, щоб "уникнути проблем у майбутньому". В інтерв'ю, даному в липні 2021 року, посол завдав, мабуть, найбільшого удару по іранцях, охарактеризувавши нещодавні порушення Тегераном ядерної угоди як ті, що "зайшли занадто далеко". Такі заяви свідчили про зростання занепокоєння Росії з приводу наближення Тегерана до ядерного порога.

Російська критика Тегерана іноді набувала навіть глузливого відтінку — наприклад, коли Ульянов критикував Іран за зволікання з поновленням ядерних переговорів восени 2021 року. У відповідь на заяву Міністерства закордонних справ Ірану наприкінці жовтня про те, що переговори поновляться "швидко", Ульянов написав у твіттері: "Скоро". Хтось знає, що це може означати в практичному плані?". В іншому випадку він попередив, що переговори "не можуть тривати вічно". Поєднання активного російського посередництва, сигналів про нетерпіння та періодичної критики на адресу Тегерана навіть змусило деяких іранців звинуватити Москву Російське посольство в Тегерані було вимушене виступити із заявою на підтримку Ульянова, який назвав звинувачення в "домінуванні" Росії на віденських переговорах "лісовою нісенітницею".

[ + – ] На тлі загострення у відносинах із Заходом кожен раз більші зв'язки Москви з Тегераном не залишають Кремлю ні бажання, ні можливості публічно критикувати Іран

Ядерна угода: новий розклад

Вторгнення в Україну змінило розклади Росії щодо доцільності відновлення ядерної угоди — можливо, не одразу, а в міру того, як наслідки вторгнення ставали дедалі очевиднішими.

5 березня міністр закордонних справ Сергій Лавров вперше заявив, що західні санкції, введені проти Росії через війну в Україні, стали каменем спотикання для ядерної оборудки, і попередив, що необхідно враховувати російські національні інтереси. Далі Лавров зажадав від США письмових гарантій того, що торговельні, інвестиційні та військово-технічні зв'язки Росії з Іраном не ускладнять такими санкціями.

Сполучені Штати, які поспішили відповісти, що "нові санкції щодо Росії не мають стосунку до [Спільного всеосяжного плану дій]", були не єдиними, хто стривожився. Іранські офіційні особи також назвали крок Росії "неконструктивним" для віденських переговорів. Однак вони виявили обережність і не стали дуже відкрито дорікати Москві, а міністр закордонних справ просто заявив, що Іран не дозволить жодним "зовнішнім факторам" вплинути на його "національні інтереси на віденських переговорах". Проте посланець Ірану на віденських переговорах повернувся до Тегерана для консультацій. Потім Росія надала Європейському Союзу неофіційний документ, у якому виклала свої вимоги про письмові гарантії. Однак до 15 березня, коли міністри закордонних справ Росії та Ірану з'явилися на спільній пресконференції у Москві, будь-які натяки на розбіжності чи роздратування розсіялися. Міністр Лавров відійшов від колишніх російських вимог, уточнивши, що його країна вже "набула письмових гарантій… у тексті самої угоди про відновлення [Спільного всеосяжного плану дій]".

Попри пом'якшення позиції Росії після 10 днів невизначеності, цей епізод "охолодив" прагнення до остаточної угоди щодо умов відновлення ядерної угоди, яка була в межах досяжності до початку березня. Крім того, він створив у західних столицях враження, що Москва більше не відокремлює ядерні переговори від напружених відносин із Заходом. Таке сприйняття цілком могло бути підігріте відкритими заявами російських офіційних осіб про те, що Росія більше не надаватиме "добрі послуги двом сторонам" — тобто Ірану та США — для досягнення остаточної угоди щодо угоди.

У контексті зниження довіри до Росії як до неупередженого посередника, який бажає своєчасного відновлення Спільного всеосяжного плану дій, на перший план вийшли нові посередники. На початку літа 2022 року в Досі пройшли переговори між Іраном та США за посередництва ЄС. Коли вони закінчилися без відчутних результатів, Брюссель доклав зусиль для посередництва у досягненні угоди між Іраном та США щодо "остаточного" тексту для відновлення угоди. Росія тим часом вклала менше дипломатичного капіталу в ядерну угоду, якщо порівняти з періодом до лютого 2022 року.

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Недоліку в російсько-іранських зустрічах на високому рівні, як і раніше, не було, і Росія продовжувала брати активну участь у переговорах у Відні. Однак у російських заявах після таких зустрічей не було тих ознак нетерпіння, які Москва повідомляла восени 2021 року. Наприклад, 25 серпня, після того як Іран попросив додатковий час для подання своїх міркувань щодо "остаточного" тексту, Ульянов заявив, що "ми маємо бути терплячими".

Коли Іран поділився своєю відповіддю, наполягаючи на раніше знятій вимогі про припинення розслідування Міжнародним агентством з атомної енергії минулої діяльності Ірану, реакція Росії знову була поблажливою. Роком раніше російські чиновники тонко критикували Іран за те, що він тягне із поновленням переговорів. Тепер вони визнали вимоги Ірану, які Вашингтон розглядає як "відкат" у переговорах, "розумними".

Крім прояву нескінченного терпіння до Тегерану, Росія загалом утримується від його критики. У червні 2022 року 30 членів ради МАГАТЕ проголосували за резолюцію (яку Росія відкинула), яка закликає Іран повністю співпрацювати з інспекторами ООН у розслідуванні трьох незадекларованих об'єктів. Згодом Іран відключив кілька камер, встановлених агентством на ядерних об'єктах, що не викликало жодних протестів чи навіть занепокоєння з боку Росії. Натомість російські офіційні особи звинуватили резолюцію ради в тому, що вона підриває "продовження нормальної взаємодії Ірану з [Міжнародним агентством з атомної енергії] з невирішених питань".

Нові залежності: система "Мир" та іранські дрони

Очевидне бажання Росії дозволити Ірану загальмувати переговори у Відні замість того, щоб активно домагатися прогресу, можна пояснити принаймні частково посиленням її залежності від Ісламської Республіки. З лютого Росія, відкинута західними столицями, значно активізувала свою взаємодію з Іраном, кульмінацією якого став візит президента Володимира Путіна до Тегерана у липні. Обидві країни неодноразово обіцяли розширити двосторонню торгівлю, а Іран пообіцяв незабаром запровадити російську платіжну систему "Мир" для полегшення комерційних операцій.

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Зустрівшись зі своїм іранським колегою у кулуарах засідання Шанхайської організації співробітництва у середині вересня, Путін заявив, що лише за перші п'ять місяців 2022 року російсько-іранська двостороння торгівля зросла на 30%. Дві країни також оголосили про прогрес у реалізації кількох енергетичних проектів в іранському секторі розвідки та видобутку, а також про своп-угоди та виробництво зрідженого природного газу, які давно зайшли в глухий кут. Слід визнати, що в минулому плани щодо зміцнення економічних зв'язків відставали від заяв, а недавнє зростання двосторонньої торгівлі було зумовлене переважно російським експортом сільськогосподарської продукції. Структура російської та іранської економік, особливо їх конкуренція у сфері вуглеводнів, обмежує перспективи зростаючої взаємозалежності. Проте з огляду на те, що обидві країни перебувають у напруженій ситуації, їхні економічні кроки назустріч одна одній не слід скидати з рахунків.

На військовому фронті Москва нещодавно використовувала іранські безпілотники для завдання ударів по українських містах та інфраструктурі, а Сполучені Штати підозрюють її у спробах придбати іранські ракети класу "земля-земля". Розширення військово-оборонного співробітництва Росії з Іраном змінює правила гри, оскільки перебудовує відносини між феодалом і васалом, у яких раніше всі важелі впливу були в Росії. Крім війни в Україні, Іран вже давно демонструє свою цінність для Москви, співпрацюючи в підтримці режиму в Сирії, дотримуючись російських "червоних ліній" у Центральній Азії, допомагаючи стримувати суннітські радикальні угруповання та виступаючи противагою впливу Туреччини.

Москва також прагне отримати й нематеріальні вигоди від партнерства з Іраном. У червні Лавров заявив, що Іран поділився з Росією уроками свого досвіду "виживання в умовах санкцій". З урахуванням зростання економічної взаємозалежності така риторика свідчить про зростання політичної згуртованості проти Заходу. Зміцнюючи свої відносини з Ісламською Республікою протягом багатьох років і спостерігаючи за іранськими "яструбами", Росія розуміє, що навіть у разі відновлення ядерної оборудки перспективи зближення Тегерана та Вашингтона мізерно малі. Незалежно від угоди, Москва зможе сміливо розраховувати на підтримку з боку Ісламської Республіки в ширшому геополітичному протистоянні із Заходом.

[ + – ] На військовому фронті Москва нещодавно використовувала іранські безпілотники для завдання ударів по українських містах та інфраструктурі, а Сполучені Штати підозрюють її в спробах придбати іранські ракети класу "земля-земля"

Що далі

З огляду на залежність Росії від Тегерана навряд чи вона продовжить підштовхувати Іран до угоди або публічно критикувати Тегеран. Зростання напруженості також знижує готовність Москви вкладати значний дипломатичний капітал у співробітництво із західними партнерами у відновленні Спільного комплексного плану дій. Крім того, розрахунок Москви на те, що зняття західних санкцій ще більше посилить і так потеплілішу позицію Ірану стосовно Москви, також може зіграти на руку Росії.

Очевидне дводумство Росії щодо угоди — єдиний і вирішальний фактор, що перешкоджає її відновлення. Враховуючи придушення Тегераном внутрішніх протестів та пряму допомогу Росії, адміністрація Байдена в середині жовтня заявила, що відновлення ядерної угоди "зараз не в центрі її уваги".

Оскільки західні держави стверджують, що придбання Росією іранських безпілотників порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка схвалила Спільний всеосяжний план дій, доля угоди тепер нерозривно пов'язана з торгівлею зброєю Ірану з Росією. Навіть після проміжних виборів у листопаді ці нові подразники знижують шанси на відродження ядерної угоди.

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Існує також ризик того, що ставлення Росії до нерозповсюдження загалом може змінитися. Історично склалося так, що Москва завжди захищала право Ірану на мирну ядерну енергію та регулярно прагнула обмежити санкції ООН проти Ірану. Але російські лідери ніколи не хотіли, щоб Іран став державою, яка має ядерну зброю. Сьогодні не можна виключати, що Росія, яка взяла курс на зіткнення із Заходом, може розглядати ядерне хеджування Ірану як бажаний подразник, який відволікає Захід. Хоча нинішнє російське керівництво, як і раніше, вважає за краще, щоб у Ірану не було бомби, воно може розглядати ядерний шантаж Тегерана швидше як корисний, ніж тривожний фактор, особливо з урахуванням того, що в останні роки Іран менше загрожує самому Кремлю.

Росія віддає перевагу невизначеності щодо долі Спільного всеосяжного плану дій як успішної угоди, так і її формального краху. Але якщо продовження дипломатичних методів після проміжних виборів у США виявиться неможливим, а західні держави оголосять угоду мертвою, Росія, напевно, спробує захистити Іран від будь-яких наслідків. Вона, ймовірно, захищатиме Тегеран у Раді Безпеки ООН, намагатиметься ускладнити зусилля Заходу щодо "скасування" санкцій ООН і надасть Ірану сучасніші системи ППО та іншу зброю.

Такі кроки, безперечно, ще більше посварять Москву не лише із західними столицями, а й із Ізраїлем та арабськими державами Перської затоки. Але в умовах протистояння із Заходом Росія не може дозволити собі залишити Іран напризволяще.

Про автора

Ганна Нотте — докторка наук, старша наукова співробітниця Віденського центру з роззброєння та нерозповсюдження, де вона займається питаннями контролю над озброєннями та безпекою за участю Росії, Близького Сходу, їх перетином та наслідками для політики США та Європи. Вона має докторський ступінь та ступінь магістра міжнародних відносин Оксфордського університету та ступінь бакалавра соціальних та політичних наук Кембриджського університету. Її статті публікувалися в журналах The Nonproliferation Review, Foreign Policy, The National Interest, Carnegie та інших. Ця стаття ґрунтується на главі з книги, яка буде опублікована у виданні Фонду Фрідріха Еберта навесні 2023 року.

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