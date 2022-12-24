"Розмовляв сам із собою": Путін особисто віддавав накази на передову, — WSJ

Офіційні особи Кремля стверджують, що Володимир Путін все ще має намір змусити Україну підкоритися та готовий для цього мобілізувати економіку та суспільство на довгі роки.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін не володіє повним розумінням ситуації на фронті в Україні та ухвалює деякі рішення на підставі неточних даних. Про це йдеться у статті міжнародної газети The Wall Street Journal.

За інформацією, отриманою виданням від нинішніх та колишніх офіційних осіб США та Європи, а також колишнього високопосадовця російської розвідки, Володимир Путін особисто телефонував російському командуванню на передову наприкінці вересня.

У публікації йдеться про те, що коли погано оснащені ЗС РФ були оточені в Лимані ЗСУ, російський президент віддав їм наказ не відступати та триматися твердо. В результаті 1 жовтня російським військам довелося поспіхом відступати, залишаючи техніку та склади з боєприпасами.

Зазначається, що Путін ніколи не служив в армії, проте його недовіра до власного командування штовхає його на те, щоб особисто віддавати накази Збройним силам.

Автори статті стверджують, що оточення Володимира Путіна надає йому інформацію, з якої випливає, що Росія зможе досягти успіху у війні з Україною. Офіційні представники США, які залучені в переговорах з Росією, зазначають, що позиція деяких представників Кремля є ще жорсткішою, ніж у глави РФ.

"У них є це глибоке переконання, що вони не повинні засмучувати президента", — розповіла виданню колишній член Ради з прав людини РФ Катерина Винокурова.

Колишній російський розвідник стверджує, що Путін черпає інформацію з письмових брифінгів, у яких перебільшено успіхи Росії та применшено проблеми. Нерідко дані, зазначені у звітах, проходять перевірку протягом кількох днів, що робить їх застарілими.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев не відповів на запит WSJ про коментар щодо фільтрації інформації, яку надають Володимиру Путіну. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії "має кілька каналів для отримання інформації".

За словами осіб, близьких до уряду, Володимир Путін, ґрунтуючись на даних зі своїх джерел, досі має намір взяти під контроль Україну. Для цього російський президент готовий на багато років мобілізувати економіку та громадян своєї країни.

"Можливо, він забув, що, будучи оперативником КДБ, брехав своєму начальнику", — зазначив колишній голова аналітичного відділу естонської зовнішньої розвідки Індрек Каннік.

У чому причина самовпевненості Володимира Путіна?

Журналісти The Wall Street Journal стверджують, що Володимир Путін став впевненішим у своїй правоті після того, як у 2014 році російські військові експерти радили йому не анексувати Кримський півострів, побоюючись згубних наслідків для Росії.

Однак російський президент все ж таки вирішив ввести війська на територію Криму, що призвело до різкого зльоту його особистого рейтингу до 80%. У Кремлі зробили це як значну перемогу після програшу царської Росії в Кримській війні XIX століття.

Анексія Кримського півострова відвернула частину населення України від Російської Федерації. У статті зазначають, що Україна розпочала модернізацію свого озброєння та розширення Збройних сил, проте Володимир Путін не врахував цієї зміни.

У WSJ пишуть, що згодом Путін все більше замикався у собі та звужував своє коло довірених осіб. За даними журналістів, президент РФ часто читав своїм соратникам лекції про своє бачення Росії.

"У них залишилося відчуття, що він розмовляв сам із собою", — сказав російський політичний консультант після спілкування з представниками Кремля.

Після початку пандемії коронавірусу Володимир Путін перебрався до віддаленої резиденції біля озера Валдай, де багато часу проводив із медіа-магнатом Юрієм Ковальчуком. За даними джерел WSJ, вони обговорювали ідеї щодо відновлення "Великої Росії".

Переконання Володимира Путіна щодо України також підкріплювалися спілкуванням із Віктором Медведчуком, який переконував президента РФ у тому, що українці вважають себе росіянами. Люди, близькі до російського уряду, стверджують, що за словами Медведчука, в Україні зустрічатимуть армію РФ з квітами.

Нагадаємо, що за даними британського видання The Times, військова агресія проти України відкинула Російську Федерацію на 30 років тому. Через війну Росія втратила 100 000 своїх громадян та чверть річного бюджету.

Фокус також повідомляв про те, що, за даними російських ЗМІ, з адміністрації Володимира Путіна надійшло негласне розпорядження про заборону публічних заяв про мобілізацію. Обмеження стосується навіть засідань Держдуми та Ради Федерації.