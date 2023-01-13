Путін робить ставку на бідних росіян, які готові піти на війну за гроші, — Bloomberg

На думку аналітиків, ядро путінського електорату складають громадяни РФ, які живуть за межею бідності. Вони готові вбивати українців, щоб вибратися з боргів.

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Президент Росії Володимир Путін робить ставку у війні з Україною на бідне населення Росії, списуючи середній клас із військового бюджету. Про це у п'ятницю, 13 січня, пише Bloomberg.

На думку аналітиків видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни, які живуть за межею бідності, через свою лояльність стали головною опорою Путіна.

Експерти зазначають, що участь у війні в Україні — можливість вибратися з "кредитних ям", у які занурилося бідне населення Росії.

"Не шкодуючи коштів на армію, Володимир Путін винагороджує росіян, які найбільше потребують, збільшуючи подачки сім'ям. Солдати, що воюють в Україні, також отримують одноразову виплату в розмірі, що перевищує середній річний прожитковий мінімум в Росії", — зазначають аналітики Bloomberg.

Аналітики підрахували, що у другій половині 2022 року РФ витратила понад $15 млрд на допомогу багатодітним сім'ям та 400 млрд рублів на пенсії. Керівництво країни-агресора планує подвоїти ці виплати в поточному році, при цьому доходи працюючого населення падають, що робить бюджет Росії більш крихким.

Щоб підтримати лояльність електорату, навесні минулого року Путін доручив виплатити сім'ям загиблих в Україні солдатів по 5 млн. рублів, а пораненим — 3 млн. рублів.

Нагадаємо, 13 січня, російське видання "Комерсант" з посиланням на свої джерела повідомило, що Володимир Путін візьме участь у президентських виборах в 2024 році. У Кремлі переконані, що на той час війна в Україні не завершиться.

У звіті Інституту вивчення війни ISW від 12 січня сказано, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, шукає "цапів-відбувайлів" за провали армії та неможливість військово-промислового комплексу країни-агресора вирішити проблему дефіциту озброєння та технологій.