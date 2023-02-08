Військкоми пишуть, поліція перевіряє: чи законно виписувати повістку, а не вручати готовий документ

Фокус дізнався, які норми законодавства щодо процедури вручення військовозобов'язаним повісток, і чи можуть військкоми виписувати повістки у присутності військовозобов'язаної особи, а не видавати раніше виписаний документ.

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Законодавством передбачено чітку процедуру вручення повісток, у той час як виписувати повістку у присутності особи, якій документ буде вручено, не є правомірним. Про це пише Фокус у статті "Доброго дня, вам повістка. Найважливіше про мобілізацію в Україні в 2023 році".

" Заповнення повістки на місці, при особі, якій вручають повістку, неправомірно. Повістка повинна бути заповнена і підписана уповноваженою особою у відповідних ТЦК заздалегідь. Тобто, в будь-якому місці вам можуть її тільки вручити, а не виписувати. Тому якщо повістка була заповнена при вас, це також є підставою для відмови від отримання повістки", — зазначила юрист АТ "ЕКСПАТПРО" Інна Токарчук.

Щодо перевірки документів військовозобов'язаного, то в момент вручення повістки уповноважена особа має право вимагати у особи, якій вручається повістка, документи, що засвідчують її особу (паспорт) та реєстрацію, причому, особами, що можуть вимагати пред'явлення таких документів, є лише працівники військкомату та представники поліції.

"Крім того, право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Збройних Сил, які мають бути обов'язково визначені у наказі коменданта. Тому особа, якій вручається повістка та якого запитують документи для посвідчення особи, має право запросити в уповноваженої особи копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, копію наказу або розпорядження військкомату, яким уповноважені зазначені особи на вручення повісток, а також службове посвідчення або інший документ, приналежність такої особи до підрозділу, визначеного у наказі коменданта", — зазначила Ірина Усіченко, адвокат АО "Місечко та Партнери".

За словами адвоката, арбітражного керівника юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександра Камші, право перевірки документів поліцією передбачено ч. 1 ст. 32 Закону України "Про Національну поліцію". "Водночас повноваження поліцейського з перевірки документів вже обмежені деякими вимогами. Зокрема, поліцейський, або особа, визначена наказом коменданта, має подібне право лише у певних випадках", — каже Олександр Камша.

Коли поліція має право вимагати пред'явити документи:

Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або особи, яка безвісно зникла, або яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених; Якщо є достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення; Якщо особа перебуває на території або об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю (наприклад, блокпост); Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежено чи заборонено, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо; Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або ДТП, іншої надзвичайної події; Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа має відношення до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям або об'єктом вчинення правопорушення.

Нагадаємо, у постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року йдеться про те, що в межах загальної мобілізації в Україні дипвідомства країни за кордоном повинні допомагати повертати військовозобов'язаних резервістів в Україну.

Раніше Фокус писав, що в Україні повноваження на вручення повісток мають співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦКтСП), керівники підприємств, де працює військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування.