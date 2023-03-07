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Воєнний фокус Російсько-українська війна Розстріл ураїнського полоненого окупантами РФ

Розстріл за "Слава Україні!": у загиблого бійця залишилися п'ятеро дітей, — ЗМІ

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Фото: Скрин видео | У Тимофія Шадури залишилося п'ятеро дітей

За інформацією журналістки Ольги Мусафірової, Тимофій Шадура, котрого окупанти розстріляли на камеру, був багатодітним батьком.

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Розстріляний російськими окупантами на камеру український захисник Тимофій Шадура був багатодітним батьком. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомила журналістка "Нової газети" Ольга Мусафірова на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією журналістки, у загиблого героя залишилося п'ятеро дітей.

Розстріл українського військовополоненого — що відомо

Нагадаємо, 6 березня відео розстрілу окупантами українського військового, який перебував у полоні, опублікував у соцмережах блогер і волонтер Сергій Стерненко. На записі захисник України говорить у камеру: "Слава Україні". У відповідь лунає автоматна черга, і полонений падає на землю.

Того ж дня на відео відреагували в Зеленського. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупантам не вдасться уникнути відповідальності за свої злочини. Він зазначив, що військові ЗС РФ виправдовують злочини боротьбою з "нацистами", проте насправді вони є лише прикладом "національної нікчемності".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець надіслав відео своїм іноземним колегам.

6 березня Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У своєму вечірньому відеозверненні 6 березня президент України Володимир Зеленський сказав: "Ми знайдемо вбивць".

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з вимогою негайно розпочати розслідування воєнного злочину Росії.

Встановлено особу розстріляного військового

У вівторок, 7 березня, вбитого окупантами українського полоненого військовослужбовця впізнала його сестра.

"Сестра каже: "100 відсотків — це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив цигарку", — розповіла журналістка Софія Кочмар-Тимошенко.

Пізніше в ЗСУ розкрили особу військовополоненого. За попередніми даними, це був військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофій Миколайович.

Нагадаємо, Фокус писав, що хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter. Менше ніж за добу в соціальній мережі опублікували понад 87 тисяч постів, присвячених розстріляному українському військовополоненому.