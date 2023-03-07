Расстрел за "Слава Украине!": у погибшего бойца остались пятеро детей, — СМИ

По информации журналистки Ольги Мусафировой, Тимофей Шадура, которого оккупанты расстреляли на камеру, был многодетным отцом.

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Расстрелянный на камеру российскими оккупантами украинский защитник Тимофей Шадура был многодетным отцом. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила журналистка "Новой газеты" Ольга Мусафирова на своей Facebook-странице.

По информации журналистки, у погибшего героя осталось пятеро детей.

Расстрел украинского военнопленного — что известно

Напомним, 6 марта видео расстрела оккупантами находившегося в плену украинского военного опубликовал в соцсетях блогер и волонтер Сергей Стерненко. На записи защитник Украины говорит на камеру "Слава Украине". В ответ раздается автоматная очередь, и пленный падает на землю.

В тот же день на видео отреагировали у Зеленского. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у оккупантов не получится избежать ответственности за свои преступления. Он отметил, что военные ВС РФ оправдывают преступления борьбой с "нацистами", однако на самом деле они являются лишь примером "национального ничтожества".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец послал видео своим иностранным коллегам.

6 марта Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения законов обычаев войны.

В своем вечернем видеообращении 6 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, — "Мы найдем убийц".

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с требованием немедленно начать расследование военного преступления России.

Установлена личность расстрелянного военного

Во вторник, 7 марта, убитого оккупантами украинского пленного военнослужащего опознала его сестра.

"Сестра говорит — "100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету", — рассказала журналистка София Кочмар-Тимошенко.

Позже в ВСУ раскрыли личность военнопленного. По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич.

Напомним, Фокус писал, что хэштег Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter. Меньше чем за сути в социальной сети опубликовали более 87 тысяч постов, посвященных расстрелянному украинскому военнопленному.