Церемоніальна шпага: чи потрібні ВМС США передові авіанавідники?

Розвиток технологій, дронів та систем розвідки роблять посаду передових авіанавідників марною, але у ВМС США традиція підготовки таких кадрів зберігається й донині. Чи не настав час реформувати чи зовсім скасувати цю посаду?

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Ніхто точно не знає, коли морська шпага востаннє використовувалась у бою. У порохову епоху її застосування зійшло нанівець, і це після століть, коли шпага вважалася стандартною військовою зброєю. До 1940-х років повністю зникла солдатська шабля. Офіцерська шпага, чия історія сягає корінням у багатовікові військові традиції, була збережена в церемоніальних цілях. Шпаги є обов'язковим предметом уніформи для офіцерів у званні вище лейтенанта, їх можна побачити на церемоніях зміни командування, а на весіллях військових вони використовуються для створення арок зі шпаг. Нинішні офіцери можуть бути обізнаними з церемоніальними вправами, але навички ефективного використання такої зброї в бою відточені не більше, ніж краї цих пережитків минулого.

Фокус переклав новий текст Тревор Філліпс-Левіна та Ендрю Тенбуша, присвячений повітряним силам США та темі авіанавідників.

Історія морської шпаги — хороша метафора для стану програми ВМС з підготовки передових авіанавідників. Подібно до шпаги, поточна траєкторія програми втрачає актуальність через зневагу, зміни операційних парадигм та збереження заради традицій. Необхідність цієї роботи для військово-морської авіації та відповідність колишнім принципам давно під питанням, і майбутнє програми туманне. З 1990-х років підготовка передових авіанавідників ВМС велася у межах програми двомісних реактивних літаків авіаносного базування. Проте історичні та сучасні реалії показують, що справжня цінність передових авіанавідників реалізується за інших застосувань. Проте сентиментальна туга за ідеалізованими минулими успіхами в бою і зневіра, яку викликає ця програма у свідомості авіаторів, призводить до того, що ВМС не хочуть забирати меч у піхви, відмовлятися від традицій і перерозподіляти свої ресурси в майбутньому.

Хоча ВМС наказано підтримувати потенціал ближньої повітряної підтримки, для цього не потрібний ресурсомісткий потенціал передового авіанаведення. Корпус морської піхоти спеціально організований та оснащений для забезпечення амфібійного доступу, що потребує повної інтеграції повітряних та наземних сил. Будучи основним джерелом попиту на ближню повітряну підтримку та керуючи атаками у межах військово-морського відомства, Корпус морської піхоти постійно виділяє ресурси на місію передового авіанаведення.

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Стримування чи протидія китайському вторгненню на Тайвань має велике значення для керівництва ВМС, але китайські інвестиції в ракети великої дальності вже перевернули уявлення про контроль повітряного простору. Керівництво військово-морської авіації справедливо стурбоване боротьбою з надводними кораблями та протиповітряною та протиракетною обороною, а дублювання управління атаками з повітря є другорядною вимогою. Об'єднані авіаційні планувальники стверджують, що ближня авіаційна підтримка, ймовірно, буде витіснена географічною ізоляцією, що пом'якшується точними ракетними ударами великої дальності або ударами безпілотників. У нинішніх жорстких фінансових умовах ВМС стоять перед вибором: виділити обмежені ресурси, необхідні для підтримки екіпажів передових літаків F/A-18F в актуальному стані за допомогою навчання, що враховує сучасні реалії, або повністю відмовитися від цієї місії та направити обмежені ресурси на освоєння контролю над морський простір. Хоча стратеги часто неточно пророкують фундаментальний характер майбутніх конфліктів, у будь-якому разі ВМС повинні передати місію з управління передовими повітряними силами своєї спорідненої служби, Корпусу морської піхоти, і зосередитися на своїх основних військово-морських завданнях або перенести програму на платформу "повільного авіанаведення" відповідно з історичними прецедентами В'єтнаму та Кореї.

Від Кореї до В'єтнаму

Об'єднана доктрина ближньої авіаційної підтримки, по суті, визначає передового авіанавідника як повітряного дублера диспетчера об'єднаної авіації. Ці диспетчери працюють з екіпажами літаків для координації "розвідки, наведення вогню [наземної артилерії], координації та деконфліктингу коштів, оцінки бойової шкоди, позначення цілей, цілевказівки та генерації координат, координації та деконфліктингу придушення ППО противника, а також. В окремих випадках, коли диспетчер атаки не включений до складу наземних сил, екіпаж передового авіанавідника може повністю керувати ближньою авіаційною підтримкою. Навчальна програма для цієї місії дозволяє екіпажам розуміти наміри наземних сил та схеми маневрів. Це дозволяє передовим авіанавідникам об'єднуватися з дружніми силами "безпосередньо близько" від ворожих підрозділів, щоб знизити ризик братовбивства при веденні вогню по противнику.

Родовід передових авіанавідників почався під час Другої світової війни, а ролі цих екіпажів були визначені під час Корейської війни. Нові реактивні літаки, що базувалися в Японії, не мали достатньої дальності і витривалості для надання значної ближньої авіаційної підтримки, що не дозволяло їм шукати та ідентифікувати наземні цілі. Тоді як Корпус морської піхоти вкладав кошти в місію передових авіанавідників, ВПС страждали від відсутності комплексної підготовки з наземними силами та сумісного обладнання зв'язку.

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У відповідь на це були розгорнуті авіаційні підрозділи Mosquito, що літають на тихохідних гвинтових літаках, таких як T-6 Texan, і що стартують зі смуг поблизу лінії фронту. Це покращило реакцію та час перебування у повітрі, що зробило "Mosquito" незамінними засобами для розвідки, виявлення цілей, управління авіаударами та радіоперехоплення. В авіаційних підрозділах "Mosquito" на задньому сидінні цих літаків іноді розміщувалися морські диспетчери, що стало прецедентом для сьогоднішнього двомісного екіпажу передового авіанавідника.

Пілоти корейської епохи стверджували, що ідеальна передова платформа управління повітряним рухом працює "на малій висоті та малій швидкості, забезпечує хороший огляд для пілота, має велику витривалість, високу мобільність та надійний пакет зв'язку". Ці твердження залишилися актуальними у В'єтнамі.

Як і в Кореї, у В'єтнамі мали місце погано позначені лінії фронту, замаскований супротивник і завзята партизанська війна. І знову ВПС і ВМС швидко виявили, що їхні швидкі реактивні літаки важко ідентифікують добре замасковані цілі в джунглях. Вони просто літали надто швидко і мали обмежений час перебування у повітрі. У відповідь на це ВПС та ВМС ввели в експлуатацію повільніші гвинтові літаки авіанаведення, такі як O-1 Bird Dog, O-2 Skymaster та OV-10 Broncо, призначені для виявлення цілей.

Щоб не допустити противника до дельти Меконга та її величезної кількості дрібних розвилок і каналів, ВМС створили "Морських вовків" з третьої легкої вертолітної ескадрильї з вертольотами, запозиченими у армії, і "Чорних поні" з четвертої легкої штурмової ескадрильї з OV-10А, запозичених у морської піхоти, щоб забезпечити виділену повітряну підтримку своїм річковим патрульним судам та "морським котикам". На відміну від "Морських вовків", "Чорні поні" взяли на себе місію авіадиспетчера. Незважаючи на свій тимчасовий статус, гвинтокрилі "Морські вовки" та "Чорні поні" виявилися сміливими, точними та високоефективними.

У міру посилення протиповітряної оборони з'явилися передові авіанавідники на реактивних літаках F-100F, відомих як "швидкі FAC" (позивний "Misty"), призначені для подолання протиповітряної оборони за рахунок швидкості. Проте, передові авіанавідники "Misty" мали ті ж недоліки, що й їхні колеги на реактивних літаках у Кореї. В результаті ВПС дійшли висновку, що найбільш ефективним рішенням буде об'єднання авіанавідників "Misty" з літаками з гвинтовими двигунами.

Родовід передових авіанавідників почався під час Другої світової війни, а ролі цих екіпажів були визначені під час Корейської війни

Історія повторилася

Відмовившись від місії передового авіанаведення після розформування "Чорних поні", ВМС відродили цю програму в середині 90-х років. Для цієї місії було обрано двомісний F-14 Tomcat. Не володіючи інтуїтивними знаннями, ВМС звернулися до Корпусу морської піхоти для навчання пілотів F-14 управлінню кінцевою атакою та ближньою авіаційною підтримкою в Експедиційній навчальній групі бойових дій в Атлантичному та Тихоокеанському регіонах. Ці тісні стосунки зберігалися протягом десятиліть, коли ВМС направляли потенційних кандидатів в авіадиспетчери через навчальні корпуси для інструктажу та наземного контролю, перш ніж розпочати програму льотної підготовки авіанавідників.

На відміну від Кореї та В'єтнаму, більшість екіпажів передових авіанавідників F-14 ВМС виконували завдання з координації ударів та розвідки, причому екіпажі визначали місцезнаходження та призначення цілей та спрямовували інші ударні літаки на перехоплення. Оскільки такі місії не проводяться в безпосередній близькості від дружніх наземних сил, диспетчер кінцевої атаки не потрібен, оскільки ризик для дружніх наземних сил є низьким або відсутнім. Крім того, за останні роки значно змінилося обладнання, яке сухопутні війська несуть у бій. Більшість військ тепер мають цілу низку засобів зв'язку поза зоною прямої видимості, що знижує потребу в радіозв'язку з повітряними платформами — основний фактор для повільних передових авіанавідників у Кореї та В'єтнамі.

До цих змін експедиційні екіпажі передових авіанавідників ВМС на передньому краї бою чудово зарекомендували себе у наземних командирів та в умовах нерегулярних бойових дій. Принцип проведення особистих зустрічей із наземними командирами залишався актуальним. Хоча і знехотя, ВМС створили експедиційні сили F-14 на авіабазі Аль-Уедид у Катарі для підтримки 20-ї оперативної групи, як це було з "Чорними поні" у В'єтнамі. Оперативна група 20 була спільною оперативною групою спеціального призначення, якій було доручено знайти зброю масової поразки під час вторгнення до Іраку 2003 року.

Ефективність гвинтомоторних літаків у нерегулярних бойових діях була знову продемонстрована у 2013 році, коли ВМС воскресили літаки OV-10 для експерименту під назвою Combat Dragon II. Згодом ці літаки використовувалися у 2015 році проти Ісламської держави в Іраку. Як і за часів В'єтнаму, OV-10, що повільно летять, виявилися добре пристосованими до умов війни з нерегулярною армією. Однак, незважаючи на надійні характеристики та прийнятну для бюджету ціну, відмову від проєкту можна пояснити тим, що він відволікає від основних завдань ВМС та конкурує з дорогими платформами, які, на думку керівництва ВМС, необхідні для ведення бойових дій на високому рівні.

Розставлення пріоритетів

Нині ВМС стикаються з нестачею льотчиків, зниженням доступності літаків та проблемою тайм-менеджменту. Програма навчання є чи не однією з найприємніших і найкорисніших, сучасна підготовка дев'ятиста передових авіанавідників F/A-18F потребує величезної кількості ресурсів. При цьому і так нечисленні льотчики та літаки віднімаються у ескадрилій, які, при грі з нульовою сумою, необхідні для отримання фундаментальних знань у межах програми озброєння і тактики ударних винищувачів у галузі протиповітряної та протиракетної оборони та протикорабельної війни — основних завдань контролю над морем. Екіпажі кандидатів у передові авіанавідники неминуче повторно виконують польоти за деякими заходами навчальної програми, вимагаючи щоразу залучення від трьох до п'яти літаків підтримки. Крім того, у навчальному плані, як і раніше, використовуються імітовані радянські зенітно-ракетні комплекси, і кандидати стикаються з так званими "умовами високої загрози", в яких ближня повітряна підтримка, не кажучи вже про управління повітряними кінцевими атаками, "не є практичним варіантом".

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На відміну від навчальних програм інших відомств, кандидати в авіанавідники F/A-18F не інтегруються із наземними силами чи диспетчерами кінцевої атаки. Це пояснюється тим, що навчальні сценарії ретельно розроблені, щоб кандидати в авіадиспетчери виконували всі кваліфікаційні вимоги протягом обмеженого часу тренувальних польотів. Динамічність інтеграції з наземними силами або диспетчером кінцевої атаки неминуче порушить хореографію вильоту, і лише один диспетчер кінцевої атаки (повітряного чи наземного базування) може отримати бал за атаку. Наземні школи диспетчерів атаки зрештою планують контрактну повітряну підтримку для своїх навчальних програм.

На початку програми підготовки передових авіанавідників F/A-18F кандидати у льотні екіпажі були досвідченими льотчиками, які мали мати 500 льотних годин та кваліфікацію ведучого на чотирьох типах літаків. Однак через обмеженість ресурсів мінімальні вимоги було знижено до 350 льотних годин та кваліфікації ведучого на двох літаках. Деякі ескадрильї навіть подали заявку та отримали відмову від цих знижених вимог, щоб виконати свій мандат з кваліфікації та обслуговування чотирьох екіпажів авіанавідників F/A-18F. Крім того, було скасовано вимогу направляти пілотів до школи Корпусу морської піхоти. Ескадрильї не могли дозволити собі відправляти льотчиків на п'ятитижневий курс на шкоду іншим льотним вимогам. Натомість екіпажі кандидатів у передові авіанавідників відвідували дво- та півтораденні заняття у своєму пункті базування, переважно зосереджені на управлінні непрямою вогневою підтримкою та "натаскуванні", необхідному для завершення льотної програми. Підтверджуючи важливість досвіду льотного складу пілот Prairie Fire Том Ярборо звинувачував себе в тому, що поставив трьох недосвідчених пілотів у пару з трьома недосвідченими авіанавідниками та швидко втратив усі екіпажі.

Після того, як екіпажі передових авіанавідників F/A-18F отримують початкову кваліфікацію, ескадрильї повинні виділяти додаткові ресурси для підтримки кваліфікації, але їх недостатньо для підтримки навичок роботи зі складними інтеграційними сценаріями. Програма формування сил і готовності авіаносного крила, під час якої доступна переважна кількість навчальних засобів для виконання всього спектра завдань морської авіації, не включає спеціальні місії передових авіанавідників. Понад те, програма підвищення готовності ударних винищувачів, "розроблена для максимального підвищення тактичної майстерності екіпажів ударних винищувачів по всьому спектру завдань F/A-18", нещодавно була повністю виключена із заходів щодо ближньої авіаційної підтримки. Хоча екіпажі передових авіанавідників є носіями стандартів підготовки та доктрини ближньої авіаційної підтримки для авіакрила авіаносця, величезні потреби в ресурсах для створення та підтримки чотирьох кваліфікованих екіпажів не варті цієї периферійної переваги, особливо коли програма підготовки не ставить цю місію у пріоритет.

Майбутнє пілотованих реактивних літаків для передового авіанаведення виглядає туманним всім об'єднаних сил. Щодо вимоги до двомісних літаків, то ВМС, схоже, не зацікавлені у покладанні цього завдання на свою новітню платформу — одномісний F-35C Lighting II. Понад те, кількість ескадрилій двомісних F/A-18F Super Hornet продовжуватиме скорочуватися до 2025 року, що відповідає запланованому зменшенню кількості Super Hornet на кожне авіакрило авіаносця з 34 до 28 літаків у трьох ескадрильях до 2030 року.

Корпус морської піхоти займає аналогічну позицію щодо свого одномісного F-35B. Коли застарілі F/A-18 Hornet будуть остаточно зняті з озброєння, тільки ударні гелікоптери збережуть передове авіанаведення як своє основне завдання. ВПС, на яких також позначається нестача льотчиків та зниження доступності літаків, більше не випускають передових авіанавідників F-16, залишаючи A-10 Thunderbolt II як єдину платформу з фіксованим крилом для підтримки кваліфікації. Коли флот A-10 буде виведено з експлуатації, це торкнеться програми передових авіанавідників ВПС.

Нині ВМС стикаються з нестачею льотчиків, зниженням доступності літаків та проблемою тайм-менеджменту Фото: U.S. Navy Photo

Шлях уперед

Тоді, коли у звичайних військах пріоритет управління кінцевою атакою з повітря втрачає актуальність, Командування спеціальних операцій (SOCOM) повністю присвятило себе місії "повільного передового авіанаведення" і щойно запустило свою платформу Sky Warden на додаток до інших виділених вертолітних засобів передового авіанаведення. Як і успішні літаки передового авіанаведення часів Кореї та В'єтнаму, Sky Warden — це повільний літак із гвинтовим двигуном та екіпажем із двох осіб, призначений для збройного спостереження у неконтрольованій, жорсткій обстановці.

Успіх безпілотників та органічних високоточних вогневих засобів дав наземним командирам безпрецедентну ситуаційну поінформованість та більшу вогневу міць, ніж будь-коли раніше. Дрони, що транспортуються вручну або на машинах, можуть виступати як ретранслятори зв'язку та розвідувальних платформ, подібно до перших літаків, що використовувалися на війні для розвідки та спостереження. В Україні безпілотники здебільшого витіснили літаки з екіпажами. Більш того, сучасні безпілотники, такі як MQ-9 Reaper, з електрооптичним корисним навантаженням високої роздільної здатності та часом перебування в повітрі, що перевищує показники будь-якого пілотованого літака, забезпечують неперевершене відстеження дружніх сил та точність зброї. Ці безпілотники можуть стати потужною платформою управління атаками з повітря, що має багато якостей "повільного передового авіанаведення". Профіль польоту MQ-9 не дозволяє йому виконувати найсуворіший тип управління, коли він повинен візуально виявляти атакуючий літак і мету одночасно. Це стало підставою для відмови від такого застосування, але традиційний підхід до літаків з екіпажем, ймовірно, також відіграв значну роль. Можливості передових авіанавідників продовжуватимуть слабшати без чіткого сигналу про їхню необхідність з боку звичайних наземних сил. За відсутності конвенційних сухопутних військ, що беруть участь у бойових діях, керівники морської авіації можуть зосередитися на гострих, швидкоплинних загрозах і мріяти про грандіозніші проекти.

Таким чином, ВМС відходять від місій передового авіанавідника та раніше встановлених, перевірених у боях принципів та вимог підготовки. Виведення союзних військ з Афганістану у 2021 році та завершення великих бойових операцій проти Ісламської держави закрили важливі глави у війні з тероризмом. Ще до цих подій окупаційні сили увійшли в стабільну колію, значні атаки противника скоротилися, а конкуренція з найближчими і рівними суперниками стала привертати все більшу увагу керівників морської авіації. Екіпажі передових авіанавідників реактивних літаків не виконували керування атакою поблизу дружніх сил майже два десятиліття.

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У короткостроковій перспективі ВМС має кілька життєздатних варіантів дій. По-перше, він може зняти вимогу з управління кінцевою атакою та перетворити підготовку авіанавідників у програму, орієнтовану на координацію ударів та розвідку, зосередившись на управлінні повітряним простором, ідентифікації цілей, наведенні та управлінні штурмовиками. Історично склалося так, що це завдання було основним для авіадиспетчерів швидкохідних літаків і буде актуальним у будь-якому майбутньому конфлікті протягом терміну служби двомісних F/A-18F, що залишився.

Історія показує, що з моменту винаходу літака ближня авіаційна підтримка відігравала важливу роль у кожному конфлікті, в якому брали участь сухопутні війська. Однак ефективність передового авіанавідника залежала від придатності платформи для виконання місії та оперативності реагування на потреби наземних сил. Зазвичай, це досягалося за рахунок експедиційного базування та використання повільних, низьколітаючих літаків. Нині у морській авіації є тільки одна група льотчиків, яка найбільше відповідає цим принципам — спільнота льотчиків MH-60 Seahawk. Орієнтуючись на пріоритетне виконання завдань з координації експедиційних ударів, розвідки та бойового пошуку та порятунку, співтовариство MH-60 Seahawk ближче до початкового бачення передового авіанавідника, ніж сучасна програма двомісних швидкохідних літаків ВМС, і в майбутньому конфлікті вони будуть розміщені ближче до контакту. Якщо ВМС хочуть зберегти програму передового авіанавідника заради інституційної наступності, її найкраще віддати сучасним "Морським вовкам".

Зрозуміло тільки те, що ВМС йдуть шляхом підтримки програми авіанавідників, не бажаючи вбивати потенціал, який приніс стільки користі, але будучи не в змозі зберегти його фундаментальні принципи. Професія ризикує втратити всякий сенс, перетворившись на церемоніальний пережиток успіхів у Кореї та В'єтнамі. Якщо ВМС хочуть зберегти програму авіанавідників, підозрюючи, що їхні навички будуть затребувані в майбутніх морських війнах, подібно до навичок володіння морською шпагою, вони повинні призначати досвідчені екіпажі, забезпечувати достатню підготовку та надавати значні можливості для практики в реалістичних умовах після початкової підготовки. Але в умовах неминучої реальності, коли ресурси обмежені, а готовність виконувати основну місію ВМС з контролю над морем під загрозою, це може виявитися надто складним завданням.

Про авторів:

Тревор "Місіс" Філліпс-Левін — льотчик ВМС США та інструктор спільного контролю кінцевих атак у спеціальних операціях. Нині він обіймає посаду офіцера відділення спільної ближньої повітряної підтримки в Центрі розвитку військово-морської авіації, до компетенції якого входять програми ВМС із спільного контролю над повітряною атакою та передового авіанаведення.

Ендрю "Крамер" Тенбуш — передовий авіанавідник F/A-18F (повітряно-десантний) та науковий співробітник Halsey Alfa у Військово-морському коледжі США. Він закінчив Школу винищувального озброєння ВМС (TOPGUN), який раніше служив інструктором з інтеграції авіакрила авіаносця в Центрі розвитку бойових дій авіації ВМС.