За словами радника президента РФ Дмитра Суслова, якщо контрнаступ Києва не вдасться, Захід не матиме можливості постачати Україні озброєння, що можуть використати ЗС РФ.

Related video

Невдалий наступ Києва дозволить Росії мобілізувати 400 тисяч воєннослужбовців для "останньої атаки" та скористатися дефіцитом озброєнь України. Таку заяву зробив радник президента країни-агресора Дмитро Суслов, повідомляє Sky News.

За словами представника РФ, якщо контрнаступ Києва не вдасться, Захід не матиме можливості достатньою мірою постачати в Україну озброєння. Водночас РФ може цим скористатися та мобілізувати 400 тисяч осіб уже для свого наступу.

Коментар російського чиновника прозвучав на тлі того, що деякі українські захисники охоче говорять про необхідність довгоочікуваного контрнаступу.

Україна проводить навчання 40 тисяч штурмовиків для участі у контрнаступі і формує танкові бригади з технікою, переданою союзниками.

Українські воєнні у Бахмуті

Контрнаступ України: ЗСУ чекають відмашки

"Ми готові, ми маємо це зробити, чим швидше, тим краще", — заявив 21-річний командир із позивним "Наза", який знаходиться в окопах Бахмута.

За його словами, ворога треба прогнати, а поки воєннослужбовці ЗСУ чекають на покращення погодних умов, оскільки бездоріжжя ускладнює пересування техніки.

Українські воєнні у Бахмуті

Це урок, засвоєний із невдалого зимового наступу російських військ, коли через в'язкий ґрунт танки виїжджали на дороги, де ставали легко доступними мішенями.

Польща, Іспанія та США прискорюють постачання озброєнь Україні напередодні запланованого контрнаступу, але коли саме воно розпочнеться, невідомо.

Нагадаємо, що в Міноборони пояснили, що стоїть за словами "у Бахмуті тривають бої". Зіткнення у місті Донецької області доповнюються аналітичною роботою значного штату співробітників. Рішення приймаються на основі глибокого аналізу та розрахунків щодо подальшого розвитку становища на полі бою.