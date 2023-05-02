"Бігають, метушаться": ГУР показало кадри роботи ударного підрозділу БПЛА (відео)

FPV дрони-камікадзе із нещодавно створеної флотилії знищують ворожу техніку на передовій. Доречі, для озвучення ролика ГУР МОУ використало слова полтавського палія.

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ГУР продемонструвало роботу спецпідрозділу БпЛА "Крила", яке використовувало FPV дрони-камікадзе на передовій. Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

Спецпідрозділ ГУР у січні повідомив про створення відомчої флотилії FPV дронів-камікадзе. Сьогодні ж можна побачити результати роботи операторів цих пристроїв.

Для озвучення опублікованого відео пресслужба ГУР Міноборони України використала коментар палія з Полтавської області.

FPV дрони-камікадзе

FPV-дрони застосовують і українські, і російські сили. У порівнянні зі звичайними квадрокоптерами ці системи мають ряд переваг, і інженери навчилися перетворювати їх на зброю. В FPV-дронах реалізована функція "вид від першої особи", тобто картинка передається в реальному часі за допомогою камери в передній частині безпілотника.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася фабрика дешевих дронів-камікадзе вартістю 200 доларів за штуку.

Також повідомлялося, що безпілотники TRUAS з'являться на озброєнні ЗСУ. Безпілотні системи тактичного постачання є новим різновидом вантажних дронів, які перевозять вантаж на невеликі відстані.

Раніше стало відомо, що американські військові перевірять дрон eBee VISION на вразливості. Керівництво Пентагону поставило завдання — інтегрувати безпілотник із 32-кратним наближенням до своїх "підрозділів інноваційних технологій".