"Бігають, метушаться": ГУР показало кадри роботи ударного підрозділу БПЛА (відео)
FPV дрони-камікадзе із нещодавно створеної флотилії знищують ворожу техніку на передовій. Доречі, для озвучення ролика ГУР МОУ використало слова полтавського палія.
ГУР продемонструвало роботу спецпідрозділу БпЛА "Крила", яке використовувало FPV дрони-камікадзе на передовій. Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.
Спецпідрозділ ГУР у січні повідомив про створення відомчої флотилії FPV дронів-камікадзе. Сьогодні ж можна побачити результати роботи операторів цих пристроїв.
Для озвучення опублікованого відео пресслужба ГУР Міноборони України використала коментар палія з Полтавської області.
FPV дрони-камікадзе
FPV-дрони застосовують і українські, і російські сили. У порівнянні зі звичайними квадрокоптерами ці системи мають ряд переваг, і інженери навчилися перетворювати їх на зброю. В FPV-дронах реалізована функція "вид від першої особи", тобто картинка передається в реальному часі за допомогою камери в передній частині безпілотника.
Нагадаємо, що в Україні з'явилася фабрика дешевих дронів-камікадзе вартістю 200 доларів за штуку.
Також повідомлялося, що безпілотники TRUAS з'являться на озброєнні ЗСУ. Безпілотні системи тактичного постачання є новим різновидом вантажних дронів, які перевозять вантаж на невеликі відстані.
Раніше стало відомо, що американські військові перевірять дрон eBee VISION на вразливості. Керівництво Пентагону поставило завдання — інтегрувати безпілотник із 32-кратним наближенням до своїх "підрозділів інноваційних технологій".