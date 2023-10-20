Сервер порталу терористів ХАМАС розташований на території РФ, — розслідувачі

Розслідувачі стверджують, що сервери ХАМАС були розташовані у Москві, а володіє ними компанія, зареєстрована у Арабських Еміратах.

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Ізраїльський політик, голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман 19 жовтня вийшов у прямий ефір російського пропагандистського каналу і заявив, що впевнений у причетності уряду Росії до діяльності терористичної організації ХАМАС. Офіційно Москва не підтвердила, що має якийсь зв'язок з бойовиками. Однак розслідувачі з'ясували деякі деталі щодо місцерозташування серверів, на яких фізично зберігається інформація інтернет-представництва терористів. Про деталі розслідування розповіли в Telegram-канал "Мезуза".

У повідомленні вказано, що ІТ-фахівці зуміли встановити IP-адресу офіційного сайту ХАМАС hamas.ps. Після певних маніпуляцій побачили, що сервери цього сайту належать хостингу VDSina, яка має офіси у Москві. VDSina своєю чергою належить компанії Selectel, зареєстрованій у Арабських Еміратах. Також зазначається, що електронний портал терористів розміщувався на хостингу з 2021 року.

Фото: Скриншот

Водночас 20 жовтня у каналі опублікували звернення власників компанії Selectel, серверами якого скористались терористи. Голова ради директорів і один з власників Лев Левієв повідомив, що його компанія офіційно не надавала послуг ХАМАС. Втім визнав, що сайт терористів був розміщений в "рамках ознайомлення з послугами". Коли Selectel це виявила, що відключила цю можливість для hamas.ps

Пояснення, чому сайт ХАМАС не працює Фото: Скриншот

Зазначимо, наразі немає можливості перевірити істинність результатів дослідження — сайт ХАМАС у неробочому стані.

Спроба завантажити сайт hamas.ps Фото: Скриншот

За допомогою інтернет-сервісу для перегляду історії порталу можна побачити, що сайт під назвою hamas.ps проявляв певну активність, починаючи з 2007 року. Після цього була пауза до 2014-15 рр., а сплеск розпочався у 2019 році. Також зазначається, що на сайті було близько 150 тис. статей.

Історія сайту ХАМАС з 2007 по 2023 рр. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Війна в Ізраїлі: деталі

Після атаки терористів ХАМАС на поселення в Ізраїлі, розтаванні неподалік від Сектору Гази, президент Росії Володимир Путін поспілкувався з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. При цьому висловив співчуття щодо загибелі більш як тисячі мирних людей, але не засудив дії вбивць. Крім того, російський політик звинуватив у подіях західні країни та США: начебто вони відповідальні за дії злочинців.

Між тим у ЗМІ нагадують, що праворадикальна організація ХАМАС не оголошена у Росії терористичною організацією. Її представники прилітали до Москви та зустрічались з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Українська розвідка попереджала про намагання РФ використати ісламістських терористів у війні з Україною. Зокрема, в ГУР Міноборони розповіли, що в Сектор Гази передали західну зброю, яку захопили на полі бою. При цьому росіяни заявили, що це начебто Україна її продала терористам.

Нагадуємо, аналітики відзначили, що Росія та Китай намагаються виграти від можливої війни, яка може початись на заході Азії. При цьому мають мету — дискредитувати США, які не змогли добитись миру. Тим часом уряд США висловив підтримку планам Ізраїлю, надіслав два авіаносці до його берегів та планує виділити 14 млрд дол. на підтримку військових дій.