"Така честь": у Міноборони розповіли, кого мобілізують до ЗСУ (відео)

В Україні нічого не зміниться в питанні підходів щодо мобілізації чи правових підстав для вручення повісток. Призов повинен відбуватися у межах закону, розповів начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

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Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк заявив, що служити до Збройних сил України підуть не лише ті, хто сам цього хоче. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Ми маємо усвідомлювати, на жаль, війна триває, на жаль, у війську будуть служити не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля і та така честь", — сказав Іларіон Павлюк.

Він наголосив, що це не лише важка ноша, але й честь — служити в ЗСУ.

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Зі слів Павлюка, в Україні нічого не зміниться в питанні підходів щодо мобілізації чи правових підстав для вручення повісток. Зокрема, держава повинна повідомляти громадянам, що ті потрібні для захисту країни чи про необхідність оновлення своїх даних. Він зазначив, що не бачить тотальної неготовності українців захищати країну, адже є ще велика кількість людей, які не лише мовчать, але й з честю виконують обов'язок та захищають Україну.

Крім цього, Іларіон Павлюк заявив, що мобілізація повинна відбуватися в межах закону, який дозволяє вручати повістки в публічних місцях, проте не повинно бути випадків перевищення повноважень та порушення законів.

Нагадаємо, начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" функціонує, проте він не має синхронізації з іншими державними реєстрами.

Також Володимир Фітьо розповів, що в Україні наразі не мобілізують 18-річних чоловіків, проте вони повинні зареєструватися у призовних дільницях у віці 17 років. Крім цього, 18-річним громадянам можуть видати повістку, проте це ще не означає, що їх відправлять на фронт.