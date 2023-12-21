"Такая честь": в Минобороны рассказали, кого мобилизуют в ВСУ (видео)

В Украине ничего не изменится в вопросе подходов по мобилизации или правовых оснований для вручения повесток. Призыв должен происходить в рамках закона, рассказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

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Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что служить в Вооруженные силы Украины пойдут не только те, кто сам этого хочет. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Мы должны осознавать, к сожалению, война продолжается, к сожалению, в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет, но и те, кому выпала такая судьба и такая честь", — сказал Илларион Павлюк.

Он подчеркнул, что это не только тяжелая ноша, но и честь — служить в ВСУ.

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По словам Павлюка, в Украине ничего не изменится в вопросе подходов по мобилизации или правовых оснований для вручения повесток. В частности, государство должно сообщать гражданам, что те нужны для защиты страны или о необходимости обновления своих данных. Он отметил, что не видит тотальной неготовности украинцев защищать страну, ведь есть еще большое количество людей, которые не только молчат, но и с честью выполняют долг и защищают Украину.

Кроме этого, Иларион Павлюк заявил, что мобилизация должна происходить в рамках закона, который позволяет вручать повестки в публичных местах, однако не должно быть случаев превышения полномочий и нарушения законов.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" функционирует, однако он не имеет синхронизации с другими государственными реестрами.

Также Владимир Фитьо рассказал, что в Украине пока не мобилизуют 18-летних мужчин, однако они должны зарегистрироваться в призывных участках в возрасте 17 лет. Кроме этого, 18-летним гражданам могут выдать повестку, однако это еще не означает, что их отправят на фронт.