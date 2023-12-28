Дивляться на 1200 км углиб РФ: експерти розповіли про можливості розвідки НАТО

Аналітики встановили, що практично всі авіабази на території РФ можуть бути під "наглядом" розвідки партнерів НАТО. Винятком є тільки авіабаза "Белая" в Іркутській області.

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Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що саме завдяки союзникам Україна отримує відомості про дії бойової авіації російських ПКС або носії "Калібрів" у Чорному морі. Тим часом експерти уточнили, що засоби розвідки партнерів із НАТО дають змогу вести спостереження вглиб російської території на 1200 км. Про це 28 грудня повідомили оглядачі Defence Express.

"Питання можливостей розвідки від США та інших країн НАТО отримало доволі несподіване уточнення, яке демонструє справді величезні можливості, а головне те, що ці дані максимально оперативно надходять до Збройних Сил України", — зазначають автори публікації.

Зокрема, що стосується моніторингу акваторії Чорного моря, то його здійснюють безпілотники RQ-4 Global Hawk, а також протичовнові літаки P-8A Poseidon, які регулярно літають над Румунією.

Однак несподіванкою стало те, що натовські партнери можуть засікати злети російських МіГ-31К з ракетами "Кинджал" на борту. А це свідчить про те, що дальність моніторингу вглиб РФ сягає понад 1000 км, підкреслили експерти.

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Наприклад, авіабаза "Саваслейка" в Нижньогородській області розташована за 1000 км від кордону з Фінляндією. Водночас відстань до Польщі сягає 1200 км. Авіабаза поблизу міста Енгельс Саратовської області, де базуються Ту-95 і Ту-160, розташована за 1200 км від нейтральних вод Чорного моря. До Румунії відстань становить 1430 км.

Якщо брати до уваги аеродром "Дягилево", що на західній околиці Рязані, то відстань до Польщі також становить близько 1000 км.

Розташування авіабаз Російської Федерації

У світлі цього експерти акцентують на тому, що єдиною авіабазою, яка залишається поза досяжністю розвідки НАТО, є "Белая" в Іркутській області. Вона розташована за 2400 км від кордонів Південної Кореї, а ось "Українка" в Амурській області розташована за 1200 км від берегів Японії.

"Звісно лишається питання, які саме засоби використовують західні партнери для отримання таких тим паче оперативних даних", — пишуть експерти.

На їхню думку, може йтися про угруповання супутників, але, найімовірніше, річ не в космічних засобах моніторингу, а в інших засобах спостереження, які не тільки "проглядають" територію РФ, а й можуть оновлювати "банк цілей" у разі війни.

Раніше повідомлялося, що РФ змушена була розконсервувати радянський висотний розвідувальний літак М-55 "Геофізика". На думку експерта Олександра Коваленка, це свідчить про обмежений потенціал розвідувальної авіації РФ, що, своєю чергою, може призвести до засліплення і оглушення всього угруповання російських військ.